Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Toplam Steam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan 3 Sevilen Oyun Amazon Prime Abonelerine Bedava!

Toplam Steam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan 3 Sevilen Oyun Amazon Prime Abonelerine Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:27

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil hizmetlerden olan Prime Gaming bu ay dopdolu içeriğiyle oyuncuları hayli mutlu ediyor. Toplam Steam değerleri 4 bin TL'yi aşan 3 AAA oyun Amazon Prime aboneleri için ücretsiz oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amazon Prime Day kapsamında oyuncuları da unutmayarak 3 şahane oyunu abonelere ücretsiz dağıtacağını duyurmuştu.

Amazon Prime Day kapsamında oyuncuları da unutmayarak 3 şahane oyunu abonelere ücretsiz dağıtacağını duyurmuştu.

Amazon'da yılın en büyük fırsat dönemi olan Prime Day'in başlamasıyla toplam Steam değerleri 4 bin TL'yi aşan 3 şahane oyun da Amazon Prime kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Peki Amazon Prime abonelerini bekleyen oyunlar neler?

Peki Amazon Prime abonelerini bekleyen oyunlar neler?

Temmuz ayında Prime Gaming'e eklenen oyunlara ek olarak 3 AAA kalitesinde oyun da kısa bir süre için ücretsiz oldu. Steam'de 70 dolarlık fiyat etiketine sahip Suicide Squad: Kill the Justice League, kendinizi gerçek bir orta çağ savaş meydanında bulacağınız Chivlary 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sürümü tüm aboneler için şu an ücretsiz.

Kısa süre için ücretsiz olan oyunları kütüphanenize eklemek için elinizi çabuk tutun!

Kısa süre için ücretsiz olan oyunları kütüphanenize eklemek için elinizi çabuk tutun!

48 saat için ücretsiz olarak kalacak oyunları Epic Games Store hesabınızı Amazon hesabınıza bağlayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın