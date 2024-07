Toplam Steam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan 3 Sevilen Oyun Amazon Prime Abonelerine Bedava!

Temmuz ayında Prime Gaming'e eklenen oyunlara ek olarak 3 AAA kalitesinde oyun da kısa bir süre için ücretsiz oldu. Steam'de 70 dolarlık fiyat etiketine sahip Suicide Squad: Kill the Justice League, kendinizi gerçek bir orta çağ savaş meydanında bulacağınız Chivlary 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sürümü tüm aboneler için şu an ücretsiz.