Toplam Steam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan 3 Sevilen Oyun Amazon Prime Abonelerine Bedava!
Toplam Steam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan 3 Sevilen Oyun Amazon Prime Abonelerine Bedava!
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Amazon Prime Day kapsamında oyuncuları da unutmayarak 3 şahane oyunu abonelere ücretsiz dağıtacağını duyurmuştu.
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Peki Amazon Prime abonelerini bekleyen oyunlar neler?
Kısa süre için ücretsiz olan oyunları kütüphanenize eklemek için elinizi çabuk tutun!
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