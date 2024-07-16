Steam'de Ücretsiz Oyun İçin Son Şans! İlgi Çekici Oyun Ücretli Oluyor

Oynaması hala ücretsiz olsa da kısa süre içerisinde ücretli modele geçiş yapacak olan Sketch Crawler'ı bu süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak ve herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.