Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam'de Ücretsiz Oyun İçin Son Şans! İlgi Çekici Oyun Ücretli Oluyor

Steam'de Ücretsiz Oyun İçin Son Şans! İlgi Çekici Oyun Ücretli Oluyor

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 10:53

Farklı türleri başarılı şekilde bir araya getiren ve Steam'de oyunculardan 'çok olumlu' yorumlar kapmayı başaran oyun kısa süre içinde ücretli olacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2022 yılında çıkan ve bu zamana dek oynaması ücretsiz olan Sketch Crawler'ın geliştiricileri oyunun kısa süre sonra ücretli modele geçiş yapacağını duyurdular.

Fiyatının 10 dolar olması planlanan Sketch Crawler'ı Steam kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

Oynaması hala ücretsiz olsa da kısa süre içerisinde ücretli modele geçiş yapacak olan Sketch Crawler'ı bu süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak ve herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Peki Sketch Crawler'a nasıl tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Oyun ücretli modele geçmeden önce arama kısmına oyunun adını yazarak Steam sayfasına gidebilir, ardından sayfada bulunan 'Oyunu oyna' butonuna tıklayarak oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın