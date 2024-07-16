Steam'de Ücretsiz Oyun İçin Son Şans! İlgi Çekici Oyun Ücretli Oluyor
Steam'de Ücretsiz Oyun İçin Son Şans! İlgi Çekici Oyun Ücretli Oluyor
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2022 yılında çıkan ve bu zamana dek oynaması ücretsiz olan Sketch Crawler'ın geliştiricileri oyunun kısa süre sonra ücretli modele geçiş yapacağını duyurdular.
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Fiyatının 10 dolar olması planlanan Sketch Crawler'ı Steam kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.
Peki Sketch Crawler'a nasıl tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?
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