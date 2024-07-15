Oyun Tutkusunu Birlikte Yaşayan Çiftlerin Gözlerinizden Kalpler Fışkırtacak Düğün Pastaları
Oyun Tutkusunu Birlikte Yaşayan Çiftlerin Gözlerinizden Kalpler Fışkırtacak Düğün Pastaları
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1. Allah bir vault'ta kocatsın diyelim.
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2. Herhalde birlikte oynamak için götürüyordur, değil mi?
3. Azeroth'tan kız almak öyle kolay mı ya?
4. Ben bu pastayı yemeye kıyabilir miyim emin değilim.
5. Şanslı birileri ömür boyu support'unu bulmuş. Ne güzel.
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6. Oyun temalı bir düğün pastası için Zelda ve Link kesinlikle harika seçim. ❤️
7. Compenion cube üzerinde duran gelin ve damat turretler mi, ben sanırım ağlayacağım.
8. Claptrap bile eşini bulmuş...
9. 😍
10. Portal detayı acil gelin/damat arattırır, öyle güzel ki.
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11. Fortnite bundan sonra sürekli eşli modda oynanacak diye yorumladım.
12. Oyundaki avatarlarını koydularsa cidden ağlarım.
13. Master Chef ve Cortana ile bitirelim öyleyse.
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