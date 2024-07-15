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Oyun Tutkusunu Birlikte Yaşayan Çiftlerin Gözlerinizden Kalpler Fışkırtacak Düğün Pastaları

Oyun Tutkusunu Birlikte Yaşayan Çiftlerin Gözlerinizden Kalpler Fışkırtacak Düğün Pastaları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 09:31

Hem birbirlerine, hem de video oyunlarına tutkuyla bağlı çiftlerin düğün pastaları da bir başka oluyor haliyle. Gamer çiftlere ilham olacak, oyun tutkunu çiftlerin hem gözünüzü hem iştahınızı açacak birbirinden güzel düğün pastalarına gelin bir göz atalım. Hem belki birilerine ilham da olur. 😉

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1. Allah bir vault'ta kocatsın diyelim.

1. Allah bir vault'ta kocatsın diyelim.

2. Herhalde birlikte oynamak için götürüyordur, değil mi?

2. Herhalde birlikte oynamak için götürüyordur, değil mi?

3. Azeroth'tan kız almak öyle kolay mı ya?

3. Azeroth'tan kız almak öyle kolay mı ya?

4. Ben bu pastayı yemeye kıyabilir miyim emin değilim.

4. Ben bu pastayı yemeye kıyabilir miyim emin değilim.

5. Şanslı birileri ömür boyu support'unu bulmuş. Ne güzel.

5. Şanslı birileri ömür boyu support'unu bulmuş. Ne güzel.
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6. Oyun temalı bir düğün pastası için Zelda ve Link kesinlikle harika seçim. ❤️

6. Oyun temalı bir düğün pastası için Zelda ve Link kesinlikle harika seçim. ❤️

7. Compenion cube üzerinde duran gelin ve damat turretler mi, ben sanırım ağlayacağım.

7. Compenion cube üzerinde duran gelin ve damat turretler mi, ben sanırım ağlayacağım.

8. Claptrap bile eşini bulmuş...

8. Claptrap bile eşini bulmuş...

9. 😍

9. 😍

10. Portal detayı acil gelin/damat arattırır, öyle güzel ki.

10. Portal detayı acil gelin/damat arattırır, öyle güzel ki.
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11. Fortnite bundan sonra sürekli eşli modda oynanacak diye yorumladım.

11. Fortnite bundan sonra sürekli eşli modda oynanacak diye yorumladım.

12. Oyundaki avatarlarını koydularsa cidden ağlarım.

12. Oyundaki avatarlarını koydularsa cidden ağlarım.

13. Master Chef ve Cortana ile bitirelim öyleyse.

13. Master Chef ve Cortana ile bitirelim öyleyse.

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