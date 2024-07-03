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Hangi Milli Futbolcumuzun FC 24 Reytinginin Daha Yüksek Olduğunu Bulabilecek misin?

Hangi Milli Futbolcumuzun FC 24 Reytinginin Daha Yüksek Olduğunu Bulabilecek misin?

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:01

Sahada devleşip Euro 2024'te çeyrek finale yükselen millilerimizin oyun dünyasındaki performansları nasıl dersin? Detaylı istatistikleriyle de öne çıkan sevilen futbol oyunu EA Sports FC 24'te hangi milli futbolcumuzun reytinginin daha yüksek olduğunu bulabilecek kadar kendine güveniyorsan başlayalım!

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1. Hazırsanız başlayalım!

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4. Peki ya panter kalecilerimiz?

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