Rekabet Denince de Biz: Hollanda Maçına Kadar Sabredemeyen Türk Taraftarlar Google'ın Oyununda Farkı Açtı
Rekabet Denince de Biz: Hollanda Maçına Kadar Sabredemeyen Türk Taraftarlar Google'ın Oyununda Farkı Açtı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeyrek finalde karşı karşıya geleceğimiz Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarların mesaisi başladı bile!
Peki Google'ın bu mini oyunu nasıl işliyor?
Aslında Türk taraftarlar yalnızca çeyrek final rakibimiz Hollanda'ya değil, şimdiden tüm rakiplerine fark atmış durumdalar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın