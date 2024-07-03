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Rekabet Denince de Biz: Hollanda Maçına Kadar Sabredemeyen Türk Taraftarlar Google'ın Oyununda Farkı Açtı

Rekabet Denince de Biz: Hollanda Maçına Kadar Sabredemeyen Türk Taraftarlar Google'ın Oyununda Farkı Açtı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 14:33

Millilerimiz sayesinde hop oturup hop kalktığımız çok heyecanlı bir Euro 2024 süreci geçirirken turnuva heyecanıyla yetinmeyen Türk taraftarlar Google'ın Euro 2024 için hazırladığı Mini Cup 2024 oyununda Hollanda maçına başladılar bile!

Google'ın Euro 2024 için hazırladığı Mini Cup oyununda Türk taraftarlar olarak bir kez daha internetin yazısız kuralı "internette bir yarışma varsa mutlaka Türkler kazanır" ilkesini kanıtladık.

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Çeyrek finalde karşı karşıya geleceğimiz Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarların mesaisi başladı bile!

Çeyrek finalde karşı karşıya geleceğimiz Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarların mesaisi başladı bile!

6 Temmuz saat 20:00'da oynanacak maç öncesinde Türk taraftarlar soluğu yine Google'ın Mini Cup oyununda aldılar. Takımınızı seçip gol atmaya çalıştığınız mini oyunda Türkler şimdiden milyonlarca golü ağalara gönderdiler bile!

Peki Google'ın bu mini oyunu nasıl işliyor?

Peki Google'ın bu mini oyunu nasıl işliyor?

Turnuvadaki eşleşmeler belli olduktan sonra Google'da oyuna sıradaki maçları ekliyor. Kullanıcılar ise bir maç ve maçta hangi taraf adına oynayacaklarını seçtikten sonra oyuna dahil olabiliyorlar.

Aslında Türk taraftarlar yalnızca çeyrek final rakibimiz Hollanda'ya değil, şimdiden tüm rakiplerine fark atmış durumdalar!

Aslında Türk taraftarlar yalnızca çeyrek final rakibimiz Hollanda'ya değil, şimdiden tüm rakiplerine fark atmış durumdalar!

En yakın rakibimiz Portekiz'e bile iki kattan fazla fark attığımız mini oyunda 697 milyondan fazla toplam golümüz var. Ne diyelim, umarız tüm maçlarımız oyundaki gibi bizim adımıza bol gollü geçer!

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