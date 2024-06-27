Google'ın Euro 2024 İçin Hazırladığı Mini Cup Oyununu Türkler Domine Etti!
Google'ın Euro 2024 İçin Hazırladığı Mini Cup Oyununu Türkler Domine Etti!
Google Euro 2024 coşkusuna hazırladığı Mini Cup oyunuyla dahil oldu. Yalnızca mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oyunu ise Türk kullanıcılar adeta domine etti desek yeridir.
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Google'ın özel gün ve etkinlikleri kutlamak için hazırladığı Doodle'lar ile muhakkak karşılaşmışsınızdır.
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Euro 2024'ü de boş geçmeyen Google karşımıza Mini Cup oyunuyla çıktı. Peki Google Euro 2024 Mini Cup nasıl oynanıyor?
Oyunda bir de puan sıralaması bulunuyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Türk taraftarlar en yakın rakiplerine şimdiden ciddi fark atmış durumdalar!
Böylece internetin yazılı olmayan kurallarından biri de bir kez daha kanıtlanmış oldu: Şayet internet ortamında bir yarışma veya oylama varsa, onu muhakkak Türkler kazanır!
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