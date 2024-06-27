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Google'ın Euro 2024 İçin Hazırladığı Mini Cup Oyununu Türkler Domine Etti!

Google'ın Euro 2024 İçin Hazırladığı Mini Cup Oyununu Türkler Domine Etti!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 13:15

Google Euro 2024 coşkusuna hazırladığı Mini Cup oyunuyla dahil oldu. Yalnızca mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oyunu ise Türk kullanıcılar adeta domine etti desek yeridir.

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Google'ın özel gün ve etkinlikleri kutlamak için hazırladığı Doodle'lar ile muhakkak karşılaşmışsınızdır.

Bu Doodle'lardan kimileri ise bağımlılık yapan mini oyunlar olarak karşımıza çıkıyorlar.

Euro 2024'ü de boş geçmeyen Google karşımıza Mini Cup oyunuyla çıktı. Peki Google Euro 2024 Mini Cup nasıl oynanıyor?

Euro 2024'ü de boş geçmeyen Google karşımıza Mini Cup oyunuyla çıktı. Peki Google Euro 2024 Mini Cup nasıl oynanıyor?

Yalnızca mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oyuna Google üzerinden Euro 2024'e ilişkin bir arama yaptığınız zaman ekranın sağ alt köşesinde çıkan mavi top ikonuna tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise turnuvada oynanacak maçların olduğu bir ekrandan oynamak istediğiniz tarafı seçip ekrandaki kaleciye parmağınızla topu kaydırarak gol atmanız gerekiyor.

Oyunda bir de puan sıralaması bulunuyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Türk taraftarlar en yakın rakiplerine şimdiden ciddi fark atmış durumdalar!

Oyunda bir de puan sıralaması bulunuyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Türk taraftarlar en yakın rakiplerine şimdiden ciddi fark atmış durumdalar!

Takımların gerçek maçlarında taraf olup golleri döşeyebileceğiniz oyunda bir de toplam puan tablosu bulunuyor. Türkiye ise toplamda -şimdilik- neredeyse 578 milyon gole ulaşarak en yakın rakibi Portekiz'in iki katından fazla skora sahip!

Böylece internetin yazılı olmayan kurallarından biri de bir kez daha kanıtlanmış oldu: Şayet internet ortamında bir yarışma veya oylama varsa, onu muhakkak Türkler kazanır!

Böylece internetin yazılı olmayan kurallarından biri de bir kez daha kanıtlanmış oldu: Şayet internet ortamında bir yarışma veya oylama varsa, onu muhakkak Türkler kazanır!

'Maçlar beni kesmedi, milli heyecanı katlamak istiyorum' derseniz Google'ın tatlı sürprizi Euro 2024 Mini Cup'ı turnuvanın sonuna kadar oynayabileceğiniz hatırlatalım.

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