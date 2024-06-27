Koşun Steam'de Bedava Oyun Var! Fiyatı 500 TL'yi Bulan Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu

Steam'de kısa süre için bedava oyunu kapmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz zira kampanya sona erdikten sonra oyunu alabilmek için ödeme yapmanız gerekecek. Oyunu hesabınıza eklemek için ise tek yapmanız gereken oyunun sayfasındaki 'Hesaba Ekle' butonuna tıklamak. Daha sonrasında Islands of Insight kalıcı olarak kütüphanenize eklenmiş olacak.