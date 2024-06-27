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Koşun Steam'de Bedava Oyun Var! Fiyatı 500 TL'yi Bulan Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu

Koşun Steam'de Bedava Oyun Var! Fiyatı 500 TL'yi Bulan Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 11:28

Steam Yaz İndirimleri öncesi kütüphanelerimizi biraz şenlendirelim. Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Islands of Insight platformda kısa süre için tamamen ücretsiz oldu.

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Dolar kararının ardından Steam ile aramız limoni olsa da kütüphanelerimizi doldurma fırsatını da kaçırmıyoruz elbette!

Dolar kararının ardından Steam ile aramız limoni olsa da kütüphanelerimizi doldurma fırsatını da kaçırmıyoruz elbette!

Bugün saat 20:00 itibariyle yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri start alacakken öncesinde bedava bir oyuna hangimiz hayır diyebiliriz ki?

Steam'de 15,99, yani yaklaşık 493 TL'lik fiyat etiketine sahip bulmaca oyunu Islands of Insight kısa süre için ücretsiz oldu.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Steam'de kısa süre için bedava oyunu kapmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz zira kampanya sona erdikten sonra oyunu alabilmek için ödeme yapmanız gerekecek. Oyunu hesabınıza eklemek için ise tek yapmanız gereken oyunun sayfasındaki 'Hesaba Ekle' butonuna tıklamak. Daha sonrasında Islands of Insight kalıcı olarak kütüphanenize eklenmiş olacak.

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