Koşun Steam'de Bedava Oyun Var! Fiyatı 500 TL'yi Bulan Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu
Koşun Steam'de Bedava Oyun Var! Fiyatı 500 TL'yi Bulan Bulmaca Oyunu Ücretsiz Oldu
Steam Yaz İndirimleri öncesi kütüphanelerimizi biraz şenlendirelim. Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Islands of Insight platformda kısa süre için tamamen ücretsiz oldu.
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Dolar kararının ardından Steam ile aramız limoni olsa da kütüphanelerimizi doldurma fırsatını da kaçırmıyoruz elbette!
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Steam'de 15,99, yani yaklaşık 493 TL'lik fiyat etiketine sahip bulmaca oyunu Islands of Insight kısa süre için ücretsiz oldu.
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
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