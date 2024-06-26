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CS2'nin Pool Day Haritasındaki Gizli Detay Oyunu CS 1.6'ya Dönüştürüyor!

CS2'nin Pool Day Haritasındaki Gizli Detay Oyunu CS 1.6'ya Dönüştürüyor!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 15:03

Henüz geçtiğimiz saatlerde oyuna eklenmesine karşın hepimizi nostalji rüzgarıyla sarıp sarmalayan CS2'nin Pool Day haritasında yer alan gizli detayla geçmişe dönmek mümkün!

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25 yıllık Counter-Strike tarihinin en unutulmaz haritalarını sorsak Pool Day kesinlikle onlardan biri olurdu.

25 yıllık Counter-Strike tarihinin en unutulmaz haritalarını sorsak Pool Day kesinlikle onlardan biri olurdu.

İnternet kafede toplaşıp ciddiyetten uzak maçlar yapmak istediğimizde akla gelen ilk seçenek olan Pool Day CS:GO'da da karşımıza çıkmıştı.

Nihayet Counter-Strike 2'de de yerini alan efsane harita Pool Day meğer arkasında nostalji dozunu tavana vurduran bir sürpriz de saklıyormuş!

Silah Yarışı modunun haritalarından biri olarak geri dönen Pool Day'in nostaljik halini hemen şimdi deneyebilirsiniz.

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