CS2'nin Pool Day Haritasındaki Gizli Detay Oyunu CS 1.6'ya Dönüştürüyor!
CS2'nin Pool Day Haritasındaki Gizli Detay Oyunu CS 1.6'ya Dönüştürüyor!
Henüz geçtiğimiz saatlerde oyuna eklenmesine karşın hepimizi nostalji rüzgarıyla sarıp sarmalayan CS2'nin Pool Day haritasında yer alan gizli detayla geçmişe dönmek mümkün!
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25 yıllık Counter-Strike tarihinin en unutulmaz haritalarını sorsak Pool Day kesinlikle onlardan biri olurdu.
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Nihayet Counter-Strike 2'de de yerini alan efsane harita Pool Day meğer arkasında nostalji dozunu tavana vurduran bir sürpriz de saklıyormuş!
Silah Yarışı modunun haritalarından biri olarak geri dönen Pool Day'in nostaljik halini hemen şimdi deneyebilirsiniz.
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