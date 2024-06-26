Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu: 6 Şahane Oyun Geliyor!

Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu: 6 Şahane Oyun Geliyor!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 12:31

Xbox Game Pass oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Her ay yepyeni oyunlarla karşımıza çıkan Xbox Game Pass temmuz ayında 6 yeni oyunu kullanıcılarına sunacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde ülkemizdeki oyuncuların elinde kalan en mantıklı seçeneklerden biri Xbox Game Pass.

Cüzi sayılabilecek abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına her ay yeni oyunlar sunan Xbox Game Pass yüzlerce oyunluk geniş bir kütüphaneye sahip. Ayrıca kimi çok beklenen, yüksek bütçeli ve ses getiren oyunlar da ilk günden Game Pass kullanıcılarına sunuluyor.

Xbox Game Pass kütüphanesine temmuz ayının ikinci yarısında 6 yeni oyun daha ekleniyor.

Xbox Game Pass kütüphanesine temmuz ayının ikinci yarısında 6 yeni oyun daha ekleniyor.

Oyun kütüphanesini genişletmeye devam eden Xbox Game Pass'e temmuz ayında ekleneceği duyurulan 6 yeni oyun 16 Temmuz'dan itibaren farklı günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Temmuz ayının ilk yarısında takvimin boş olması da farklı oyunların da ekleneceğine dair şüpheleri arttırıyor.

Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 oyun şöyle:

Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 oyun şöyle:

  • Flock - 16 Temmuz

  • Magical Delicacy - 16 Temmuz

  • Dungeons of Hinterberg - 18 Temmuz

  • Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz

  • Kumitsu-Gami: Path of the Goddess - 19 Temmuz

  • Frostpunk 2 - 25 Temmuz

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın