Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu: 6 Şahane Oyun Geliyor!
Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu: 6 Şahane Oyun Geliyor!
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Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde ülkemizdeki oyuncuların elinde kalan en mantıklı seçeneklerden biri Xbox Game Pass.
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Xbox Game Pass kütüphanesine temmuz ayının ikinci yarısında 6 yeni oyun daha ekleniyor.
Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 oyun şöyle:
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