Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu: 6 Şahane Oyun Geliyor!

Cüzi sayılabilecek abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına her ay yeni oyunlar sunan Xbox Game Pass yüzlerce oyunluk geniş bir kütüphaneye sahip. Ayrıca kimi çok beklenen, yüksek bütçeli ve ses getiren oyunlar da ilk günden Game Pass kullanıcılarına sunuluyor.