Gözümüzde Koskoca Maziyi Canlandıran Pool Day Haritası CS2'ye Eklendi!

Zira CS 1.6'da piksellerini saydığımız harita CS:GO'ya transfer olduğunda da benzer duygular yaşamış olsak da bu Pool Day bir başka! Kafamızı yukarı kaldırdığımızda gördüğümüz kaydıraklardan su fiziğine kadar pek çok detay göze çarpıyor.