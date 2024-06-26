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Gözümüzde Koskoca Maziyi Canlandıran Pool Day Haritası CS2'ye Eklendi!

Gözümüzde Koskoca Maziyi Canlandıran Pool Day Haritası CS2'ye Eklendi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 11:36

Counter-Strike ile CS:GO öncesi tanışan neslin favori haritalarından olan, kıran kırana çok fazla maça tanıklık etmiş efsane harita Pool Day CS2 ile geri döndü!

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Bu mekanı hatırlıyorsanız burada dönen maçların heyecanını ve ortadaki havuza atlama isteğine rağmen kendini tutmanın nasıl bir his olduğunu da çok iyi bilirsiniz.

Bu mekanı hatırlıyorsanız burada dönen maçların heyecanını ve ortadaki havuza atlama isteğine rağmen kendini tutmanın nasıl bir his olduğunu da çok iyi bilirsiniz.

Karşımıza ilk olarak Counter-Strike 1.6'da çıkan Pool Day uzun maçların ardından biraz eğlenmek için en ideal haritalardandı. Arkadaşlarla toplu gidilen internet kafe seanslarının en tatlı mücadelelerinin döndüğü, oyunun en efsane haritalarından Pool Day CS:GO'da da karşımıza çıkmıştı.

Müjdemizi isteriz! Efsaneler efsanesi Pool Day haritası nihayet CS2'ye de eklendi!

Müjdemizi isteriz! Efsaneler efsanesi Pool Day haritası nihayet CS2'ye de eklendi!

Counter-Strike 2'nin aldığı son güncelleme ile birlikte oyuna eklenen Pool Day haritası karşımıza Silah Yarışı oyun modunun bir parçası olarak çıkıyor.

Pool Day'in geçirdiği değişim ise göz kamaştırıyor.

Pool Day'in geçirdiği değişim ise göz kamaştırıyor.

Zira CS 1.6'da piksellerini saydığımız harita CS:GO'ya transfer olduğunda da benzer duygular yaşamış olsak da bu Pool Day bir başka! Kafamızı yukarı kaldırdığımızda gördüğümüz kaydıraklardan su fiziğine kadar pek çok detay göze çarpıyor.

Pool Day'in görkemli geri dönüşü oyuncuları ise geçmişe götürdü.

Pool Day'in görkemli geri dönüşü oyuncuları ise geçmişe götürdü.

Şimdi o internet kafe günlerinin tadını verir mi... 🥲

Şimdi o internet kafe günlerinin tadını verir mi... 🥲
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"Tamam bu sondu" dedikten sonra bi' daha pusu atmak...

"Tamam bu sondu" dedikten sonra bi' daha pusu atmak...

İnanıyoruz, bir efsane geri döndüyse diğeri de yoldadır!

İnanıyoruz, bir efsane geri döndüyse diğeri de yoldadır!
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Pool Day'in oyuna eklenmesi sizi nasıl hislere gark etti peki?

Pool Day'in oyuna eklenmesi sizi nasıl hislere gark etti peki?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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