Gözümüzde Koskoca Maziyi Canlandıran Pool Day Haritası CS2'ye Eklendi!
Gözümüzde Koskoca Maziyi Canlandıran Pool Day Haritası CS2'ye Eklendi!
Counter-Strike ile CS:GO öncesi tanışan neslin favori haritalarından olan, kıran kırana çok fazla maça tanıklık etmiş efsane harita Pool Day CS2 ile geri döndü!
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Bu mekanı hatırlıyorsanız burada dönen maçların heyecanını ve ortadaki havuza atlama isteğine rağmen kendini tutmanın nasıl bir his olduğunu da çok iyi bilirsiniz.
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Müjdemizi isteriz! Efsaneler efsanesi Pool Day haritası nihayet CS2'ye de eklendi!
Pool Day'in geçirdiği değişim ise göz kamaştırıyor.
Pool Day'in görkemli geri dönüşü oyuncuları ise geçmişe götürdü.
Şimdi o internet kafe günlerinin tadını verir mi... 🥲
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"Tamam bu sondu" dedikten sonra bi' daha pusu atmak...
İnanıyoruz, bir efsane geri döndüyse diğeri de yoldadır!
Pool Day'in oyuna eklenmesi sizi nasıl hislere gark etti peki?
Buyurun yorumlara!
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