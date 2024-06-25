Steam Kullanıcılarının Hiç Oynamadıkları Oyunlara Ne Kadar Harcadıkları Ortaya Çıktı
Steam Kullanıcılarının Hiç Oynamadıkları Oyunlara Ne Kadar Harcadıkları Ortaya Çıktı
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Gelin itiraf edelim, hepimizin Steam kütüphanelerinde bazıları yıllar önce alınıp hala oynanmayı bekleyen oyunlar var.
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Tüm Steam kullanıcılarının oynamadıkları oyunlara harcadıkları toplam para ise dudak uçuklattı!
19 milyar doların nasıl bir tutar olduğunu tahayyül etmek biz sıradan insanlar için hayli zor zira bu miktarla ihya olacak ülkeler dahi var!
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