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Steam Kullanıcılarının Hiç Oynamadıkları Oyunlara Ne Kadar Harcadıkları Ortaya Çıktı

Steam Kullanıcılarının Hiç Oynamadıkları Oyunlara Ne Kadar Harcadıkları Ortaya Çıktı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 17:35

Gelin itiraf edelim, hepimizin kütüphanelerinde bir heves alıp bir daha yüzlerine bile bakmadığımız oyunlar var. Yeni veriler Steam kullanıcılarının bu oyunlara toplamda ne kadar harcadıklarını ortaya çıkarttı, miktar ise kimi ülkelerin yurtiçi gayrisafi milli hasılalarından fazla!

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Gelin itiraf edelim, hepimizin Steam kütüphanelerinde bazıları yıllar önce alınıp hala oynanmayı bekleyen oyunlar var.

Gelin itiraf edelim, hepimizin Steam kütüphanelerinde bazıları yıllar önce alınıp hala oynanmayı bekleyen oyunlar var.

Ama ne yapalım, Steam'in indirim dönemleri dayanılacak gibi değil! Kimilerini 'bu oyun bu fiyata kaçmaz' diyerek, kimilerini ise bir hevesle alıp sonrasında varlıklarını bile unuttuğumuz oyunlar hala oralarda bir yerlerde onları oynamamızı bekliyorlar.

Tüm Steam kullanıcılarının oynamadıkları oyunlara harcadıkları toplam para ise dudak uçuklattı!

Tüm Steam kullanıcılarının oynamadıkları oyunlara harcadıkları toplam para ise dudak uçuklattı!

SteamIDFinder'ın veri tabanında yer alan herkese açık 73 milyon hesap üzerinden yapılan araştırma bu hesaplarda alındıktan sonra hiç oynanmamış oyunların toplam tutarının 1,9 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. Açık olmayan diğer tüm Steam profilleri de işin içine katıldığında toplam tutarın 19 milyara ulaştığı tahmin ediliyor!

19 milyar doların nasıl bir tutar olduğunu tahayyül etmek biz sıradan insanlar için hayli zor zira bu miktarla ihya olacak ülkeler dahi var!

19 milyar dolar Nikaragua, Nijer, Çad ve Mauritius gibi kimi ülkelerin gayri safi milli hasılalarından daha fazla. Ne diyelim, bir daha Steam'den oynayacağınız şüpheli bir oyun alırken aklınıza bunları getirin ve bir daha düşünün!

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