Steam'i Sallayan Slay the Princess'i Korsan Oynamaya Geliştiricilerden İzin Çıktı!

Korsan oyun stüdyoların en büyük sorunlarından biriyken Black Tabby Games'in bu yaklaşımı oyuncuların kalplerini çaldı. Oyuna ayırabilecek maddi gücü olmayan oyunculara oyunlarını korsan oynayabileceklerini söyleyen geliştiriciler yanıtlarda şimdilik oyunu korsan oynadığını ancak maddi durumu düzelince kesinlikle satın alacağını söyleyen bir oyuncuya ise 'kendi maddi refahınıza öncelik verin' şeklinde yanıt vererek kalpleri bir kez daha çaldılar.