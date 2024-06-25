Steam'i Sallayan Slay the Princess'i Korsan Oynamaya Geliştiricilerden İzin Çıktı!
Steam'i Sallayan Slay the Princess'i Korsan Oynamaya Geliştiricilerden İzin Çıktı!
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Görsel roman türündeki bağımsız oyun Slay the Princess kısa sürede müthiş bir popülerlik kazandı.
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Oyun çıkışının ardından popüler içerik üreticisi Markiplier sayesinde yeni bir yükseliş dalgası yakalamış durumda. Oyunun geliştiricisi ise oyunculara oyunu izlemeden önce oynamalarını tavsiye etti.
Fakat esas kalpleri çalan hamle ise bundan sonra geldi. Oyunun izlenmeden önce oynanmasını tavsiye eden geliştiriciler bu uğurda korsana dahi izin verdiler!
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