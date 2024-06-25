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Steam'i Sallayan Slay the Princess'i Korsan Oynamaya Geliştiricilerden İzin Çıktı!

Steam'i Sallayan Slay the Princess'i Korsan Oynamaya Geliştiricilerden İzin Çıktı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 15:20

Steam'de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine ulaşan ve olumlu yorum bombardımanına tutulan son günlerin popüler oyunlarından Slay the Princess'in geliştiricileri oyunun korsan oynanmasına izin verdiler.

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Görsel roman türündeki bağımsız oyun Slay the Princess kısa sürede müthiş bir popülerlik kazandı.

Görsel roman türündeki bağımsız oyun Slay the Princess kısa sürede müthiş bir popülerlik kazandı.

Bir avcı olarak karşımızdaki tatlı mı tatlı ancak gizemli prensesi öldürme emrini aldıktan sonra yola koyulduğumuz ve seçimlerimizin hayati önem taşıdığı oyun yayıncılar, YouTuber'lar ve diğer içerik üreticilerinin de dikkatini çekince ünü hızla yayıldı.

Oyun çıkışının ardından popüler içerik üreticisi Markiplier sayesinde yeni bir yükseliş dalgası yakalamış durumda. Oyunun geliştiricisi ise oyunculara oyunu izlemeden önce oynamalarını tavsiye etti.

Oyun çıkışının ardından popüler içerik üreticisi Markiplier sayesinde yeni bir yükseliş dalgası yakalamış durumda. Oyunun geliştiricisi ise oyunculara oyunu izlemeden önce oynamalarını tavsiye etti.

'Markiplier Slay the Princess serisine yeni başlayanlar için - eğer henüz kendi başınıza oynamadıysanız, en iyisi oyunu oynadıktan sonra izlemeniz olacaktır. Oyun seçimlerinize çılgınca tepki veriyor, her oyun kişisel bir deneyim sunuyor'

Fakat esas kalpleri çalan hamle ise bundan sonra geldi. Oyunun izlenmeden önce oynanmasını tavsiye eden geliştiriciler bu uğurda korsana dahi izin verdiler!

Fakat esas kalpleri çalan hamle ise bundan sonra geldi. Oyunun izlenmeden önce oynanmasını tavsiye eden geliştiriciler bu uğurda korsana dahi izin verdiler!

Korsan oyun stüdyoların en büyük sorunlarından biriyken Black Tabby Games'in bu yaklaşımı oyuncuların kalplerini çaldı. Oyuna ayırabilecek maddi gücü olmayan oyunculara oyunlarını korsan oynayabileceklerini söyleyen geliştiriciler yanıtlarda şimdilik oyunu korsan oynadığını ancak maddi durumu düzelince kesinlikle satın alacağını söyleyen bir oyuncuya ise 'kendi maddi refahınıza öncelik verin' şeklinde yanıt vererek kalpleri bir kez daha çaldılar.

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