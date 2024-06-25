Stardev Valley Hardcore Modu Rehber Kullanırsanız Tüm Kaydınızı Siliyor!

Her bir NPC'nin rutinleri, sevdikleri veya sevmedikleri şeyler, sezonun en verimli ürünleri, mevsimsel etkinlikler, gizemler vs. derken bu tatlı mı tatlı oyunda yapılacak şeylerin neredeyse sınırı yok ve elbette bunları akılda tutmak da bir hayli zor. bu sebeple oyunda rehbere başvurmak kabul gören bir yöntem.