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Stardev Valley Hardcore Modu Rehber Kullanırsanız Tüm Kaydınızı Siliyor!

Stardev Valley Hardcore Modu Rehber Kullanırsanız Tüm Kaydınızı Siliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:28

Tatlı mı tatlı çiftçilik simülasyonu Stardew Valley artık size kolay mı geliyor? Ya belki de yıllardır emek verdiğiniz oyun kaydınızın tehlikede olduğunu söyleseydik? Stardew Valley hardcore modu oyun kaydınızı silmek için pusuda!

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Stardew Valley ufacık dosya boyutunun arkasında devasa, ama cidden DEVASA bir dünya saklıyor.

Stardew Valley ufacık dosya boyutunun arkasında devasa, ama cidden DEVASA bir dünya saklıyor.

Her bir NPC'nin rutinleri, sevdikleri veya sevmedikleri şeyler, sezonun en verimli ürünleri, mevsimsel etkinlikler, gizemler vs. derken bu tatlı mı tatlı oyunda yapılacak şeylerin neredeyse sınırı yok ve elbette bunları akılda tutmak da bir hayli zor. bu sebeple oyunda rehbere başvurmak kabul gören bir yöntem.

Artık Stardew Valley maceranızı biraz daha zorlaştırmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız rehbere başvurduğunuz anda kaydınızı silen bu göz korkutucu modu denemek isteyebilirsiniz.

Peki Stardew Valley Hardcore modu nasıl çalışıyor?

Peki Stardew Valley Hardcore modu nasıl çalışıyor?

Nightshade modun bilgisayardaki açık sekmelerin başlıklarını sürekli kontrol ederek 'Stardew Valley Wiki' sayfasına girilip girilmediğini tespit ettiğini söylüyor. Kısacası wiki sayfasına girmediğiniz ve başka rehberlerden yararlandığınız sürece kayıtlarınız güvende olabilir ancak bunu denemek alınacak bir risk mi orasına da siz karar verin!

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