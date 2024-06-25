Stardev Valley Hardcore Modu Rehber Kullanırsanız Tüm Kaydınızı Siliyor!
Stardev Valley Hardcore Modu Rehber Kullanırsanız Tüm Kaydınızı Siliyor!
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Stardew Valley ufacık dosya boyutunun arkasında devasa, ama cidden DEVASA bir dünya saklıyor.
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Artık Stardew Valley maceranızı biraz daha zorlaştırmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız rehbere başvurduğunuz anda kaydınızı silen bu göz korkutucu modu denemek isteyebilirsiniz.
Peki Stardew Valley Hardcore modu nasıl çalışıyor?
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