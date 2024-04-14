Stardew Valley'de Yıllardır Çözülemeyen Enteresan Gizemler ve Olaylar

Eğer Pierre ile ilişkinizi ilerletip 6. seviyeye çıkartırsanız kitap raflarının arasında sakladığı gizli zulayı keşfedebilirsiniz. Bu keşfinizin ardından sizinle konuşarak gördüklerinizi unutmanızı ve bundan kimseye bahsetmemenizi isteyecek. Hatta diyalog seçenekleriniz arasında böyle bir şeyi karısından sakladığı için onu azarlamak dahi belirecek. Peki Pierre bu kadar değerli ve kimseye söylenmemesi gereken ne gibi bir şey gizliyor?