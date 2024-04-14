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Stardew Valley'de Yıllardır Çözülemeyen Enteresan Gizemler ve Olaylar

Stardew Valley'de Yıllardır Çözülemeyen Enteresan Gizemler ve Olaylar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.04.2024 - 09:32

Dededen kalma köy evine yerleşme hayallerimizi sanal ortamda hayata geçirdiğimiz Stardew Valley tatlı mı tatlı görünüşünün altında pek çok gizem de saklıyor. Bu dost canlısı kasabanın yıllardır çözülemeyen enteresan olaylarına gelin bir bakış atalım.

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1. Kurtulmak istediğimiz çocukları güvercine dönüştürmek bu oyun için fazlasıyla karanlık!

1. Kurtulmak istediğimiz çocukları güvercine dönüştürmek bu oyun için fazlasıyla karanlık!
forums.stardewvalley.net

Evet, Stardew Valley'de çocuklarınızdan kurtulmak isterseniz onları Karanlık Bencillik Mabedi'ni kullanarak güvercine dönüştürebilirsiniz. Bu kulağınıza yeterince kötü ve karanlık gelmiyorsa sonrasında onlar tarafından cezalandırılacağınızı da ekleyelim.  Zaman zaman 'bizi unuttunuz' diye fısıldayan sesler ve sonbaharın 26. günü televizyon izlerken size hesap soracak ruhlarla uğraşmak istiyorsanız bunu yapın ama eminiz ki tapınağı her ziyaret ettiğinizde size saldıran bir bebeği hayatınızda istemezsiniz.

2. Balık tutarken suya biraz dikkatli bakmak isteyebilirsiniz.

2. Balık tutarken suya biraz dikkatli bakmak isteyebilirsiniz.

Oltanızı kaptınız ve iskeleye huzurla balık tutmak için gittiniz. Fakat o da ne? Sudan kafasını çıkartıp sizi izleyen bir yaratık var! Tamamen tesadüfi olarak ortaya çıkan bu yaratığın size hiçbir zararı olmayacak olsa da yine de ürkütücü ve gizemli.

3. Acı içinde bağıran garip ses de neyin nesi?

3. Acı içinde bağıran garip ses de neyin nesi?

En başta da dediğimiz gibi, bu tatlı kasabada bizden gizlenen kesinlikle bir şeyler var! Ormanda yürürken bir anda kulağınıza acı çektiği her halinden belli olan ve nereden geldiği anlaşılamayan bir ses çalınabilir. Araştırmak isteseniz de bir sonuca ulaşamayacaksınız. İyisi mi kasabanın geri kalanı gibi rutininize devam edip bu korkunç olayı unutmaya çalışın.

4. Hiçbir şey anlatmayan kitap aslında çok şey anlatıyor!

4. Hiçbir şey anlatmayan kitap aslında çok şey anlatıyor!

Kütüphaneye uğrayıp ödünç alabildiğiniz kitaplardan biri hayli garip. İçi anlamsız sözcüklerle dolu bu kitabı gördüğünüzde başta anlam verememeniz olası ancak her cümlenin ilk harflerini alırsanız size gizemli bazı ögelerin yerlerini söylediklerini fark edeceksiniz. Buralara giderseniz ise üç garip ve nereden geldiği belli olmayan heykeli bulabilirsiniz.

5. Sandy kim ve neden kasabaya uğramıyor?

5. Sandy kim ve neden kasabaya uğramıyor?

Çöl bölgesine geçmeyi başardıktan sonra burada bir dükkan işleten Sandy ile tanışacaksınız. Kendisi ile biraz sohbet ederseniz size kasabayı çok özlediğinden ve gerçek adının Sandy olmadığından bahsedecektir. İyi de tüm bunlar neden? Sandy neden takma bir isim kullanıyor ve kasabayı çok özlemesine rağmen orayı terk etmiş?

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6. Hiçlikten gelen gizemli kılıç da neyin nesi?

6. Hiçlikten gelen gizemli kılıç da neyin nesi?

Prizma parçaları çok güçlü olmaları kadar zor elde edilmeleriyle de biliniyor. Bu malzemeden yapılan bir silahın gücü de elbette tartışılmaz. Elinize bir prizma parçası geçtiğinde çöle gidip üç sütunun arasında duracak olursanız envanterinizde bir anda gizemli bir biçimde beliren kılıcı göreceksiniz. İyi ama bu kılıç çantamıza nasıl girdi ve nereden geliyor?

7. Abigail'ın babası kim?

7. Abigail'ın babası kim?

Bu oyunun en meşhur gizemlerinden biri ancak değinmeden geçemezdik. Zira bu kasabanın bir Müge Anlı'ya ihtiyacı olduğu açık! Pierre'in Abigail'ın babası olmadığı diyalog aralarında zaten ima ediliyor. Bunun yanında Abigail'in mor saçları ve mor saçlı büyücümüzün köylülerden birinin kendi kızı olabileceğini ima eden diyalogları da karakterin gerçek babasının büyücü olabileceği teorisini güçlendiriyor.

8. Stardew Valley'nin Umpa Lumpa'ları Junimolar hakkında hiç düşünmüş müydünüz?

8. Stardew Valley'nin Umpa Lumpa'ları Junimolar hakkında hiç düşünmüş müydünüz?

Bu rengarenk tatlış yaratıklar sevimlilikleri ile kalplerimizi çalsalar da nereden geldikleri meçhul. Topluluk Merkezi binasını tamamlarsanız size yardımcı olacak bu minik yaratıklar dost canlısı görünüyorlar ancak üstlerinde bir gizem perdesi var. Mesela diğer kasabalılar da onları görebiliyor mu?

9. Bu tatlı adam herkesten ne gizliyor?

9. Bu tatlı adam herkesten ne gizliyor?
forums.stardewvalley.net

Eğer Pierre ile ilişkinizi ilerletip 6. seviyeye çıkartırsanız kitap raflarının arasında sakladığı gizli zulayı keşfedebilirsiniz. Bu keşfinizin ardından sizinle konuşarak gördüklerinizi unutmanızı ve bundan kimseye bahsetmemenizi isteyecek. Hatta diyalog seçenekleriniz arasında böyle bir şeyi karısından sakladığı için onu azarlamak dahi belirecek. Peki Pierre bu kadar değerli ve kimseye söylenmemesi gereken ne gibi bir şey gizliyor?

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