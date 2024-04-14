Stardew Valley'de Yıllardır Çözülemeyen Enteresan Gizemler ve Olaylar
Stardew Valley'de Yıllardır Çözülemeyen Enteresan Gizemler ve Olaylar
Dededen kalma köy evine yerleşme hayallerimizi sanal ortamda hayata geçirdiğimiz Stardew Valley tatlı mı tatlı görünüşünün altında pek çok gizem de saklıyor. Bu dost canlısı kasabanın yıllardır çözülemeyen enteresan olaylarına gelin bir bakış atalım.
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1. Kurtulmak istediğimiz çocukları güvercine dönüştürmek bu oyun için fazlasıyla karanlık!
2. Balık tutarken suya biraz dikkatli bakmak isteyebilirsiniz.
3. Acı içinde bağıran garip ses de neyin nesi?
4. Hiçbir şey anlatmayan kitap aslında çok şey anlatıyor!
5. Sandy kim ve neden kasabaya uğramıyor?
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6. Hiçlikten gelen gizemli kılıç da neyin nesi?
7. Abigail'ın babası kim?
8. Stardew Valley'nin Umpa Lumpa'ları Junimolar hakkında hiç düşünmüş müydünüz?
9. Bu tatlı adam herkesten ne gizliyor?
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