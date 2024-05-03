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Stardew Valley'e Yeni Başlayanların Yapması Gereken En Önemli 10 Şey!

Stardew Valley'e Yeni Başlayanların Yapması Gereken En Önemli 10 Şey!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 10:01

Oldukça geniş ve kapsamlı bir oyun dünyası sunan Stardew Valley içerisinde yapılabilecek tonlarca aktivite ve görev bulunuyor. Ancak oyuna henüz yeni başlayan biriyseniz, o halde bu liste size çok yardımcı olacak. Çünkü oyuna başlar başlamaz dikkat etmeniz gereken 10 önemli noktayı söylüyoruz!

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Kendi standartlarınızı baştan belirleyin.

Kendi standartlarınızı baştan belirleyin.

Nasıl bir çiftlik hayal ediyorsunuz? Öncelikle bununla başlayın. Kendinize bir düzen oluşturmak için evinizin önünü açmaya başlayın. Daha sonra kafanızdaki sınırları işaretleyerek ilk adımı atmış olacaksınız.

Sandık yaparak envanterinizi büyütün.

Sandık yaparak envanterinizi büyütün.

Oyuna girer girmez yapmanız gereken en önemli iş kendinize bir sandık yapmak olacaktır. Karakterin üzerinde taşıyabildiği eşya sayısı oldukça kısıtlı, bu yüzden bir veya birden fazla sandık üreterek değerli eşyaları bunların içerisine koyabilirsiniz.

Sırt çantasını ise unutmayın!

Sırt çantasını ise unutmayın!

Kendinize bir veya birden fazla sandık yaptınız ancak evinizden uzaktayken bu kadar eşyayı nereye dolduracaksınız? Bu sebeple kendinize bir sırt çantası almayı ihmal etmeyin. Yanınızda daha fazla yük taşıyabilir ve böylelikle eve daha dolu bir halde gelebilirsiniz.

Çiftliğinizi özenle büyütün.

Çiftliğinizi özenle büyütün.

Çiftliğiniz sizin her şeyiniz. Oyuna başlar başlamaz ektiğiniz tüm tohumlara gözünüz gibi bakmalısınız. Bu sebeple doğru sulama yaptığınızdan ve ektiğiniz ekinlere dikkat ettiğinizden emin olmalısınız.

Arkadaş edinmeye özen gösterin.

Arkadaş edinmeye özen gösterin.

Stardew Valley içerisinde arkadaşlıklar edinmek oldukça önemlidir. Fırsat buldukça birlikte aktiviteler yapacağınız birisini bulmalısınız. Ayrıca diğer karakterlere ara sıra hediyeler vererek ilişki seviyenizi yukarılarda tutmak oldukça mantıklı olacaktır.

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Balık tutmak mantıklı bir hareket olabilir.

Balık tutmak mantıklı bir hareket olabilir.

Balık tutmak başlangıçta biraz zor gelse bile ilerleyen aşamalarda yeni oltalar ve yemler ile birlikte daha kolay gelmeye başlıyor. Balık tutmak aynı zamanda size ek gelir kapısı sağlayacaktır. Balıkları satabilir ve kendinize daha lüks bir çiftlik hayatı sağlayabilirsiniz.

Mevsimlere dikkat edin.

Mevsimlere dikkat edin.

Oyun içerisinde yetiştirdiğiniz ürünlerin hangi mevsimde hasat edilebileceği veya hangi mevsimde çürüyeceğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bu sebeple değişen mevsim şartlarına ayak uydurmanız gerekiyor.

Eşyalarınızı mutlaka yükseltin.

Eşyalarınızı mutlaka yükseltin.

Özellikle oyun başında bolca enerji yiyen bazı aktivite ve görev ile karşılaşacaksınız. Fırsat buldukça eşyalarınızı yükselterek engelleri daha kolay bir şekilde aşmanızın önünü açabilirsiniz.

Otobüs durağını tamir etmeyi unutmayın!

Otobüs durağını tamir etmeyi unutmayın!

Oyuna başlar başlamaz yapabileceğiniz bir şey değil belki ama en kısa sürede otobüs durağını açmak sizin için önemli olacaktır. Durağı açtığınız durumda çöle erişiminiz olacak ve burada bir sürü yeni görev, içerik ve toplanabilir eşya bulacaksınız.

Madenleri keşfe çıkın.

Madenleri keşfe çıkın.

Hemen erişmenizin mümkün olmadığı madenler, oyunun belirli bir kısmına geldiğinizde erişime açılıyor. Ancak açılır açılmaz kendinizi madencilik yaparken bulmanız gerekiyor. Önemli kaynakların yanı sıra keşfedilecek çok fazla şey var.

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