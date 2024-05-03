Stardew Valley'e Yeni Başlayanların Yapması Gereken En Önemli 10 Şey!
Stardew Valley'e Yeni Başlayanların Yapması Gereken En Önemli 10 Şey!
Oldukça geniş ve kapsamlı bir oyun dünyası sunan Stardew Valley içerisinde yapılabilecek tonlarca aktivite ve görev bulunuyor. Ancak oyuna henüz yeni başlayan biriyseniz, o halde bu liste size çok yardımcı olacak. Çünkü oyuna başlar başlamaz dikkat etmeniz gereken 10 önemli noktayı söylüyoruz!
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Kendi standartlarınızı baştan belirleyin.
Sandık yaparak envanterinizi büyütün.
Sırt çantasını ise unutmayın!
Çiftliğinizi özenle büyütün.
Arkadaş edinmeye özen gösterin.
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Balık tutmak mantıklı bir hareket olabilir.
Mevsimlere dikkat edin.
Eşyalarınızı mutlaka yükseltin.
Otobüs durağını tamir etmeyi unutmayın!
Madenleri keşfe çıkın.
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