Stardew Valley'e Yeni Başlayanların Yapması Gereken En Önemli 10 Şey!

Kendinize bir veya birden fazla sandık yaptınız ancak evinizden uzaktayken bu kadar eşyayı nereye dolduracaksınız? Bu sebeple kendinize bir sırt çantası almayı ihmal etmeyin. Yanınızda daha fazla yük taşıyabilir ve böylelikle eve daha dolu bir halde gelebilirsiniz.