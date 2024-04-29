Stardew Valley'e Yapılacak Baldur's Gate 3 Modu Şimdiden Ağzımızı Sulandırdı!
Stardew Valley'e Yapılacak Baldur's Gate 3 Modu Şimdiden Ağzımızı Sulandırdı!
Bir yanda yılların eskitemediği ve 1.6 güncellemesi ile birlikte daha da popüler olan Stardew Valley, öte yanda ise 2023 yılına damgasını vurmuş olan Baldur's Gate 3. Bu iki oyunun birleşmesi sizce nasıl görünürdü?
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1.6 güncellemesi ile birlikte oyun daha da popüler oldu.
Baldur's Village projesiyle tanışın!
Şu an geliştirme aşamasında.
Modu geliştiren ekip oldukça küçük bir grup.
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