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Stardew Valley'e Yapılacak Baldur's Gate 3 Modu Şimdiden Ağzımızı Sulandırdı!

Stardew Valley'e Yapılacak Baldur's Gate 3 Modu Şimdiden Ağzımızı Sulandırdı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 18:21

Bir yanda yılların eskitemediği ve 1.6 güncellemesi ile birlikte daha da popüler olan Stardew Valley, öte yanda ise 2023 yılına damgasını vurmuş olan Baldur's Gate 3. Bu iki oyunun birleşmesi sizce nasıl görünürdü?

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1.6 güncellemesi ile birlikte oyun daha da popüler oldu.

1.6 güncellemesi ile birlikte oyun daha da popüler oldu.

Geçtiğimiz günlerde gelen 1.6 güncellemesi ile birlikte Stardew Valley'ın oyuncu sayısında da artış gözlemlendi. Ayrıca 2023 yılına damga vurmuş Baldur's Gate 3'te hala popülerliğini korumaya devam ediyor.

Baldur's Village projesiyle tanışın!

Baldur's Village projesiyle tanışın!

Baldur's Gate 3 karakterlerini ve yaşam tarzlarını Stardew Valley içerisine ekleyen bir proje duyuruldu. Bu mod içerisinde aynı zamanda hikayeye de bazı eklemeler yapılacak.

Şu an geliştirme aşamasında.

Şu an geliştirme aşamasında.
twitter.com

Baldur's Gate 3'ü resmen Stardew Valley içerisine taşıyacak bu mod şu an geliştirme aşamasında yer alıyor. Astarion, Shadowheart, Gale ve Halsin gibi karakterleri oynama imkanı sunacak modun çıkış tarihi ise Baldur's Gate 3'ün birinci yıldönümü olarak gösteriliyor.

Modu geliştiren ekip oldukça küçük bir grup.

Modu geliştiren ekip oldukça küçük bir grup.

Oldukça küçük bir grup halinde çalışan mod yapımcıları, şimdiden haritayı geliştirmeye ve bazı bina modellerini değiştirmeye başlamış durumda. Ayrıca Astarion ile romantizm seçeneğini de oyun içerisine eklemeyi planlıyorlar.

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