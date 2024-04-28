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Sansür Şüphesi Korkutmuştu: Oyundan Kaldırılan Lara Croft Posterlerinin Akıbeti Belli Oldu

Sansür Şüphesi Korkutmuştu: Oyundan Kaldırılan Lara Croft Posterlerinin Akıbeti Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 17:02

Geçtiğimiz aylarda çıkan ve oyunculara müthiş bir nostalji yaşatan Tomb Raider I-III Remastered sürümündeki ikonik Lara Croft posterlerine ne olduğu açığa çıktı.

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14 Şubat tarihinde, yani Lara Croft'un doğum gününde serinin ilk üç oyununun remastered sürümlerini içeren Tomb Raider I-III Remastered satışa sunulmuştu.

14 Şubat tarihinde, yani Lara Croft'un doğum gününde serinin ilk üç oyununun remastered sürümlerini içeren Tomb Raider I-III Remastered satışa sunulmuştu.

Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden olan Lara Croft'un ilk maceralarına geri dönmemizi sağlayan remastered sürüm oyuna grafik iyileştirmelerinin yanında modern kontroller ve bazı minik göndermeler gibi detaylar da ekliyordu.

Oyundaki gülümseten göndermelerden biri de görseldeki Lara Croft posterleriydi.

Oyundaki gülümseten göndermelerden biri de görseldeki Lara Croft posterleriydi.

Lara'nın yıllar boyunca farklı mecralarda yayınlanmış soft erotik pozlarını içeren posterler üçüncü oyunun Sleeping with the Fishes bölümünde yer alıyorlardı.

Ancak bu posterler geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile oyundan kaldırılmıştı.

Ancak bu posterler geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile oyundan kaldırılmıştı.

Oyundan kaldırılan posterlerin ardından ise hayranların kafasında sansüre dair şüpheler oluşmuş, posterlerin yokluğunu fark eden hayranlar geliştirici Aspyr'ı soru yağmuruna tutmuştu.

Kaldırılan posterler hakkında geliştirici Aspyr'dan nihayet resmi açıklama geldi.

Kaldırılan posterler hakkında geliştirici Aspyr'dan nihayet resmi açıklama geldi.

Oyunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada durumun bir hata sonucu ortaya çıktığı, bir sonraki güncelleme ile birlikte soft erotik Lara Croft posterlerinin yerli yerine geri konulacağı aktarıldı.

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