Sansür Şüphesi Korkutmuştu: Oyundan Kaldırılan Lara Croft Posterlerinin Akıbeti Belli Oldu
Sansür Şüphesi Korkutmuştu: Oyundan Kaldırılan Lara Croft Posterlerinin Akıbeti Belli Oldu
Geçtiğimiz aylarda çıkan ve oyunculara müthiş bir nostalji yaşatan Tomb Raider I-III Remastered sürümündeki ikonik Lara Croft posterlerine ne olduğu açığa çıktı.
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14 Şubat tarihinde, yani Lara Croft'un doğum gününde serinin ilk üç oyununun remastered sürümlerini içeren Tomb Raider I-III Remastered satışa sunulmuştu.
Oyundaki gülümseten göndermelerden biri de görseldeki Lara Croft posterleriydi.
Ancak bu posterler geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile oyundan kaldırılmıştı.
Kaldırılan posterler hakkında geliştirici Aspyr'dan nihayet resmi açıklama geldi.
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