Yeni Bir Game Of Thrones Oyununun Geliştirildiği İddia Edildi!
Yeni Bir Game Of Thrones Oyununun Geliştirildiği İddia Edildi!
TV dizisi başta olmak üzere kitap serisiyle de oldukça popüler olan Game of Thrones, oyun dünyasında pek varlık gösteremeyen bir süreç geçiriyordu. Ancak ortaya atılan bazı iddialar sonucunda yeni bir Game of Thrones oyunu görebileceğimiz söyleniyor.
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Serinin en bilindik oyunu Telltale Games'in elinden çıkmıştı.
Bir diğeri ise çok fazla bilinmeyen bu 2012 çıkışlı oyun;
Yeni oyun MMORPG olacak!
Geliştiren firma ise Nexon.
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