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Yeni Bir Game Of Thrones Oyununun Geliştirildiği İddia Edildi!

Yeni Bir Game Of Thrones Oyununun Geliştirildiği İddia Edildi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 18:03

TV dizisi başta olmak üzere kitap serisiyle de oldukça popüler olan Game of Thrones, oyun dünyasında pek varlık gösteremeyen bir süreç geçiriyordu. Ancak ortaya atılan bazı iddialar sonucunda yeni bir Game of Thrones oyunu görebileceğimiz söyleniyor. 

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Serinin en bilindik oyunu Telltale Games'in elinden çıkmıştı.

Serinin en bilindik oyunu Telltale Games'in elinden çıkmıştı.

Dizisi ve kitapları ile meşhur olan serinin ne yazık ki pek fazla video oyun macerası bulunmuyor. 2014 yılında çıkan ve sadece bir sezon süren Game of Thrones - A Telltale Games Series oyunu ise en çok akılda kalan yapımlardan bir tanesi.

Bir diğeri ise çok fazla bilinmeyen bu 2012 çıkışlı oyun;

Bir diğeri ise çok fazla bilinmeyen bu 2012 çıkışlı oyun;

Cyanide Studios imzalı bir Game of Thrones oyunu olduğunu çoğu kişi kaçırmış durumda. 2012 yılında çıkan bu oyunda demir taht etrafında dönen entrikalarla çevrili bir hikayeye ortak oluyorsunuz. Oyunun Steam sayfasınaburadan ulaşabilirsiniz.

Yeni oyun MMORPG olacak!

Yeni oyun MMORPG olacak!

Yıllardır ortalıkta bir söylenti olarak dolaşan Game of Thrones MMORPG oyunu gerçekten geliştiriliyor olabilir. Ortaya çıkan bazı iddialara göre bu oyun, dizinin 4. ve 5. sezonu arasındaki bir hikayeyi konu alacak ve içerisinde Jon Snow gibi ikonik karakterlerden birisi de yer alacak.

Geliştiren firma ise Nexon.

Geliştiren firma ise Nexon.

Son zamanlarda adını sıkça duyma şansına eriştiğimiz Nexon, bu yapımın başındaki isim olarak öne çıkıyor. Firma daha önce The Finals ve Warhaven gibi yapımlarda da ön plana çıkmıştı.

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