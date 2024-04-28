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EA Sports FC 24 Rakibi Bedava Futbol Oyunu eFootball 750 Milyon İndirmeyi Ödüllerle Kutluyor

EA Sports FC 24 Rakibi Bedava Futbol Oyunu eFootball 750 Milyon İndirmeyi Ödüllerle Kutluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 15:06

PES serisi ile tanıdığımız Konami'nin oynaması tamamen ücretsiz futbol oyunu eFootball 750 milyon indirmeye ulaşmasını oyunculara dağıttığı harika ödüllerle kutluyor.

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Geliştirici ve yayıncı koltuğunda PES serisi ile bildiğimiz KONAMI'nin oturduğu eFootball en popüler ücretsiz futbol oyunlarından.

Geliştirici ve yayıncı koltuğunda PES serisi ile bildiğimiz KONAMI'nin oturduğu eFootball en popüler ücretsiz futbol oyunlarından.

2021'de PES serisini ardında bırakarak bizleri eFootball ile tanıştıran Konami ayrıca oyunu oynaması tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkartmıştı.

En güncel verilerle oyunculara gerçeğe en yakın futbol deneyimini vadeden eFootball tam 750 milyon indirmeye erişmeyi başardı.

En güncel verilerle oyunculara gerçeğe en yakın futbol deneyimini vadeden eFootball tam 750 milyon indirmeye erişmeyi başardı.

Türkçe dil desteği de bulunan oyun 750 milyon indirmeyi ise yine oyuncularıyla birlikte, sunduğu farklı hediyelerle kutluyor.

Başarısını oyuncularıyla birlikte kutlayan oyun oyunculara farklı ödüller sunuyor. Bu ödüller arasında en dikkat çekenlerinden biri ise Lionel Messi kartları.

eFootball oyuncularını bekleyen tek sürpriz de bu değil.

eFootball oyuncularını bekleyen tek sürpriz de bu değil.

25-16 Nisan tarihleri arasında oyuna giriş yapan oyuncular Robert Lewandowski kartını direkt olarak alabilecekler. Bunun yanında görevleri tamamlayan oyuncular ise 250 eFootball coin, 360 bin GP ve beş beceri programına da sahip olacaklar.

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