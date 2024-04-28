EA Sports FC 24 Rakibi Bedava Futbol Oyunu eFootball 750 Milyon İndirmeyi Ödüllerle Kutluyor
EA Sports FC 24 Rakibi Bedava Futbol Oyunu eFootball 750 Milyon İndirmeyi Ödüllerle Kutluyor
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Geliştirici ve yayıncı koltuğunda PES serisi ile bildiğimiz KONAMI'nin oturduğu eFootball en popüler ücretsiz futbol oyunlarından.
En güncel verilerle oyunculara gerçeğe en yakın futbol deneyimini vadeden eFootball tam 750 milyon indirmeye erişmeyi başardı.
Başarısını oyuncularıyla birlikte kutlayan oyun oyunculara farklı ödüller sunuyor. Bu ödüller arasında en dikkat çekenlerinden biri ise Lionel Messi kartları.
eFootball oyuncularını bekleyen tek sürpriz de bu değil.
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