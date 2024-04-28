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Küçücük Alanda Sonsuza Kadar Koşmanıza Olanak Veren VR Oyun Aparatı Gerçeklik Algınızı Bükecek

Küçücük Alanda Sonsuza Kadar Koşmanıza Olanak Veren VR Oyun Aparatı Gerçeklik Algınızı Bükecek

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 12:43

Bizleri alıp tam manasıyla oyunun içine ışınlayan VR teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ederken oyuncunun ufacık bir alanda dilediğince hareket etmesini sağlayan aparat ise insanın aklını başından alacak cinsten.

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VR setleri bizi ve hareketlerimizi algılayarak oyuncuyu oyunun içine ışınlama konusunda harikalar ancak hala ciddi bir problemleri var...

VR setleri bizi ve hareketlerimizi algılayarak oyuncuyu oyunun içine ışınlama konusunda harikalar ancak hala ciddi bir problemleri var...

VR oyunlarda hareket etmek için kontrolcüyü kullanabildiğimiz gibi aynı zamanda doğrudan yürüyerek de bunu yapabiliyoruz. Ancak bu yöntem çok daha gerçekçi olsa da odanın sınırlı alanı içinde bir hayli zor da oluyor.

VR'daki hareket problemini çözen bu "hololite" adlı aparat ise adeta gerçek değilmiş hissi yaratıyor.

VR'daki hareket problemini çözen bu "hololite" adlı aparat ise adeta gerçek değilmiş hissi yaratıyor.

Oyuncunun ne kadar yürürse yürüsün bir adım uzaklaşamamasına yarayan hololite adlı aparat Disney Imagineering Labs tarafından geliştirilmiş.

Aparat oyuncuyu sabit bırakmanın yanında başka maharetlere de sahip.

Aparat oyuncuyu sabit bırakmanın yanında başka maharetlere de sahip.

Nesneleri veya üzerine koyan şeyleri hareket de ettirebilen yüzey VR oyun deneyimine kesinlikle boyut atlatıyor.

İyisi mi neyden bahsetmek istediğimizi kendi gözlerinizle görün. 👇

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