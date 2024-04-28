Küçücük Alanda Sonsuza Kadar Koşmanıza Olanak Veren VR Oyun Aparatı Gerçeklik Algınızı Bükecek
Küçücük Alanda Sonsuza Kadar Koşmanıza Olanak Veren VR Oyun Aparatı Gerçeklik Algınızı Bükecek
Bizleri alıp tam manasıyla oyunun içine ışınlayan VR teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ederken oyuncunun ufacık bir alanda dilediğince hareket etmesini sağlayan aparat ise insanın aklını başından alacak cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
VR setleri bizi ve hareketlerimizi algılayarak oyuncuyu oyunun içine ışınlama konusunda harikalar ancak hala ciddi bir problemleri var...
VR'daki hareket problemini çözen bu "hololite" adlı aparat ise adeta gerçek değilmiş hissi yaratıyor.
Aparat oyuncuyu sabit bırakmanın yanında başka maharetlere de sahip.
İyisi mi neyden bahsetmek istediğimizi kendi gözlerinizle görün. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın