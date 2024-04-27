Yeni Alien Oyunu Duyuruldu: Bu Yılın Sonlarına Doğru VR İçin Çıkacak!
Yeni Alien Oyunu Duyuruldu: Bu Yılın Sonlarına Doğru VR İçin Çıkacak!
Dün öğlen saatlerinde yayınlanan duyuru fragmanına göre bu yıl VR için yeni bir Alien oyunu geliyor.
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Alien: Rogue Incursion bu yıl geliyor!
Yeni Alien oyunu, VR cihazlara özel olarak gelecek.
Oyunun geliştirici koltuğunda tecrübeli bir ekip var.
Alien Rogue Incursion, PlayStation'a ve PC platformuna gelecek.
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