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Yeni Alien Oyunu Duyuruldu: Bu Yılın Sonlarına Doğru VR İçin Çıkacak!

Yeni Alien Oyunu Duyuruldu: Bu Yılın Sonlarına Doğru VR İçin Çıkacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 20:31

Dün öğlen saatlerinde yayınlanan duyuru fragmanına göre bu yıl VR için yeni bir Alien oyunu geliyor.

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Alien: Rogue Incursion bu yıl geliyor!

Yeni Alien oyunu, VR cihazlara özel olarak gelecek.

Yeni Alien oyunu, VR cihazlara özel olarak gelecek.

VR oyunların sık sık karşımıza çıktığı son yıllarda, Alien serisi de bu yola girmiş gibi görünüyor. Korku oyunlarının VR sahnesinde, normal oyunlara kıyasla daha çekici olduğu da bir gerçek.

Oyunun geliştirici koltuğunda tecrübeli bir ekip var.

Oyunun geliştirici koltuğunda tecrübeli bir ekip var.

Daha önce The Walking Dead: Onslaught, Creed Rise to Glory gibi oyunlarda çalışmış Survios, bu yapımın geliştirici koltuğunda oturacak. VR konusunda tecrübeli olan bu firamanın Alien serisine nasıl bir bakış açısı getireceği ise merak konusu.

Alien Rogue Incursion, PlayStation'a ve PC platformuna gelecek.

Alien Rogue Incursion, PlayStation'a ve PC platformuna gelecek.

PlayStation VR 2 için çıkacak bu yapım, PC platformunda da deneyimlenebilecek. Alien Rogue, Meta Quest 3 ve Steam VR desteği de barındıracak. Oyunun net bir çıkış tarihi olmasa da bu yılın ilerleyen kısımlarında çıkması planlanıyor.

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