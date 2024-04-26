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En büyük Oyun Fuarlarından Birisi Olan BlizzCon 2024 İptal Edildi

En büyük Oyun Fuarlarından Birisi Olan BlizzCon 2024 İptal Edildi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 23:57

Blizzard tarafından her sene düzenlenen ve binlerce insanın katıldığı BlizzCon etkinliği bu sene düzenlenmeyecek. Yayınlanan açıklamaya göre ise BlizzCon'un 2025'te geri döneceği söylendi.

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En büyük oyun fuarlarından bir tanesi.

En büyük oyun fuarlarından bir tanesi.

Zaten sayılı olan oyun fuarları içerisinde şüphesiz en popülerlerden bir tanesi olan BlizzCon, her sene olduğu 2023'te de yapılmış ve binlerce oyuncuya ev sahipliği yapmıştı.

Ancak bu sene iptal edildi.

Ancak bu sene iptal edildi.

Etkinliğin neden iptal edildiğine dair net bir açıklama yapılmadı ancak geçen sene düzenlenen BlizzCon etkinliğinin beklentileri karşılamadığı iddia edildi. Bu yüzden sene içerisinde düzenlenecek olan etkinliğin iptal edilmesine karar verildi.

4 senede sadece 1 kere yüz yüze yapılabildi.

4 senede sadece 1 kere yüz yüze yapılabildi.

2020 yılında pandemi yüzünden iptal olan etkinlik, 2021 yılında online olarak yapılmıştı. 2022 yılında ise tekrar ertelendikten sonra ise 2023 yılında uzun bir aradan sonra nihayet yüz yüze yapılabilmişti.

2025 yılında ise geri dönecek!

2025 yılında ise geri dönecek!

Diablo, World of Warcraft ve sayısız oyunun yer aldığı, bir ton etkinliğin düzenlendiği ve içeriklerin paylaşıldığı BlizzCon etkinliği 2025 yılında geri dönecek. Yapılan açıklamalara göre çok daha güçlü ve hazır bir şekilde karşımıza çıkacak.

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