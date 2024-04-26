En büyük Oyun Fuarlarından Birisi Olan BlizzCon 2024 İptal Edildi
En büyük Oyun Fuarlarından Birisi Olan BlizzCon 2024 İptal Edildi
Blizzard tarafından her sene düzenlenen ve binlerce insanın katıldığı BlizzCon etkinliği bu sene düzenlenmeyecek. Yayınlanan açıklamaya göre ise BlizzCon'un 2025'te geri döneceği söylendi.
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En büyük oyun fuarlarından bir tanesi.
Ancak bu sene iptal edildi.
4 senede sadece 1 kere yüz yüze yapılabildi.
2025 yılında ise geri dönecek!
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