Outriders'ın Yapımcıları Geliştirmekte Olduğu Aksiyon Rol Yapma Oyununu İptal Etti!
Outriders'ın Yapımcıları Geliştirmekte Olduğu Aksiyon Rol Yapma Oyununu İptal Etti!
Outriders, Bulletstorm ve Gears of War: Judgement gibi oyunların geliştiricisi olan People Can Fly, yeni oyunlarını iptal etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geliştirici ekip, oyunun fişini çekti.
Oyun aksiyon ve rol yapma ögelerine sahip olacaktı.
Oyunun yayıncı koltuğunda da Take Two bulunacaktı.
Bu iptal süreci şirkete pahalıya patlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın