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Outriders'ın Yapımcıları Geliştirmekte Olduğu Aksiyon Rol Yapma Oyununu İptal Etti!

Outriders'ın Yapımcıları Geliştirmekte Olduğu Aksiyon Rol Yapma Oyununu İptal Etti!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 16:01

Outriders, Bulletstorm ve Gears of War: Judgement gibi oyunların geliştiricisi olan People Can Fly, yeni oyunlarını iptal etti.

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Geliştirici ekip, oyunun fişini çekti.

Geliştirici ekip, oyunun fişini çekti.
twitter.com

Daha önce Outriders, Bulletstorm gibi oyunlardan tanıdığımız People Can Fly, geliştirme aşamasında olan yeni oyununu iptal etti. İptal edilen bu projenin kod adı ise 'Project Dagger' olarak belirlenmişti.

Oyun aksiyon ve rol yapma ögelerine sahip olacaktı.

Oyun aksiyon ve rol yapma ögelerine sahip olacaktı.

Co-op bir yapıda olması planlanan Project Dagger, aksiyon ve rol yapma ögelerini de bünyesinde barındıracaktı. People Can Fly, bu proje için 50'den fazla iş gücü ayırmıştı.

Oyunun yayıncı koltuğunda da Take Two bulunacaktı.

Oyunun yayıncı koltuğunda da Take Two bulunacaktı.

People Can Fly tarafından geliştirilen bu oyunun yayıncı koltuğunda da tanıdık bir isim olan Take Two yer alacaktı. Ne yazık ki Take Two'nun bu oyunla olan anlaşması 2022 yılının Eylül ayında sona erdi.

Bu iptal süreci şirkete pahalıya patlayacak.

Bu iptal süreci şirkete pahalıya patlayacak.

Birkaç yıldır geliştirme aşamasında olan Project Dagger, iptal edilmesi ile birlikte şirket adına maddi zararlara yol açacak. Anlizlere göre şirketin bu projeden zararı, 17 ile 20 milyon dolar arasında olacak.

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