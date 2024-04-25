Arabasına Taktığı Xbox Koluyla Aracı Oyuncağa Çevirip Uzaktan Kontrol Etti
Arabasına Taktığı Xbox Koluyla Aracı Oyuncağa Çevirip Uzaktan Kontrol Etti
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Titan denizaltısını hatırlıyor musunuz? Hani şu Titanic batığına dalarken başına korkunç bir kaza gelip içindekilere mezar olan denizaltı?
Xbox kolu ile araçlarını adeta uzaktan kumandalı arabaya dönüştüren arkadaş grubunun çılgın projesi ise olayları bambaşka bir seviyeye çıkarttı.
İyisi mi bahsettiğimiz şeyi size şöyle gösterelim. 👇
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