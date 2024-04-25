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Arabasına Taktığı Xbox Koluyla Aracı Oyuncağa Çevirip Uzaktan Kontrol Etti

Arabasına Taktığı Xbox Koluyla Aracı Oyuncağa Çevirip Uzaktan Kontrol Etti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:03

Biz kontrolcüleri -doğal olarak- oyun oynamak için kullanırken bir arkadaş grubu ise araçlarını oyuncak arabaya dönüştürmek için kullandıkları o anları paylaşarak 'vay be' dedirtti.

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Titan denizaltısını hatırlıyor musunuz? Hani şu Titanic batığına dalarken başına korkunç bir kaza gelip içindekilere mezar olan denizaltı?

Titan denizaltısını hatırlıyor musunuz? Hani şu Titanic batığına dalarken başına korkunç bir kaza gelip içindekilere mezar olan denizaltı?

Konumuzla ne ilgisi var diyecek olursanız Titan bir kontrolcü ile yönetiliyordu. Titan'ın başına gelenlerde bunun bir etkisi var mı kestirmek zor ancak bir grup arkadaş Titan'dan çok daha başarılı bir projeye imza attı.

Xbox kolu ile araçlarını adeta uzaktan kumandalı arabaya dönüştüren arkadaş grubunun çılgın projesi ise olayları bambaşka bir seviyeye çıkarttı.

Xbox kolu ile araçlarını adeta uzaktan kumandalı arabaya dönüştüren arkadaş grubunun çılgın projesi ise olayları bambaşka bir seviyeye çıkarttı.

Araçlarına arabayı kontrol edecek uygun düzeneği monte ettikten sonra arabayı Xbox kolu ile yolcu koltuğundan süren grup daha sonrasında ise aracın dışından arabayı kontrol ederek olaya boyut atlattı.

İyisi mi bahsettiğimiz şeyi size şöyle gösterelim. 👇

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