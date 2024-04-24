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Gerçek Hayatta Stardew Valley Festivaline Giden Çifti Fena Kıskanacaksınız

Gerçek Hayatta Stardew Valley Festivaline Giden Çifti Fena Kıskanacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 22:57

Tüm siniri stresi bırakıp dünyanın en tatlı köyünde tarla tapana sardığımız, çoğu oyuncunun güvenli limanı Stardew Valley'i gerçek dünyaya taşıyan etkinlik oyunun hayranlarını epey kıskandıracak.

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Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve kısa sürede müthiş bir başarı yakalayan Stardew Valley oyunlarla pek de içli dışlı olmayan kişilerin dahi favorilerinden.

Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve kısa sürede müthiş bir başarı yakalayan Stardew Valley oyunlarla pek de içli dışlı olmayan kişilerin dahi favorilerinden.

Basit bir çiftçilik simülasyonu gibi görünse de içinde pek çok macera, karakter etkileşimi ve gizemler barındıran oyun tüm bu yönleri ve çok daha fazlasıyla büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Oyunumuzun alamet-i farikalarından biri de tatlı mı tatlı festivaller!

Oyunumuzun alamet-i farikalarından biri de tatlı mı tatlı festivaller!

Dost canlısı kasaba halkı ile hem kaynaşmak, hem de farklı etkinlikleri deneyimleyebilmek için harika birer fırsat olan bu özel etkinlikler insana 'keşke gerçek hayatta da olsa' dedirtiyor.

Stardew Valley'nin çok özendiğimiz festivallerini gerçeğe taşıyan bu etkinlik ise gözlerimizden kalpler çıkarttı!

Stardew Valley'nin çok özendiğimiz festivallerini gerçeğe taşıyan bu etkinlik ise gözlerimizden kalpler çıkarttı!

Orkestra eşliğinde çalınan parçalarla insana Çiçek Dansı'nda gibi hissettiren Festival of Seasons etkinliğine giden çifti ise ne yalan söyleyelim biraz kıskandık.

İyisi mi lafı daha fazla uzatmayalım ve bahsettiklerimizi kendi gözlerinizle görün. 👇

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