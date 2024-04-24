Gerçek Hayatta Stardew Valley Festivaline Giden Çifti Fena Kıskanacaksınız
Gerçek Hayatta Stardew Valley Festivaline Giden Çifti Fena Kıskanacaksınız
Tüm siniri stresi bırakıp dünyanın en tatlı köyünde tarla tapana sardığımız, çoğu oyuncunun güvenli limanı Stardew Valley'i gerçek dünyaya taşıyan etkinlik oyunun hayranlarını epey kıskandıracak.
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Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve kısa sürede müthiş bir başarı yakalayan Stardew Valley oyunlarla pek de içli dışlı olmayan kişilerin dahi favorilerinden.
Oyunumuzun alamet-i farikalarından biri de tatlı mı tatlı festivaller!
Stardew Valley'nin çok özendiğimiz festivallerini gerçeğe taşıyan bu etkinlik ise gözlerimizden kalpler çıkarttı!
İyisi mi lafı daha fazla uzatmayalım ve bahsettiklerimizi kendi gözlerinizle görün. 👇
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