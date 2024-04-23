Stardew Valley Hakkındaki Yorumlarıyla Hislerimize Tercüman Olurken Kahkaha Attıran Oyuncular
Stardew Valley Hakkındaki Yorumlarıyla Hislerimize Tercüman Olurken Kahkaha Attıran Oyuncular
Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve müthiş bir başarıya imza atarak oyunlarla pek de arası olmayanları bile kendine bağımlı eden, bir çiftçilik simülasyonundan çok daha fazlası olan Stardew Valley hakkındaki en komik yorumları sizler için derledik.
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1. Haklılık payı olsa da bu öfke patlaması kahkaha attırdı. 😂
2. Sonradan gelen edit her şeyi ortaya koyuyor.
3. Gerçek bir çiftçi ve kazanova her sabah uyanınca ilk iş ekinlere bakıp günün kalanını gönül işlerine ayırması gerektiğini bilir. ✍️
4. Müge Anlı göreve!
5. Bir Stardew Valley oyununun rutin döngüsü:
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6. Köyün hanımları, neden bu kadar kırıcı olmak zorundasınız? 🥲
7. Bi' saniye, oyunda striptiz kulübü yapılabiliyor mu?!
8. 😂
9. Aşk böyle bir şey işte arkadaşlar. Herkes sevdiğinin peşinden böyle koşsun. ❤️
10. SANDALYEYİ Mİ YEDİ!
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11. Terapi veya yurtdışına çıkmaya bütçeniz mi yok? Stardew Valley oynayın!
12. Köyden Almanya'ya göçüp her bayram lüks arabayla ziyarete gelen gurbetçi vibe'ı aldım.
13. Elliot o sarı saçlarını benim gönlüme dolayabilir hiç dert değil.
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