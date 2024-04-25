GTA 5 Hakkındaki Komik Yorumlarıyla Oyuna Bambaşka Bir Pencereden Bakan Oyuncular
GTA 5 Hakkındaki Komik Yorumlarıyla Oyuna Bambaşka Bir Pencereden Bakan Oyuncular
Şimdilerde yana yakıla altıncı oyununu beklediğimiz GTA serisine boyut atlatan GTA 5 aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmiş değil. Gelin sokaklarını ezbere bildiğimiz GTA 5 hakkında yapılan en komik yorumlara bir bakış atıp oyuncuların ilginç perspektiflerine ortak olalım.
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1. Sahibinin sesiyle okudum. 😅
2. Ve yeni güncelleme geldiği için mecburen kardeşimle de yollarımızı ayırdık...
3. Zaman göreceli tabi de o kadar da göreceli değil be.
4. Yok canım, GTA 5'İN Online modu hiç kaotik değil.
5. YA ONU DA MI MODLADINIZ BE!
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6. Tanrının yalnız adamının hüzün dolu bir günü.
7. GTA 5'i yalnızca Tibet'te sakinlik ve sükunet eğitimi almış, bu oyuna layık bireyler ağız tadıyla oynayabilir.
8. 1,500 saat boyunca oradan oraya koşan biri hayal etsenize. 😓
9. O ayakkabı simgesinin "o" ayakkabı olmadığını anladık ve kirlendi dünya.
10. Annem odaya girdiği anda GTA V.
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