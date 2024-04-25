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Assassin’s Creed Hexe Hakkında Yeni Detaylar Geldi: Serinin En Karanlık Oyunu Olacakmış!

Assassin’s Creed Hexe Hakkında Yeni Detaylar Geldi: Serinin En Karanlık Oyunu Olacakmış!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 11:50

Ubisoft'un seriye dair planları bitmiyor elbette. Assassin’s Creed Hexe kod adıyla bilinen ve hakkında çok az detay bulunan oyun hakkında yeni güncellemeler Insider Gaming tarafından paylaşıldı. 

Kaynak

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Serinin en karanlık oyunu olacak deniyor.

Serinin en karanlık oyunu olacak deniyor.

Assassin’s Creed oyunlarında çok fazla kasvetli ve kapalı havalar görmeye alışkın değiliz. Ayrıca her şey ortadadır ve kimin ne işe yaradığını çok rahat görebiliriz. Ancak kod adı Hexe olan bu oyun, serinin en kasvetli yapımlarından birisi olacak deniyor.

Detaylar aynı zamanda bir video üzerinde açıklandı.

Ana karakterimiz ise kadın olacak.

Ana karakterimiz ise kadın olacak.

Elsa isminde bir karakteri yöneteceğimiz oyun içerisinde aynı zamanda bir kediyi de kontrol edebileceğimiz söyleniyor. Bazı doğaüstü güçlere sahip olan Elsa'nın yetenekleri de seriye oranla çok daha farklı olacakmış.

Çıkış tarihi ise 2026 olabilir.

Çıkış tarihi ise 2026 olabilir.

Insider Gaming kaynaklarına göre oyunun çıkması için en erken 2026 yılı öngörülüyor. Zaten öncesinde Assassin’s Creed Red çıkacağı için Hexe'yi biraz daha beklememiz gerekebilir.

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