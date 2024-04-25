Assassin’s Creed Hexe Hakkında Yeni Detaylar Geldi: Serinin En Karanlık Oyunu Olacakmış!
Assassin’s Creed Hexe Hakkında Yeni Detaylar Geldi: Serinin En Karanlık Oyunu Olacakmış!
Ubisoft'un seriye dair planları bitmiyor elbette. Assassin’s Creed Hexe kod adıyla bilinen ve hakkında çok az detay bulunan oyun hakkında yeni güncellemeler Insider Gaming tarafından paylaşıldı.
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Serinin en karanlık oyunu olacak deniyor.
Detaylar aynı zamanda bir video üzerinde açıklandı.
Ana karakterimiz ise kadın olacak.
Çıkış tarihi ise 2026 olabilir.
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