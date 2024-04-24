GTA 5'in Trevor'ı Steven Ogg İptal Edilen GTA 5 DLC'si Hakkında Konuştu!
GTA 5'in Trevor'ı Steven Ogg İptal Edilen GTA 5 DLC'si Hakkında Konuştu!
Trevor Philips karakterini canlandıran Steven Ogg, GTA 5 için planlanan ve iptal edilen DLC hakkında konuştu.
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Sızan kaynak kodları, iptal edilen DLC'yi ele vermişti.
Bu DLC için ses kayıtları bile alınmıştı.
DLC, Trevor'un ajanlık maceralarını konu alacaktı.
Steven, GTA 5 hakkında uzun soluklu bir soru cevap seansı gerçekleştirdi.
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