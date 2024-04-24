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GTA 5'in Trevor'ı Steven Ogg İptal Edilen GTA 5 DLC'si Hakkında Konuştu!

GTA 5'in Trevor'ı Steven Ogg İptal Edilen GTA 5 DLC'si Hakkında Konuştu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 23:16

Trevor Philips karakterini canlandıran Steven Ogg, GTA 5 için planlanan ve iptal edilen DLC hakkında konuştu.

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Sızan kaynak kodları, iptal edilen DLC'yi ele vermişti.

Sızan kaynak kodları, iptal edilen DLC'yi ele vermişti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Rockstar hack olayının ardından GTA 5 kaynak kodları internete sızmıştı. Bu sızıntıların detaylarını inceleyen kullanıcılar, iptal edilen bir DLC paketine dair detaylara rastladı. Bu detayların ortaya çıkmasının ardından da Steven Ogg, sızıntılar hakkında ufak açıklamalarda bulundu.

Bu DLC için ses kayıtları bile alınmıştı.

Bu DLC için ses kayıtları bile alınmıştı.

Trevor için hazırlanan bu DLC projesinde ses kayıt aşamasına kadar gelindi. Trevor karakterini canlandıran Steven Ogg, proje iptal edilmeden önce seslendirme kısmında çalışmalarda bulunmuştu.

DLC, Trevor'un ajanlık maceralarını konu alacaktı.

DLC, Trevor'un ajanlık maceralarını konu alacaktı.

The Loadout'a konuşan Steven Ogg, DLC'nin detaylarını paylaştı. Bu detaylara göre bu DLC, Trevor'un federaller için çalıştığı bir hikâyeyi oyunculara sunacaktı. James Bond tarzı bir hikâye sunmayı hedefleyen bu DLC, Rockstar tarafından iptal edildi.

Steven, GTA 5 hakkında uzun soluklu bir soru cevap seansı gerçekleştirdi.

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