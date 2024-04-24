Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Liste Altüst!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Liste Altüst!
Steam'de haftalık bazda gelire göre en çok satan ürünleri gösteren veriler aynı zamanda oyuncu alışkanlıklarını takip etmek için de birebir. Genelde radikal değişimler görmeye alışık olmadığımız liste ise bu hafta karman çorman!
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1. Liste yangın yeri olsa da liderin keyfi hiç de kaçmış gibi görünmüyor.
2. Dota 2 haftanın en çok yükselen oyunlarından.
3. Müjde! Klasik Erangel geri döndü!
4. Listenin en dikkat çeken oyunu ise Planet Crafter.
5. Geri dönen efsanelerden biri de Rust.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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