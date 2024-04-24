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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Liste Altüst!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Liste Altüst!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 19:03

Steam'de haftalık bazda gelire göre en çok satan ürünleri gösteren veriler aynı zamanda oyuncu alışkanlıklarını takip etmek için de birebir. Genelde radikal değişimler görmeye alışık olmadığımız liste ise bu hafta karman çorman!

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1. Liste yangın yeri olsa da liderin keyfi hiç de kaçmış gibi görünmüyor.

1. Liste yangın yeri olsa da liderin keyfi hiç de kaçmış gibi görünmüyor.

Neredeyse her haftanın lideri olan Counter-Strike 2 bu hafta da liderlik koltuğunda alttaki karmaşadan uzak bir biçimde oturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hata sonrası tüm kullanıcıların konsol kodları ile hile yapabildiği hata oyuncuların sinirlerini zıplatsa da problem çözülmüş gibi görünüyor.

2. Dota 2 haftanın en çok yükselen oyunlarından.

2. Dota 2 haftanın en çok yükselen oyunlarından.

Haftalardır ilk 10 içerisinde esamesi okunmayan Dota 2 bu hafta tam 25 sıra birden yükselerek ikinciliği kapmayı başardı. Valve'ın 2013 yılında çıkan MOBA oyunu aradan geçen yıllara karşın hala yeni oyuncu kazanmaya da devam ediyor.

3. Müjde! Klasik Erangel geri döndü!

3. Müjde! Klasik Erangel geri döndü!

PUBG'yi PUBG yapan harita Erangel hafızalarımızdaki her detayıyla yeniden oyunda. PUBG: Battlegorunds geçtiğimiz haftayı bir sıralık düşüşle kapatmış olsa da Erangel haritasının etkisinin nasıl olacağını esasen gelecek haftanın listesinde göreceğiz.

4. Listenin en dikkat çeken oyunu ise Planet Crafter.

4. Listenin en dikkat çeken oyunu ise Planet Crafter.

Tam 53 sıra birden yükselerek kendini ilk beş içerisinde bulmayı başaran Planet Crafter henüz 10 Nisan tarihinde çıktı ve kısa sürede müthiş bir başarı yakaladı. Yabancı bir gezegende yeni bir yaşam inşa etmeye çalıştığımız oyun çıkışına özel yüzde 30 indirimde.

5. Geri dönen efsanelerden biri de Rust.

5. Geri dönen efsanelerden biri de Rust.

Uzunca bir süredir ilk on sıradan uzak kalmış olan çok oyunculu hayatta kalma oyunu Rust bu hafta tekrar adını listeye yazdırmayı başardı. 18,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun bu başarısını kaç hafta daha devam ettirecek göreceğiz.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • No Rest for the Wicked

  • Helldivers 2

  • Forza Horizon 5

  • EA Sports FC 24

  • Fallout 4

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