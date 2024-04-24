Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Liste Altüst!

Neredeyse her haftanın lideri olan Counter-Strike 2 bu hafta da liderlik koltuğunda alttaki karmaşadan uzak bir biçimde oturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hata sonrası tüm kullanıcıların konsol kodları ile hile yapabildiği hata oyuncuların sinirlerini zıplatsa da problem çözülmüş gibi görünüyor.