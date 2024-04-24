Avrupa Yakası'nın İkonik Karakterleri The Sims'te Yeniden Yaratıldı
Avrupa Yakası'nın İkonik Karakterleri The Sims'te Yeniden Yaratıldı
Üzerinden yıllar geçse de hala televizyon tarihimizin en unutulmaz işlerinden olan Avrupa Yakası'nın ikonik karakterleri bu kez The Sims evreninde bir oyuncu tarafından yeniden yaratıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2009'da ekranlara veda etmiş olsa da Avrupa Yakası hala ortak hafızalarımızda ilk günkü kadar taze yaşamaya devam ediyor.
Dizinin bir hayranı da kolları sıvayarak aklımıza kazınan o karakterlere The Sim'te hayat vermiş!
Tüm yaratıcılığını ve yeteneğini kullanan oyuncunun yarattığı karakterler ise dizinin hayranlarından tam not almayı başardı.
İyisi mi biz lafı daha fazla uzatmadan sizleri The Sims evrenine adım atan Avrupa Yakası karakterleriyle baş başa bırakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın