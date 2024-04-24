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Avrupa Yakası'nın İkonik Karakterleri The Sims'te Yeniden Yaratıldı

Avrupa Yakası'nın İkonik Karakterleri The Sims'te Yeniden Yaratıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 18:33

Üzerinden yıllar geçse de hala televizyon tarihimizin en unutulmaz işlerinden olan Avrupa Yakası'nın ikonik karakterleri bu kez The Sims evreninde bir oyuncu tarafından yeniden yaratıldı.

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2009'da ekranlara veda etmiş olsa da Avrupa Yakası hala ortak hafızalarımızda ilk günkü kadar taze yaşamaya devam ediyor.

2009'da ekranlara veda etmiş olsa da Avrupa Yakası hala ortak hafızalarımızda ilk günkü kadar taze yaşamaya devam ediyor.

Gülse Birsel imzalı sitcom birbirinden orijinal karakterleri, bugün dahi kullandığımız kalıp cümleleri ve elbette anlattıkları ile TV tarihimizin en unutulmaz işlerinden.

Dizinin bir hayranı da kolları sıvayarak aklımıza kazınan o karakterlere The Sim'te hayat vermiş!

Dizinin bir hayranı da kolları sıvayarak aklımıza kazınan o karakterlere The Sim'te hayat vermiş!

Tüm yaratıcılığını ve yeteneğini kullanan oyuncunun yarattığı karakterler ise dizinin hayranlarından tam not almayı başardı.

Tüm yaratıcılığını ve yeteneğini kullanan oyuncunun yarattığı karakterler ise dizinin hayranlarından tam not almayı başardı.

İyisi mi biz lafı daha fazla uzatmadan sizleri The Sims evrenine adım atan Avrupa Yakası karakterleriyle baş başa bırakalım!

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