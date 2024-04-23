Bu The Sims Karakterlerinin Kim Olduklarını Hatırlıyor musun?
Bu The Sims Karakterlerinin Kim Olduklarını Hatırlıyor musun?
Gerçek hayatlarımızı bırakıp hayallerimizdeki hayatları yaşamaya daldığımız The Sims serisinin çoğu arkadaşımızdan daha çok gördüğümüz bu ünlü karakterlerinden kaçını tanıyorsun?
Buyur birlikte öğrenelim!
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1. Kasabanın bu çapkını kimdi?
2. Peki bu çilekeş genç kadın kimdi hatırlıyor musun?
3. The Sims 1'i açtığımızda gördüğümüz ilk karakter olan bu göbekli ve kel beyfendi kimdi peki?
4. Bu güzel hanım kızımızı hatırlıyor musun peki?
5. Tek laf etmeden evi çekip çeviren bu vefakar dostumuz kimdi?
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6. Beyiyle dolu dizgin bir aşk yaşayan, serinin en gizemli karakterlerinden olan bu esrarlı hanımın adını hatırlıyor musun?
7. Memnun etmenin imkansız olduğu bu hanımefendiyi sorsak?
8. Mohawk saçlarını deli gönlümüze batıran bu delikanlı kimdi?
9. Bu adam uzaylılardan hamileydi!
10. Gariplikleriyle meşhur The Sims 2'nin bu dost canlsıı uzaylısı kimdi söyle de testi bitirelim.
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