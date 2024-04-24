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Merakla Beklenen Stellar Blade'in İnceleme Puanları Açıklandı!

Merakla Beklenen Stellar Blade'in İnceleme Puanları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 22:16

Daha çıkmadan yılın en çok konuşulan oyunlarından olmayı başaran, oyuncuların dört gözle bekledikleri Steallar Blade'in inceleme puanları nihayet ortaya çıktı.

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Stellar Blade için ilk inceleme puanları yayınlandı.

Stellar Blade için ilk inceleme puanları yayınlandı.

Stellar Blade, çıkışına birkaç gün kala inceleme ambargosunu kaldırdı. Çoğunlukla olumlu yorumlar alan Stellar Blade, Metacritic üzerinde 82 puanlık bir ortalamaya sahip. Öne çıkan basın kuruluşlarının inceleme puanları ise şu şekilde:

  • PlayStation Universe - 85

  • GameSpot - 80

  • GamingBolt - 80

  • IGN - 70

  • GamesRadar - 70

Oyunun en çok övülen kısmı aksiyonu.

Oyunun en çok övülen kısmı aksiyonu.

Oyunun incelemelerinde en çok dikkat çeken şey aksiyon kısımları. İncelemelerin neredeyse hepsinde oyunun aksiyon sisteminden övgü ile bahsediliyor.

Oyunun eleştiri alan yönleri ise hikâye tarafında.

Oyunun eleştiri alan yönleri ise hikâye tarafında.

İncelemelerin çoğunda oyunun hikâyesinin zayıf olduğu belirtilmiş. Bunun yanında oyunda bulunan karakterler de eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamamış. Oynanış kısımlarında da oyunun tekrara bindiği kısımlardan bahsedilmiş.

Steller Blade'in çıkmasına sayılı saatler kaldı.

Steller Blade'in çıkmasına sayılı saatler kaldı.

2022 yılında duyrulan ve ertelenmelerin kurbanı olan Stellar Blade, 26 Nisan tarihinde oyuncularla buluşacak. Stellar Blade, sadece PlayStation 5 platformu için çıkacak. Oyunun fiyat etiketi ise 1,999 TL olarak belirlenmiş durumda.

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