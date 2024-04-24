Merakla Beklenen Stellar Blade'in İnceleme Puanları Açıklandı!
Merakla Beklenen Stellar Blade'in İnceleme Puanları Açıklandı!
Daha çıkmadan yılın en çok konuşulan oyunlarından olmayı başaran, oyuncuların dört gözle bekledikleri Steallar Blade'in inceleme puanları nihayet ortaya çıktı.
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Stellar Blade için ilk inceleme puanları yayınlandı.
Oyunun en çok övülen kısmı aksiyonu.
Oyunun eleştiri alan yönleri ise hikâye tarafında.
Steller Blade'in çıkmasına sayılı saatler kaldı.
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