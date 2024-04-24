PlayStation Store'da İndirim Zamanı! Yüzde 75'e Varan İndirimlerle "Mayıs Tasarrufları" Başladı
PlayStation Store'da İndirim Zamanı! Yüzde 75'e Varan İndirimlerle "Mayıs Tasarrufları" Başladı
Mayıs ayı PlayStation kullanıcıları için indirimlerle geldi. PlayStation Store'da yüzlerce oyun %75'e varan indirimlerle karşımızda. Mayıs Tasarrufları indirimleri kapsamında uygun fiyatlara sahip olabileceğiniz oyunları da sizler için derledik.
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Ülkemizdeki oyun fiyatları malumunuz... Tam da bu dönemde bahara indirimlerle merhaba demek isteyen PlayStation'ın "Mayıs Tasarrufları" indirim dönemi oyunculara ilaç gibi gelecek.
PlayStation'ın Mayıs Tasarrufları indirim dönemi 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
PlayStation Mayıs Tasarrufları indirim döneminin bazı dikkat çeken oyun ve indirimleri ise şöyle:
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