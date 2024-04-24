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PlayStation Store'da İndirim Zamanı! Yüzde 75'e Varan İndirimlerle "Mayıs Tasarrufları" Başladı

PlayStation Store'da İndirim Zamanı! Yüzde 75'e Varan İndirimlerle "Mayıs Tasarrufları" Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 21:46

Mayıs ayı PlayStation kullanıcıları için indirimlerle geldi. PlayStation Store'da yüzlerce oyun %75'e varan indirimlerle karşımızda. Mayıs Tasarrufları indirimleri kapsamında uygun fiyatlara sahip olabileceğiniz oyunları da sizler için derledik.

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Ülkemizdeki oyun fiyatları malumunuz... Tam da bu dönemde bahara indirimlerle merhaba demek isteyen PlayStation'ın "Mayıs Tasarrufları" indirim dönemi oyunculara ilaç gibi gelecek.

Ülkemizdeki oyun fiyatları malumunuz... Tam da bu dönemde bahara indirimlerle merhaba demek isteyen PlayStation'ın "Mayıs Tasarrufları" indirim dönemi oyunculara ilaç gibi gelecek.

'Mayıs Tasarrufları' indirim dönemi oyuncular için farklı diyarların kapılarını sonuna kadar açıyor! Bu dönemde popüler ve sevilen PlayStation oyunlarına yüzde 75'e varan indirimlerle sahip olma fırsatı da bizleri bekliyor.

PlayStation'ın Mayıs Tasarrufları indirim dönemi 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

PlayStation'ın Mayıs Tasarrufları indirim dönemi 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Oyun fiyatlarının ülkemizde ne kadar oynak olduğu da malumunuz. Kısacası bu indirim dönemi istek listenizi boşaltmak ve merak ettiğiniz oyunları da denemek için en iyi fırsatlarımızdan biri olabilir.

PlayStation Mayıs Tasarrufları indirim döneminin bazı dikkat çeken oyun ve indirimleri ise şöyle:

PlayStation Mayıs Tasarrufları indirim döneminin bazı dikkat çeken oyun ve indirimleri ise şöyle:

  • Monster Hunter Rise - PlayStation 4/5 - 999 TL - 249 TL

  • The Crew Motorfest - PlayStation 4 - 1,249 TL - 624,50 TL

  • Resident Evil Village Gold Edition - PlayStation 4/5 - 439 TL - 175,60 TL

  • Dead Island 2 - PlayStation 4/5 - 1,749 TL - 874,50 TL

  • Stray - Playstation 4/5 - 749 TL - 494,34 TL

  • Assassin's Creed Valhalla - Playstation 4/5 - 470 TL - 94 TL

  • Mortal Kombat 11 - Playstation 4/5 - 349 TL - 52,35 TL

  • Far Cry 6 - Playstation 4/5 - 1,629 TL - 407,25 TL

  • Metro Exodus Gold Edition - Playstation 4/5 - 999 TL - 149,85 TL

  • Remnant II - Playstation 5 - 1,499 TL - 899 TL

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