Hangi Tales of Kenzera: Zau Karakterisin?

Asalet senin göbek adın, bir kere bunu söylemek gerek. Sen farkında olmasan da her hareketinden anlaşılıyor. Bilgeliğinle en çözümsüz görünen sorunların dahi ardına bakabiliyor, çıkış yoluna ulaşmak için akla bile gelmeyen yöntemlerini kullanıyorsun. Ayrıca gizemlisin de. İnsanlar senden hem biraz çekiniyor, hem de seni daha yakından tanımak için yanıp tutuşuyorlar. Ayrıca sert görüntünün aslında pek de öyle olmadığını da biliyoruz. 😅