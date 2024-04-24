Hangi Tales of Kenzera: Zau Karakterisin?
Hangi Tales of Kenzera: Zau Karakterisin?
Bizleri hem tehlikelerle dolu hem de masalsı bir dünyaya götüren Tales of Kenzera: Zau hikayesi ve karakterleriyle de yılın dikkat çeken oyunlarından. Peki sen bu destansı maceranın hangi kilit karakterisin?
Hazırsan birlikte öğrenelim!
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1. Söyle bakalım, sence çevrendekiler seni nasıl görüyor?
2. Sevdiklerinin zor anları karşısında nasıl bir tavır takınırsın?
3. Boş zamanlarında en çok ne yaptığını sorsak?
4. Bunlardan hangisi seni daha çok korkutur?
5. Bir renk seç!
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6. Bu görsellerden hangisi senin ruhunu yansıtıyor?
7. Geldik son soruya. Seni harekete geçiren şey mantığın mıdır duyguların mı?
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