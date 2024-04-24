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Hangi Tales of Kenzera: Zau Karakterisin?

Hangi Tales of Kenzera: Zau Karakterisin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 20:31

Bizleri hem tehlikelerle dolu hem de masalsı bir dünyaya götüren Tales of Kenzera: Zau hikayesi ve karakterleriyle de yılın dikkat çeken oyunlarından. Peki sen bu destansı maceranın hangi kilit karakterisin? 

Hazırsan birlikte öğrenelim!

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1. Söyle bakalım, sence çevrendekiler seni nasıl görüyor?

1. Söyle bakalım, sence çevrendekiler seni nasıl görüyor?

2. Sevdiklerinin zor anları karşısında nasıl bir tavır takınırsın?

2. Sevdiklerinin zor anları karşısında nasıl bir tavır takınırsın?

3. Boş zamanlarında en çok ne yaptığını sorsak?

3. Boş zamanlarında en çok ne yaptığını sorsak?

4. Bunlardan hangisi seni daha çok korkutur?

4. Bunlardan hangisi seni daha çok korkutur?

5. Bir renk seç!

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6. Bu görsellerden hangisi senin ruhunu yansıtıyor?

7. Geldik son soruya. Seni harekete geçiren şey mantığın mıdır duyguların mı?

7. Geldik son soruya. Seni harekete geçiren şey mantığın mıdır duyguların mı?
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Zau!

Zau!

Sen sevdikleri için gözünü bir an bile kırpmadan, kendini tehlikeye atmak için hiç tereddüt etmeyen cesur Zau'dan başkası değilsin! Güçlüsün, kararlısın ve en önemlisi de pes etmiyorsun. Tüm bu özelliklerin seni baş koyduğun yolda muhakkak zafere taşıyor. Tez canlılığın zaman zaman başına dert açsa da kıvrak zekan ve yeteneklerinle çıkış yolunu da mutlaka buluyorsun.

Kalunga!

Kalunga!

Asalet senin göbek adın, bir kere bunu söylemek gerek. Sen farkında olmasan da her hareketinden anlaşılıyor. Bilgeliğinle en çözümsüz görünen sorunların dahi ardına bakabiliyor, çıkış yoluna ulaşmak için akla bile gelmeyen yöntemlerini kullanıyorsun. Ayrıca gizemlisin de. İnsanlar senden hem biraz çekiniyor, hem de seni daha yakından tanımak için yanıp tutuşuyorlar. Ayrıca sert görüntünün aslında pek de öyle olmadığını da biliyoruz. 😅

Liyuna!

Liyuna!

Etrafına neşe saçıyor, adeta ışıl ışıl parlıyorsun! Üstelik kıvrak zekan ve hazırcevaplığının da dikkatimizden kaçtığını sanıyorsan yanılıyorsun. Kısacası sen Liyuna'dan başkası değilsin. Etrafındaki herkesin dikkatini çekmekte doğal bir maharetin var. Hareketli hallerin herkese göre değil ancak yakın çevrene girebilen herkes bu yönüne hayran.

Sabulana!

Sabulana!

Çevrendekiler akıl danışmak istediklerinde akıllarına ilk sen geliyorsun. Üstüne üstlük sanki onlara iyi gelmek konusunda da doğal bir yeteneğin var. Kısacası sen Sabula'dan başkası değilsin! Doğa sana apayrı bir dinginlik ve huzur veriyor, sanki seni besliyor. Ayrıca bilgeliğin de sonradan kazanılmış değil, doğduğundan beri üzerinde taşıdığın doğal yeteneklerinden biri gibi.

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