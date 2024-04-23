Hepsigamer Fırsatları Başladı! Ekran Kartlarında Aranılan İndirimlerin Öne Çıkan Fırsatları
Hepsigamer Fırsatları Başladı! Ekran Kartlarında Aranılan İndirimlerin Öne Çıkan Fırsatları
Hepsigamer'da fırsatlar başladı! Ekran kartlarındaki indirimler, aradığınız fırsatların öne çıkanları arasında yer alıyor. Bilgisayar donanımınızı güncellemek isteyenler veya yeni bir sistem kurmayı planlayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hepsigamer, teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak, ekran kartlarında beklenen indirimleri sağlıyor. Bu fırsatlarla, en yeni ve en güçlü ekran kartlarına sahip olma şansını yakalayabilirsiniz.
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Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Gigabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı
2. ASUS GEFORCE DUAL RTX 4060 TI 8GB 128bit GDDR6 2595MHz OC HDMI 3xDP (DUAL-RTX4060TI-O8G) DLSS3 EKRAN KARTI
3. Sapphıre Amd Radeon RX 550 Pulse 4GB 128Bit 1266MHz GDDR5 PCIExpress 3.0 Ekran Kartı 112680120G
4. ASUS Phoenix GeForce® GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 V2
5. MSI VGA GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC GT1030 2GB DDR4 64b DX12 PCIE 3.0 x16
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6. MSI VGA RADEON RX 6800 GAMING Z TRIO 16G RX6800 16GB GDDR6 256B PCIE 4.0 X16
7. MSI VGA Geforce Rtx 4060 Tı Ventus 3x 8g Oc RTX4060TI 8gb Gddr6 128B DX12 Pcıe 4.0 X16 (3xdp 1xhdmı)
8. XFX RADEON RX7600XT SWFT210 Speedster Oyuncu Ekran Kartı 16GB Gddr6 HDMI 3xdp Amd Rdna™ 3
9. ASUS TUFRTX4070TISO16GGAMING NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16GB GDDR6X 256bit 2670MHz OC 2xHDMI 3xDP RGB DLSS3 EKRAN KARTI
10. Gigabyte RTX4070 12GB Wındforce Oc GVN4070WF3OC12GD GDDR6X 192BIT HDMI Dp Pcıe 16X V4.0
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11. Zotac Geforce Rtx 3070 Ti Gamıng 8gb GDDR6X 256BIT Nvidia Ekran Kartı
12. ASUS RADEON RX 6650 XT 8GB 128bit GDDR6 OC HDMI 3xDP RGB EKRAN KARTI
13. Gigabyte Rtx 4070Tİ Eagle OC 12GB GDDR6X 192 BIT RGB LED NVIDIA Ekran Kartı
14. ASUS RADEON ROG RX 560 4GB 128bit GDDR5 1199MHz DVI HDMI (ROGSTRIXRX5604GV2GAMING) EKRAN KARTI
15. MSI VGA RADEON RX 6750 XT MECH 2X 12G OC RX6750XT 12GB
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