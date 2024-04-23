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Hepsigamer Fırsatları Başladı! Ekran Kartlarında Aranılan İndirimlerin Öne Çıkan Fırsatları

etiket Hepsigamer Fırsatları Başladı! Ekran Kartlarında Aranılan İndirimlerin Öne Çıkan Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:51

Hepsigamer'da fırsatlar başladı! Ekran kartlarındaki indirimler, aradığınız fırsatların öne çıkanları arasında yer alıyor. Bilgisayar donanımınızı güncellemek isteyenler veya yeni bir sistem kurmayı planlayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hepsigamer, teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak, ekran kartlarında beklenen indirimleri sağlıyor. Bu fırsatlarla, en yeni ve en güçlü ekran kartlarına sahip olma şansını yakalayabilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Gigabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı

1. Gigabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı

Gigabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı, WINDFORCE 3X soğutma sistemine sahip olup, 3X80mm özel kanatlı fanlarla birlikte yüksek verimli ısı dağıtımını garanti eder. Bu kartın alternatif döndürme, 4 kompozit bakır ısı borusu ve doğrudan GPU ile temas gibi özellikleri bulunmakta. Ayrıca, 3D aktif fan ve ekran soğutma özellikleri de bu kartın önemli özellikleri arasında yer alır. Bu teknolojik özelliklerin yanı sıra, RGB LED aydınlatması ile de göz dolduran bu ekran kartı, üst düzey bir deneyim sunar.

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Gıgabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı Özellikleri: 

  • Soğutucu FanÜçlü

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 2 Adet

  • HDMI Çıkışı: 2 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Güç Tüketimi: 620 W

  • Bit Değeri: 256 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • DVI-D: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 650 W

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Grafik İşlemcisi: NVIDIA GeForce RTX 3070

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 8 GB

  • Çekirdek Hızı: 1725 MHz

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 1725 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: NVIDIA

  • DirectX Desteği: 12

  • Bağlantı: HDMI

Bilgisayara taktım ve ekran kartı sürücülerimi güncelledim, gayet stabil ve temiz bir performans veriyor. Fortnite, Ready or Not ve God of War'da denedim ve muhteşem bir performans gösteriyor. Son olarak bir öneri vermek istiyorum. Bu kartı kullanacak arkadaşlar lütfen monitörleri minimum 1440p olacak şekilde bir monitör alsınlar. Eğer ki işlemciniz yeterli değilse darboğazı bu şekilde engelleyebilirsiniz. Ben, Ryzen 5 5600X ile kullanıyorum ve gayet memnunum.

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2. ASUS GEFORCE DUAL RTX 4060 TI 8GB 128bit GDDR6 2595MHz OC HDMI 3xDP (DUAL-RTX4060TI-O8G) DLSS3 EKRAN KARTI

2. ASUS GEFORCE DUAL RTX 4060 TI 8GB 128bit GDDR6 2595MHz OC HDMI 3xDP (DUAL-RTX4060TI-O8G) DLSS3 EKRAN KARTI

Sapphire AMD Radeon RX 550 Pulse 4GB 128Bit 1266MHz GDDR5 PCI Express 3.0 Ekran Kartı 112680120G, kullanıcı deneyimlerine göre, performansıyla ön plana çıkan bir ürün. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

'Ürün elime sağlam ulaştı. Performans olarak hoşuma gitti. Şu an pek oyun oynayamadım ama The Forest'ta 2K full grafikte ortalama 200 FPS alıyorum.'

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Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 1 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 2825 MHz

  • Güç Tüketimi: 130 W

  • Bit Değeri: 64 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 400 W

  • DVI-D: Yok

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Soğutucu Fan: Çift

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek 4 GB

  • Bağlantı: Display

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2825 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: AMD

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 6500 XT

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3. Sapphıre Amd Radeon RX 550 Pulse 4GB 128Bit 1266MHz GDDR5 PCIExpress 3.0 Ekran Kartı 112680120G

3. Sapphıre Amd Radeon RX 550 Pulse 4GB 128Bit 1266MHz GDDR5 PCIExpress 3.0 Ekran Kartı 112680120G

Oyun severlerin bilgisayarlarını toplarken en çok dikkat ettikleri donanım bileşenlerinden biri ekran kartlarıdır. Çünkü ekran kartının performansı, oyun deneyimini doğrudan etkiler ve profesyonel oyuncular için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, sektörün önde gelen markalarından Sapphire, AMD'nin Radeon RX 500 serisi grafik yongalarını başarılı bir şekilde yorumluyor. Sapphire RX 550 4G D5 PULSE OC 112680120G, RX 500 serisinin giriş seviyesi ürünü olup, güçlü performansıyla beklentileri karşılamakta. HD veya Full HD monitörle oyun oynayanlar için ideal bir seçim olan bu model, şık tasarımı ve etkili soğutma sistemiyle de göz dolduruyor.

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Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: 1 Adet

  • Display Çıkışı: 1 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 1206 MHz

  • Güç Tüketimi: 65 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 400 W

  • DVI-D: 1 Adet

  • Slot Tipi: PCI-Express 3.0

  • Soğutucu Fan: Tek

  • Bellek Tipi: GDDR5

  • Grafik Bellek: 4 GB

  • Bağlantı: Display, HDMI, DVI-D

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL, Crossfire

  • Çekirdek Hızı Boost: 1206 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Yok

  • Chip Seti: AMD

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 550

  • DirectX Desteği: 12

  • DVI-I: Yok

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4. ASUS Phoenix GeForce® GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 V2

4. ASUS Phoenix GeForce® GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 V2

ASUS Phoenix GeForce® GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 V2, PC oyun dünyasına adım atmanız için ideal bir ekran kartı. NVIDIA Turing™ mimarisi ile donatılmış bu ödüllü ekran kartı, günümüzün popüler oyunlarına sorunsuz bir deneyim sunar. Ultra Hızlı GDDR6 ile %50'den fazla bellek bant genişliği sağlar, bu da yüksek hızlı oyunlar için mükemmel bir seçenektir. GeForce Experience özelliği sayesinde videolar ve ekran görüntüleri kaydedebilir, canlı yayınlar yapabilir ve bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

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Özellikleri:

  • Soğutucu Fan: Üçlü

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 1 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Var

  • Güç Tüketimi: 120 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • DVI-D: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 300 W

  • Slot Tipi: PCI-Express 3.0

  • Grafik İşlemcisi: Nvidia GeForce GTX1650

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 4 GB

  • Çekirdek Hızı: 1605 MHz

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: 1 Adet

  • Çekirdek Hızı Boost: 1605 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: NVIDIA

  • Bağlantı: HDMI 

TDP değeri çok yüksek olmadığından dolayı kart fazla ısınmıyor. Ağustos sıcaklarında boşta ortalama 46 derece yük altında en fazla 68 derece gördüm. Tek fanlı olmasına rağmen Asus soğutma konusunda güzel iş çıkartmış.

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5. MSI VGA GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC GT1030 2GB DDR4 64b DX12 PCIE 3.0 x16

5. MSI VGA GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC GT1030 2GB DDR4 64b DX12 PCIE 3.0 x16

MSI VGA GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC GT1030, kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. 2GB DDR4 belleği ve 64 bit veri yolu ile üstün performans sunan bu ekran kartı, DX12 uyumlu ve PCIE 3.0 x16 arayüzüne sahip. Ayrıca, kullanıcıların çoklu ekran ihtiyaçlarını karşılamak için bir HDMI ve bir DP çıkışı bulunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra, düşük profilli tasarımı sayesinde her türlü sistemle uyumlu olan GT 1030, bilgisayarınıza hem estetik hem de performans anlamında değer katıyor. Bu nedenle, kullanıcıların favorisi olmayı başaran bu ürün, oyun oynama deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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Özellikleri:

  • Chip Seti: NVIDIA

  • Grafik Bellek: 2 GB

  • Slot Tipi: PCI-Express 3.0

  • Bit Değeri: 64 Bit

  • Bağlantı: Display, HDMI

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • Display Çıkışı: 1 Adet

  • Soğutma: Fansız Soğutma

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 300 W

  • Güç Tüketimi: 30 W

  • Çekirdek Hızı Boost: 1518 MHz

  • Çekirdek Hızı: 1265 MHz

  • Grafik İşlemcisi: NVIDIA GeForce GT1030

  • Bellek Tipi: DDR4

  • Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

Eski bilgisayar için aldım üzerindeki ekran kartı bozulmuştu iş görür fan sesi istemiyorum gayet iyi dx12 olması güzel bütçe dostu yeni güncel teknoloji mediumda oyun açıyor 8gb ram itx kasa i5 işlemci ile idare ediyor sonuçta ekran kartları pahalı daha da artacak.

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6. MSI VGA RADEON RX 6800 GAMING Z TRIO 16G RX6800 16GB GDDR6 256B PCIE 4.0 X16

6. MSI VGA RADEON RX 6800 GAMING Z TRIO 16G RX6800 16GB GDDR6 256B PCIE 4.0 X16

Oyun severlerin vazgeçilmezi olan MSI GAMING serisi ekran kartları, yenilenen modelleriyle karşınızda. Bu modeller, yüksek performansı, hız aşırtma potansiyeli, mükemmel soğutma ve sessizliği bir arada sunuyor. Artık favori oyunlarınızı, her daim serin ve sessiz kalan bir ekran kartıyla oynayabileceksiniz. Uyumlu cihazların ışıklandırması ile senkronize olabilen bu kartlar, oyun deneyiminizi ışıl ışıl bir seviyeye taşıyor. 

Burada

Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 1925 MHz

  • Güç Tüketimi: 250 W

  • Ekran Kartı Hafızası: 16 GB

  • Bit Değeri: 256 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 650 W

  • DVI-D: Yok

  • Soğutucu Fan: Üçlü

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 16 GB

  • Bağlantı: Display

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2155 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • DirectX Desteği: 12

  • Chip Seti: AMD

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 6800

  • Slot Tipi PCI-Express 4.0

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7. MSI VGA Geforce Rtx 4060 Tı Ventus 3x 8g Oc RTX4060TI 8gb Gddr6 128B DX12 Pcıe 4.0 X16 (3xdp 1xhdmı)

7. MSI VGA Geforce Rtx 4060 Tı Ventus 3x 8g Oc RTX4060TI 8gb Gddr6 128B DX12 Pcıe 4.0 X16 (3xdp 1xhdmı)

MSI VGA Geforce Rtx 4060 Tı Ventus 3x 8g Oc RTX4060TI 8gb Gddr6 128B DX12 Pcıe 4.0 X16 (3xdp 1xhdmı) modeli, oyun ve içerik tasarımında sürekli yüksek performansı hedefleyenler için ideal bir seçim. TRI FROZR 3 ile yenilenen bu model, hızlı ve etkileyici bir tarzı olan oyunculara hitap ediyor. TORX FAN 5.0'ın fan kanatları ve fan kasası, yüksek basınçlı hava akışını korurken, sağlam metal backplate altındaki termal yastıklar ek soğutma sağlar. Ayrıca, ızgaralar sıkışmış sıcak havayı hızla dışarı atar. Ray Tracing Ada mimarisi ile birleşen bu model, ışığın gerçek dünyadaki davranışını taklit eden Ray Tracing teknolojisi sayesinde, RTX 40 serisinin gücü ve 3. nesil RT çekirdekler ile birlikte, sanal dünyaları daha önce hiç görmediğiniz detaylarla deneyimlemenizi sağlar.

Burada

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Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Güç Tüketimi: 250 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 500 W

  • DVI-D: Yok

  • Slot Tipi: PCI-Express x16

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 8 GB

  • Çekirdek Hızı: 2695 MHz

  • Bağlantı: Display

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • Grafik İşlemcisi: Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2565 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Yok

  • Chip Seti: NVIDIA

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8. XFX RADEON RX7600XT SWFT210 Speedster Oyuncu Ekran Kartı 16GB Gddr6 HDMI 3xdp Amd Rdna™ 3

8. XFX RADEON RX7600XT SWFT210 Speedster Oyuncu Ekran Kartı 16GB Gddr6 HDMI 3xdp Amd Rdna™ 3

Kullanıcıların tercih listesinin zirvesinde yer alan XFX RADEON RX7600XT SWFT210 Speedster, oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olan bir ekran kartı. 16GB Gddr6 HDMI 3xdp özellikleri ile donatılmış bu üstün teknoloji ürünü, Amd Rdna™ 3 ile desteklenmiştir. Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan bu ekran kartı, yüksek performansı ve hızı ile dikkat çeker. XFX RADEON RX7600XT SWFT210 Speedster, oyun dünyasının dinamiklerini yakalamak ve en gerçekçi deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Bu ekran kartı, oyun severlerin en yoğun anlarında bile mükemmel bir performans sunar.

Buradan ulaşın

Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 7900 XT

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 2048 MHz

  • Güç Tüketimi: 600 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Grafik Bellek: 16 GB

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 600 W

  • DVI-D: Yok

  • Slot Tipi: PCI-Express x16

  • Soğutucu Fan: Çift

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Bağlantı: HDMI

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: Crossfire

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2755 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Yok

  • Ekran Kartı Hafızası: 16 GB

  • DirectX Desteği: 12

  • Chip Seti: ATI 

En baştan şunu söylemek isterim. Gerçekten XFX markası AMD'nin en iyi üretici iş ortağı olabilir. Ekran kartı kargodan geldiği gün kutuyu açtım. Cidden kaliteli bir ürün satın aldığınızı daha kutuyu açarken hissediyorsunuz. Bu kadar  büyük ve kaliteli bir soğutma bloğu bir tek ASUS'un TUF model ekran kartlarında var. Fakat AMD özelinde konuşacak olursak bence XFX markası en iyi AMD üreticisi. Bu konuda eline kimse su dökemez.

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9. ASUS TUFRTX4070TISO16GGAMING NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16GB GDDR6X 256bit 2670MHz OC 2xHDMI 3xDP RGB DLSS3 EKRAN KARTI

9. ASUS TUFRTX4070TISO16GGAMING NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16GB GDDR6X 256bit 2670MHz OC 2xHDMI 3xDP RGB DLSS3 EKRAN KARTI

ASUS'un özgün modeli olan bu ekran kartı, oyun ve görsel deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor. Bu ekran kartı, Ada Lovelace Mimarisi ve tam ışın izleme teknolojisi ile destekleniyor. Ayrıca, 4. Nesil Tensör Çekirdeklerine sahip olması, yüksek performanslı işlem yeteneğini garanti ediyor. 16GB GDDR6X belleği ve 256bit veri yol genişliği ile üst düzey bir hız ve kapasite sunuyor. 2670MHz hızında çalışan bu ekran kartı, iki HDMI ve üç DP çıkışına sahip. Ayrıca, RGB aydınlatma özelliği ile oyun deneyiminizi renklendiriyor. NVIDIA DLSS3 teknolojisi ise oyun performansınızı optimize ediyor.

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Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 2 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 2640 MHz

  • Güç Tüketimi: 250 W

  • Bit Değeri: 256 Bit

  • Grafik Bellek: 16 GB

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 750 W

  • DVI-D: Yok

  • Soğutucu Fan: Üçlü

  • Bellek Tipi: GDDR6X

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2670 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Grafik İşlemcisi: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super

  • Chip Seti: NVIDIA GeForce GTX

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Bağlantı: HDMI

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10. Gigabyte RTX4070 12GB Wındforce Oc GVN4070WF3OC12GD GDDR6X 192BIT HDMI Dp Pcıe 16X V4.0

10. Gigabyte RTX4070 12GB Wındforce Oc GVN4070WF3OC12GD GDDR6X 192BIT HDMI Dp Pcıe 16X V4.0

Bu ekran kartı, 2490 MHz boost saat hızına, 12GB bellek boyutuna ve 192bit bellek veri yolu özelliğine sahip. Ayrıca, GDDR6X türünde bir belleği bulunmaktadır. Soğutma konusunda ise, Windforce soğutma sistemi, 3 adet 80mm benzersiz bıçak fanları ve alternatif eğirme özelliği ile öne çıkar. Ekran kartının soğutma kapasitesini artıran Graphene Nano yağlayıcı, fanın ömrünü uzatarak bilyalı rulmandan daha sessiz bir çalışma sağlar. Son olarak, bu ekran kartı 8K ve 4 Ekran desteği ile birlikte, HDCP 2.3 ve VR uyumluluğu sunar.

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Özellikleri:

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Yok

  • Çekirdek Hızı: 5888 MHz

  • Güç Tüketimi: 200 W

  • Bit Değeri: 192 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU: 750 W

  • DVI-D: Yok

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 12 GB

  • Bağlantı: Display

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2490 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: NVIDIA

  • Grafik İşlemcisi: Nvidia GeForce RTX 4070

  • DVI Çıkışı: Yok 

Hızını geçtim, diğer ekran kartlarına göre çok az elektrik kullanıyor. RTX 2070 kullanıyordum. 2,5 kat net fark var. Battlefield 2042'de DLSS ile tam açık ayarlarda 144 FPS stabil çalışıyor. Eski bilgisayarlarda ufak bir 'bottleneck' problemi olabilir.

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11. Zotac Geforce Rtx 3070 Ti Gamıng 8gb GDDR6X 256BIT Nvidia Ekran Kartı

11. Zotac Geforce Rtx 3070 Ti Gamıng 8gb GDDR6X 256BIT Nvidia Ekran Kartı

Zotac Geforce Rtx 3070 Ti Gaming 8gb GDDR6X 256BIT Nvidia Ekran Kartı, kullanıcıların gözdesi olarak öne çıkıyor. Bu üstün performanslı ekran kartı, oyun severlerin kalbini fethediyor. Kendine özgü özellikleri ve güçlü kapasitesi ile bilgisayar dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Bu ürün, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor ve oyun dünyasında sınırları zorluyor. 

Buradan ulaşın

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Özellikleri:

  • Üretici: ‎Zotac

  • Ürün Boyutları: ‎2.79 x 24.64 x 16.51 cm; 2 Kilogram

  • Ürün Model Numarası: ‎ZT-A30710Q-10P

  • Bellek Saat Hızı: ‎1770 MHz

  • Grafik Yardımcı İşlemcisi :‎NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

  • Grafik İşlemci Üreticisi: ‎NVIDIA

  • Ekran Kartı Açıklaması: ‎Özel

  • Grafik RAM Türü: ‎GDDR6X

  • Ekran Kartı Bellek Boyutu: ‎8 GB

  • Ekran Kartı Arayüzü: ‎Tümleşik

  • Piller Dahil mi?: ‎Hayır

  • Üretici: ‎Zotac

  • ASIN: ‎B0BN4D2ZBP

  • Ürün Ağırlığı: ‎2 Kilograms

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12. ASUS RADEON RX 6650 XT 8GB 128bit GDDR6 OC HDMI 3xDP RGB EKRAN KARTI

12. ASUS RADEON RX 6650 XT 8GB 128bit GDDR6 OC HDMI 3xDP RGB EKRAN KARTI

ROG Strix Radeon™ RX 6650 XT V2 OC Edition 8GB GDDR6 ekran kartı, üstün soğutma ve güç performansıyla öne çıkar. OC modunda 2694 MHz artırılmış saat hızı ve 2543 MHz oyun saat hızı sunar. Eksen Teknolojili Fanlar, daha küçük yuvalar ve daha uzun kanatlarla aşağı yönlü hava basıncını optimize ederken, çift rulmanlı fanlar kaymalı yataklı tasarımlara kıyasla iki kat daha uzun ömürlü. Ayrıca çift BIOS anahtarı, yazılım kullanmadan Sessiz ve Performans BIOS profilleri arasında kolay geçiş yapmanızı sağlar. 

Buradan ulaşın

Özellikleri:

  • Soğutucu Fan: Çift

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Var

  • Güç Tüketimi: 300 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • DVI-D: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 650 W

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 6650 XT

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Grafik Bellek: 8 GB

  • Çekirdek Hızı: 2523 MHz

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 2694 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: NVIDIA

  • Bağlantı: HDMI 

1080p ultra ayarlar için biçilmiş kaftan. RTX 3060ti, RTX4060 seviyelerinde; bu fiyata kaçmaz (%35 daha uygun fiyat + ROG alıyorsunuz). Ryzen 5 5500 ile kullanıyorum, darboğaz yok. Isı değerlerine diyecek bir şeyim yok çünkü ısınmıyor bile.

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13. Gigabyte Rtx 4070Tİ Eagle OC 12GB GDDR6X 192 BIT RGB LED NVIDIA Ekran Kartı

13. Gigabyte Rtx 4070Tİ Eagle OC 12GB GDDR6X 192 BIT RGB LED NVIDIA Ekran Kartı

Gigabyte'ın RTX 4070 Ti Eagle OC 12GB GDDR6X 192 Bit RGB LED NVIDIA Ekran Kartı, oyun ve görsel tasarım dünyasının yüksek performanslı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış. Bu üstün ekran kartı, NVIDIA'nın GeForce 4000 Serisi'nden bir GPU'ya sahip olup, maksimum çekirdek hızını 2475 MHz'e kadar çıkarabilme yeteneğine sahiptir. 5888 Cuda sayısı, DirectX 12 Ultimate ve OpenGL 4.6 desteği ile birlikte, bu kartın yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve karmaşık 3D modellemeyi sorunsuz bir şekilde işlemesine olanak sağlar. 

Buraya tıklayarak ulaşın

Özellikleri:

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Var

  • Güç Tüketimi: 285 W

  • Bit Değeri: 192 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • DVI-D: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 750 W

  • Bellek Tipi: GDDR6X

  • Grafik Bellek: 12 GB

  • Çekirdek Hızı: 2610 MHz

  • Bağlantı: Display

  • DVI-I: Yok

  • Grafik İşlemcisi: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

  • Çekirdek Hızı Boost: 2625 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Chip Seti: NVIDIA

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: SLI

Hepsiburada

14. ASUS RADEON ROG RX 560 4GB 128bit GDDR5 1199MHz DVI HDMI (ROGSTRIXRX5604GV2GAMING) EKRAN KARTI

14. ASUS RADEON ROG RX 560 4GB 128bit GDDR5 1199MHz DVI HDMI (ROGSTRIXRX5604GV2GAMING) EKRAN KARTI

ASUS'un ROG RX 560 4GB 128bit GDDR5 1199MHz DVI HDMI ekran kartı, üstün bir performans sunar. Kanat kanatlı fan tasarımı, her kanatta bulunan sarkık uçlar sayesinde sürtünmeyi azaltır ve daha sessiz bir çalışma sağlar. Çift bilyalı fan yatakları, geleneksel kovanlı yatak tasarımlarına kıyasla iki kat daha uzun ömürlüdür. DirectCU II bakır ısı boruları, GPU ile doğrudan temas ederek mükemmel bir soğutma performansı sunar. AutoExtreme Teknolojisi ile üretilen bu ekran kartı, otomasyon kullanımı sayesinde güvenilirliği artırır.

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Özellikleri:

  • Soğutucu Fan: Çift

  • DVI Çıkışı: Yok

  • Display Çıkışı: Yok

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • 3D Desteği: Var

  • Güç Tüketimi: 450 W

  • Bit Değeri: 128 Bit

  • Mini Display Çıkışı: Yok

  • DVI-D: Yok

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 450 W

  • Slot Tipi: PCI-Express x16

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 560

  • Bellek Tipi: DDR5

  • Grafik Bellek: 4 GB

  • Çekirdek Hızı: 1199 MHz

  • Geliştirilmiş Teknolojiler: OpenGL

  • DVI-I: Yok

  • Çekirdek Hızı Boost: 1199 MHz

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Overclock (Hız Aşırtma): Var

  • Chip Seti: AMD

  • Bağlantı: HDMI

Hepsiburada

15. MSI VGA RADEON RX 6750 XT MECH 2X 12G OC RX6750XT 12GB

15. MSI VGA RADEON RX 6750 XT MECH 2X 12G OC RX6750XT 12GB

MSI VGA RADEON RX 6750 XT MECH 2X 12G OC RX6750XT, kullanıcıların tercih ettiği, 12GB GDDR6 192B PCIE 4.0 X16 özelliklerine sahip bir üründür. Fırçalı yüzeyi ile dikkat çeken backplate, kartınızı darbe ve bükülmelere karşı koruma altına alır. Core Pipe sistemi, GPU ile maksimum temas sağlayarak, ısının heatsink boyunca yayılmasını ve optimal soğutmayı mümkün kılar. MSI'nin ödüllü TORX Fan 3.0 tasarımı, termal performansın sınırlarını zorlar. Hem geleneksel hem de özel dağıtıcı kanatları ile hava akımını yoğunlaştırır ve hızlandırır. Zero Frozr özelliği, düşük sıcaklıklarda fanların durmasını ve gürültünün kesilmesini sağlar. Sıcaklık yükseldiğinde fanlar devreye girer ve sistemi hızla soğutur. Ürün, AMD Radeon RX 6 ile canlı görseller sunar.

Buradan ulaşın

Özellikleri:

  • Display Çıkışı: 3 Adet

  • HDMI Çıkışı: 1 Adet

  • Güç Tüketimi: 250 W

  • Bit Değeri: 192 Bit

  • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 250 W

  • Slot Tipi: PCI-Express 4.0

  • Bellek Tipi: GDDR6

  • Çekirdek Hızı: 2512 MHz

  • Bağlantı: HDMI

  • Chip Seti: AMD

  • Çekirdek Hızı Boost: 2618 MHz

  • Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 6750 XT

  • Soğutma: Fanlı Soğutma

  • Grafik Bellek: 12 GB 

Harika bir fiyat performans canavarı. İ7 13700K ve 32 GB DDR5 6000 MHz RAM sistem ile kullanıyorum. 1080p ve 2K için ideal bir kart. 2070S'den geçiş yaptım, %30-50 arası değişken bir performans farkı yarattı oyunlarda. Ses seviyesi gayet iyi, ısınma problemi yok. Bu fiyata Nvidia tarafında 3060 Ti alabilirsiniz fakat elimde 3060 Ti'lı bir sistem vardı ve karşılaştırdığımda çoğu oyunda 30 FPS'ye yakın fark oluşturdu bu kart. Herhangi bir driver problemi de yaşamadım.

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