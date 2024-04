Hepsigamer Fırsatları Başladı! Ekran Kartlarında Aranılan İndirimlerin Öne Çıkan Fırsatları

Gigabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı, WINDFORCE 3X soğutma sistemine sahip olup, 3X80mm özel kanatlı fanlarla birlikte yüksek verimli ısı dağıtımını garanti eder. Bu kartın alternatif döndürme, 4 kompozit bakır ısı borusu ve doğrudan GPU ile temas gibi özellikleri bulunmakta. Ayrıca, 3D aktif fan ve ekran soğutma özellikleri de bu kartın önemli özellikleri arasında yer alır. Bu teknolojik özelliklerin yanı sıra, RGB LED aydınlatması ile de göz dolduran bu ekran kartı, üst düzey bir deneyim sunar.

Burada

Daha fazlası için buraya tıklayın

Gıgabyte Rtx 3070 Eagle 8gb GDDR6X 256 Bit Rgb LED Nvidia Ekran Kartı Özellikleri:

Bilgisayara taktım ve ekran kartı sürücülerimi güncelledim, gayet stabil ve temiz bir performans veriyor. Fortnite, Ready or Not ve God of War'da denedim ve muhteşem bir performans gösteriyor. Son olarak bir öneri vermek istiyorum. Bu kartı kullanacak arkadaşlar lütfen monitörleri minimum 1440p olacak şekilde bir monitör alsınlar. Eğer ki işlemciniz yeterli değilse darboğazı bu şekilde engelleyebilirsiniz. Ben, Ryzen 5 5600X ile kullanıyorum ve gayet memnunum.