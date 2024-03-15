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Derimod'da Büyük Kış İndirimi! Kışlık Alışverişinizi Derimod'la Tamamlayacağınız 13 Parça

etiket Derimod'da Büyük Kış İndirimi! Kışlık Alışverişinizi Derimod'la Tamamlayacağınız 13 Parça

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 13:33

Derimod'un kış indirimine kaçırmamak için acele edin! Deri bot, mont, çanta ve cüzdan gibi birçok modelde cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve stilinizi Derimod kalitesiyle yenileyin. Hiç vakit kaybetmeden seçtiğimiz ürünleri beraber inceleyelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu deri ceketi kaçırmayın.

1. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu deri ceketi kaçırmayın.

Derimod'un Anabel Kadın Deri Ceketi %25 indirimle 7.999,00 TL yerine sadece 5.999,00 TL. Bu zarif ve şık ceket, tarzını yansıtmak isteyen kadınlar için mükemmel bir seçim. Derimod kalitesi ve güvencesiyle satın alabileceğiniz bu ceket, gardırobunuza lüks bir dokunuş katacak.

Burada

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2. Bu kış ve diğer kışlar size eşlik edecek bu bota ihtiyacınız var.

2. Bu kış ve diğer kışlar size eşlik edecek bu bota ihtiyacınız var.

Derimod'un botları genelde çok seviliyor. Bu kısa Chelsea Casual Deri Bot modeli ise ayrıca bir beğeni toplamış. Üstelik şık duruşu sayesinde kıyafetinizle çok havalı görüneceği kesin.

Kahverengini de buradan inceleyebilirsiniz.

Hepsiburada

3. Siyah renk ceketlerden sıkıldıysanız bu ceket sizin için güzel bir alternatif olacak.

3. Siyah renk ceketlerden sıkıldıysanız bu ceket sizin için güzel bir alternatif olacak.

Farklılıktan yana olanlar için seçtiğimiz bu model, kullanıcıların favorisi olamaya devam ediyor. Fiyatı 6.999,00 TL yerine %10 indirimle 6.299,00 TL.

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Hepsiburada

4. Ayaklarınızı sıcacık tutacak bir postalla devam edelim.

4. Ayaklarınızı sıcacık tutacak bir postalla devam edelim.

Yıllardır bağcıklı botların yerini pek bir şey doldurmuyor. Ayaklarınızı asla üşütmeyecek, yolda yürürken de düşmenize izin vermeyecek bu postalları mutlaka incelemelisiniz.

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Hepsiburada

5. Ömürlük bir cüzdan arıyorsanız bu modeli kaçırmayın!

5. Ömürlük bir cüzdan arıyorsanız bu modeli kaçırmayın!

Klasik modellerden biri olan bu Derimod cüzdan indirimdeyken kaçırılmayacak fırsatlardan biri. Boyutu ve kaliteli duruşuyla kesinlikle cebinizde taşımak isteyeceğiniz pratik bir cüzdan modeli. 

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Hepsiburada
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6. Bizce indirimin en güzel parçalarından biri.

6. Bizce indirimin en güzel parçalarından biri.

Casual botların kombinlere sade şıklık getirdiği bir gerçek. Hemen hemen bütün kıyafetlerle uyum sağlayacak olan bu model, tarzını yansıtmaktan çekinmeyen her erkek için harika.

Burada

Kullanıcı yorumu;

Ürün kalitesi çok güzel ve fotoğraftakinin birebir aynısı geldi. Eşim çok beğendi.

Hepsiburada

7. Arkadaşınıza hediye arıyorsanız bu önerimiz size.

7. Arkadaşınıza hediye arıyorsanız bu önerimiz size.

4 farklı renk seçeneği olan bu cüzdanın cepleri ve kartlık kısmının genişliği sayesinde paralarınız ve kartlarınızı tek yerde toplamanız mümkün. Kalitesiyle uzun yıllar ilk günkü görüntüsünü koruyacak bu modeli hazır indirimdeyken mutlaka değerlendirmelisiniz.

Burada

Hepsiburada

8. Deri ceketinizi Derimod markasından alarak yıllara meydan okuyabilirsiniz.

8. Deri ceketinizi Derimod markasından alarak yıllara meydan okuyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

173 cm boyunda ve 63 kiloyum. Normalde medium beden giyerdim ama small beden tam oturdu. Esneme payını bırakarak almanızı tavsiye ederim. Kalitesi, daha kutusunu açarken hissettirdi. Çok kaliteli ve şık bir ürün.

Burada

Hepsiburada

9. Kullanıcıların favorisi olan bu chelsea bot modeline ne dersiniz?

9. Kullanıcıların favorisi olan bu chelsea bot modeline ne dersiniz?

Rahatlığı ve tarz duruşuyla öne çıkan bu chelsea bot, kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak. İster etekle ister pantolonlarla rahatlıkla uyum sağlayacak bu modeli buradan inceleyin.

Hepsiburada

10. Bu deri cekete bayılmamak elde değil.

10. Bu deri cekete bayılmamak elde değil.

Kürk detayıyla ayrı bir hava katan bu deri ceket, kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Üstelik şimdi 8.999,00 TL yerine 6.999 TL. Burada

Kullanıcı yorumu;

Ürün derisi gerçekten kalite olsun, aksesuarları olsun oldukça başarılı. Derisi biraz ince bakımını yaptıktan sonra uzun yıllar boyunca kullanılır.

Hepsiburada
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11. Deri ceket arayışlarınıza son verdirecek o modeli bulduk!

11. Deri ceket arayışlarınıza son verdirecek o modeli bulduk!

Derimod kalitesini hissedeceğiniz bu deri ceket modeli, kesimi ve kalıbıyla harika bir duruş sergiliyor. 

Şimdi indirimli fiyatı 5.299 TL.

Burada

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

185 boy 90 kilo eşime XL tam oldu. Ceket yakışan herkes almalı bu fiyata deri bedava!

Hepsiburada

12. Derimod kalitesini bilen bilir.

12. Derimod kalitesini bilen bilir.

Derimod markasına ait olan bu kemer 3 farklı renk seçeneğiyle tarzınıza en uygun rengi seçmenize fırsat sunuyor. 

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Kaliteli ürün, hediye almıştık çok iyi oldu.

Burada

Hepsiburada

13. Dexter tarzı ayakkabı arayışındaysanız bu modeli mutlaka incelemelisiniz.

13. Dexter tarzı ayakkabı arayışındaysanız bu modeli mutlaka incelemelisiniz.

Şık duruşu ile tüm kombinlerinize şıklığı getirecek bu ayakkabı, rahatlığıyla da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. 2. ürüne %30 indirim kampanyasında yer alan bu ayakkabıyı buradan inceleyebilirsiniz.

Fiyatı 1.199,99 TL.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Çok güzel, çok beğendik. Tasma kalıp hiç derisi kokmuyor. Hepsiburada sayesinde kendi sitesinden bile daha uyguna almış olduk. Teşekkürler Hepsiburada.

Hepsiburada
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