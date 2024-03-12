Bakım Rutininizi İyileştirmeniz İçin İhtiyacınız Olan İndirimli Kişisel Bakım Ürünleri

Remington Advanced Coconut Therapy Saç Düzleştirici, ısı hasarına karşı iki kat daha fazla koruma sunarak pürüzsüz ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Dahili sensörü ve Hindistan cevizi ile UV filtreli bileşenlerden oluşan mikro bakım tanecikleri ile donatılmış gelişmiş seramik kaplı gövdesi, size pürüzsüz ve parlak sonuçlar vaat eder.

Remington standart seramik kaplama ve 230°C'de kapalı sensör özelliği ile birlikte, 3.455,98TL yerine sadece 2.640,99TL'ye sahip olabilirsiniz.

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