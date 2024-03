Bakım Rutininizi İyileştirmeniz İçin İhtiyacınız Olan İndirimli Kişisel Bakım Ürünleri

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti, 7'si 1 arada özelliğiyle her gününüzü farklı bir görünümle karşılamak için ideal. Bu dayanıklı ve çok yönlü düzeltici, yüksek kaliteli 7 farklı aksesuarıyla, istediğiniz her türlü sakal, bıyık ve saç modelini elde etmenizi sağlar. Kendi tarzınızı yaratmak ve her gün farklı bir stil deneyimlemek için Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti'ni tercih edin.

