Sokak Modasını Kasıp Kavuran En İkonik Trençkotlar
Sokak Modasını Kasıp Kavuran En İkonik Trençkotlar
Sokak modasının kalbinde yer alan ve stil sahibi her bireyin gardırobunda mutlaka bulunan trençkotlar, bu sezon da iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yağmurlu havaların başlamasıyla ihtiyaç da aynı oranda artıyor tabii. Bu yüzden en ikonik trençkot modellerini sizler için bir araya getirdik. Sizin için özenle seçtiğimiz bu parçalar, tarzınıza yeni bir soluk getirecek.
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Bu içerik 11.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Sokak modasının en ikonik parçalarından biri olan bu trençkota bayılmamak elde değil.
2. DeFacto'nun suni deri trençkot modeli, su geçirmez özelliği ve regular fit kesimi ile dikkat çekiyor.
3. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Mavi'nin bu kısa trençkot modelini kaçırmayın.
4. Acı kahve tonunun asil ve çarpıcı duruşuyla dikkat çeken Manuka Kemerli Dökümlü Trençkot, gardırobunuza farklı bir hava katacak.
5. Dilvin markasına bu trençkotla bir şans vermenin tam zamanı.
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6. Farklılıktan yana olanlar için çift renkli bir trençkot modeli önerisiyle geldik.
7. Mavi markasının en sevilen bu trençkotu, şimdi indirimli fiyatıyla sadece 1.599,99 TL!
8. Suud Collection'ın Haki Metal Tokalı Oversize Trençkot modeli, farklılıktan yana olanlar için harika.
9. Son dönemin gözde markası Mai'nin Femme Bej Oversize Trençkot modeli, stil sahibi kadınların tercihi olmaya devam ediyor.
10. Kırık beyaz renk bir trençkot modeline ne dersiniz?
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11. Bu şık ve kullanışlı trençkotu keşfederek, tarzınıza yeni bir dokunuş katmaya ne dersiniz?
12. Suud Collection'ın Haki Classic Kemerli Trençkot modeli de harika bir alternatif.
13. İpekyol'un zarif ve sofistike tasarım anlayışını yansıtan bu trençkotu mutlaka görmelisiniz.
14. Manuka markasının sevilen trençkot modellerinden biri de...
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