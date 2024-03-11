Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Sokak Modasını Kasıp Kavuran En İkonik Trençkotlar

etiket Sokak Modasını Kasıp Kavuran En İkonik Trençkotlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:42

Sokak modasının kalbinde yer alan ve stil sahibi her bireyin gardırobunda mutlaka bulunan trençkotlar, bu sezon da iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yağmurlu havaların başlamasıyla ihtiyaç da aynı oranda artıyor tabii. Bu yüzden en ikonik trençkot modellerini sizler için bir araya getirdik. Sizin için özenle seçtiğimiz bu parçalar, tarzınıza yeni bir soluk getirecek. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sokak modasının en ikonik parçalarından biri olan bu trençkota bayılmamak elde değil.

1. Sokak modasının en ikonik parçalarından biri olan bu trençkota bayılmamak elde değil.

Suud Collection'ın Açık Haki Uzun Pamuklu Trençkotu, listenin en başında yer almayı hak ediyor. Kruvaze kapamalı, fileto cepli, astarlı, hem ön hem de arka rüzgarlıklı bir tasarıma sahip. Kendi kumaşından bir kuşakla tamamlanan bu trençkot, omuz ve yakada bulunan apolet detaylarıyla dikkat çekiyor. 

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Bayıldım çok çok güzel bir trençkot, kalitesi de gayet güzel. Özenli paketlenmişti ve kırışık da gelmedi gayet düzgündü. Teşekkür ederim.

Buraya tıklayın

Hepsiburada

2. DeFacto'nun suni deri trençkot modeli, su geçirmez özelliği ve regular fit kesimi ile dikkat çekiyor.

2. DeFacto'nun suni deri trençkot modeli, su geçirmez özelliği ve regular fit kesimi ile dikkat çekiyor.

Suni deri trençkot, su geçirmez özelliğiyle hem şıklık hem de işlevsellik sunuyor. Regular fit kesimi sayesinde vücut hatlarınızı sararak mükemmel bir uyum sağlar ve yağmurlu hava koşullarında sizi güvende tutar. Her mevsim giyilebilen bu trençkot, gardırobunuzun olmazsa olmazları arasında yerini alacak. 

Burada

Hepsiburada

3. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Mavi'nin bu kısa trençkot modelini kaçırmayın.

3. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Mavi'nin bu kısa trençkot modelini kaçırmayın.

Mavi markasının zarif tasarımıyla göz dolduran kısa trençkot modeli, stil sahibi kadınların gardıroplarını zenginleştirecek bir parça. Bu trençkot, her türlü hava koşulunda sizi korurken, aynı zamanda şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlayacak. İndirimli fiyatıyla da dikkat çeken bu trençkot, 1.399,99 TL'ye sizin olabilir. 

Burada

Hepsiburada

4. Acı kahve tonunun asil ve çarpıcı duruşuyla dikkat çeken Manuka Kemerli Dökümlü Trençkot, gardırobunuza farklı bir hava katacak.

4. Acı kahve tonunun asil ve çarpıcı duruşuyla dikkat çeken Manuka Kemerli Dökümlü Trençkot, gardırobunuza farklı bir hava katacak.

Apolet detaylarıyla dikkat çeken bu trençkot, önden tek çıtçıt kapamalı ve astarlıdır. Oversize kalıbı sayesinde rahat ve konforlu bir kullanım sunan bu trençkot, klasik trençkot renklerinden kendini soyutlamış. Kendine güvenen ve tarzını yansıtmaktan çekinmeyenler için ideal bir seçim olan bu acı kahve trençkot, dolabınızda fark yaratmayı bekliyor.

Burada

Hepsiburada

5. Dilvin markasına bu trençkotla bir şans vermenin tam zamanı.

5. Dilvin markasına bu trençkotla bir şans vermenin tam zamanı.

Dilvin markasının midi boy trençkot modeli, haki rengiyle göz alıcı bir duruş sergiliyor. Kendine has tarzı ve kalitesiyle dikkat çeken bu trençkot, her gardırobun vazgeçilmez bir parçası olmayı hak ediyor. Bu eşsiz trençkot modeli, tarzınıza tarz katacak ve sizi her zaman bir adım öne çıkaracak. 

 Bu özgün ve zarif parça, 1.469,99 TL. Burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Farklılıktan yana olanlar için çift renkli bir trençkot modeli önerisiyle geldik.

6. Farklılıktan yana olanlar için çift renkli bir trençkot modeli önerisiyle geldik.

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

O kadar güzel ki... Ben alırken doğru düzgün yorum yoktu, 'olmazsa iade ederim' diyerek aldım. Açık renk olan kısım deri midir diye tereddüt etmiştim. Değilmiş, normal trençkot kumaşı ama iki tarafı da çok kaliteli deri ve kumaştan yapılmış. İç astarı da öyle, baya kaliteli duruyor. Sadece deri kısmında küçük çizikler vardı benimkinde, çok sorun etmedim. Boy olarak ben 172'yim, tam ideal oldu ama bence 165'ten kısa olanlara olmaz, çok uzun bir trençkot çünkü. Beden olarak ise gayet oversize, büyük almayın.

Burada

Hepsiburada

7. Mavi markasının en sevilen bu trençkotu, şimdi indirimli fiyatıyla sadece 1.599,99 TL!

7. Mavi markasının en sevilen bu trençkotu, şimdi indirimli fiyatıyla sadece 1.599,99 TL!

Bu şık ve kullanışlı trençkot, hem tarzınıza hem de bütçenize hitap ediyor. Siz de bu cazip indirim fırsatını kaçırmayın, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak bu trençkota buraya tıklayarak bir şans verin.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Mağazada görüp beğenmiştim, indirim olunca buradan aldım. Baya uyguna gelmiş oldu.

Hepsiburada

8. Suud Collection'ın Haki Metal Tokalı Oversize Trençkot modeli, farklılıktan yana olanlar için harika.

8. Suud Collection'ın Haki Metal Tokalı Oversize Trençkot modeli, farklılıktan yana olanlar için harika.

Geniş Yakalı Metal Tokalı Trençkot, modern çizgisi, konforu ve her kombinle uyum sağlama özelliği sayesinde gardırobunuzdaki vazgeçilmez bir parçaya dönüşecek. Bu trençkot, tüm mevsimlerin en pratik ve şık çözümü olup, her kullanımda ilk günkü duruşunu ve çekiciliğini koruyacak.

Burada

Hepsiburada

9. Son dönemin gözde markası Mai'nin Femme Bej Oversize Trençkot modeli, stil sahibi kadınların tercihi olmaya devam ediyor.

9. Son dönemin gözde markası Mai'nin Femme Bej Oversize Trençkot modeli, stil sahibi kadınların tercihi olmaya devam ediyor.

Mai markasının kalitesini ve zarafetini bir arada sunan bu trençkot, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Şıklığınızı ve tarzınızı konuşturmanız için tasarlanan bu özel trençkot, her mevsim kullanılabilir özelliğiyle kendine aşık edecek. 

 Bu eşsiz trençkot, 2.299,99 TL yerine indirimli fiyatıyla 1.609,99 TL. 

Burada

Hepsiburada

10. Kırık beyaz renk bir trençkot modeline ne dersiniz?

10. Kırık beyaz renk bir trençkot modeline ne dersiniz?

Eyyo markasının suni deri trençkotu, kalitesi ve dayanıklılığıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, sofistike tasarımı ile de göz alıcı bir etki yaratıyor. Kırık beyaz rengi ve bel kısmını vurgulayan kemer detayı ile bu trençkot, şıklığı kombinlerinize taşıyacak. Üstelik şu anda indirimde fiyatı 974,99 TL. 

Buraya tıktık

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bu şık ve kullanışlı trençkotu keşfederek, tarzınıza yeni bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

11. Bu şık ve kullanışlı trençkotu keşfederek, tarzınıza yeni bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

DeFacto'nun su geçirmez, relax fit trençkot modeli, hem uygun fiyatlı hem de şıklığı ve işlevselliği bir arada sağlıyor. Bu özel tasarım, yağmurlu hava koşullarında bile stilinizi korurken, sizi kuru tutar. Rahat kesimli yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlayan bu trençkot, her mevsim kullanabileceğiniz bir zamansız parça haline gelecek. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

12. Suud Collection'ın Haki Classic Kemerli Trençkot modeli de harika bir alternatif.

12. Suud Collection'ın Haki Classic Kemerli Trençkot modeli de harika bir alternatif.

Bu trençkot, zamansız bir tasarıma sahip olup, her tür kombini tamamlama yeteneğine sahip. Pamuklu ve yumuşak dokusu, üzerinde taşıyan kişiye rahatlık hissi veriyor. 4 farklı rengiyle tarzınıza en uygun rengi seçmenize olanak sunan bu modeli mutlaka inceleyin.

Buradan ulaşın

Şimdi 3.799,00 TL yerine sepette 3.102,50 TL.

Hepsiburada

13. İpekyol'un zarif ve sofistike tasarım anlayışını yansıtan bu trençkotu mutlaka görmelisiniz.

13. İpekyol'un zarif ve sofistike tasarım anlayışını yansıtan bu trençkotu mutlaka görmelisiniz.

İpekyol imzasını taşıyan bu trençkot, her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılabilir. Kruvaze kesimi ve kuşaklı tasarımı ile göz alıcı bir görünüm sunan bu parça, ister günlük yaşamda ister özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilir. İpekyol'un bu özel tasarımı, modayı yakından takip eden ve kendi tarzını yansıtmaktan keyif alan kadınlar için ideal bir seçim olacak.

Burada

Hepsiburada

14. Manuka markasının sevilen trençkot modellerinden biri de...

14. Manuka markasının sevilen trençkot modellerinden biri de...

Manuka'nın deri trençkot modeli, suni deriden üretilmiş ve astarlı bir tasarıma sahip. Omuzlarda yer alan apolet detayları ile dikkat çeken bu ürün, önde ve arkada bulunan rüzgarlık detayları ile de kullanışlılık sunuyor. Bu şık ve fonksiyonel trençkot modelini 3.709,85 TL satın alabilirsiniz. 

Buraya tıktık

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın