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A101’de Satışa Sunulan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101’de Satışa Sunulan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 10:28

A101'in 7 Mart 2024 tarihli Aldın Aldın Kataloğu'nda yer alan ve evinizin konforunu artırmak için tasarlanmış olan Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listesini yayınladı. Katalogda en dikkat çeken ürünlerden biri de şüphesiz Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi oldu. Bu makine, kanepelerden halılara, kilimlerden otomobil içlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Peki, bu ürün gerçekten alınır mı? İşte, sizler için derlediğimiz Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi'nin özellikleri ve kullanıcı yorumları...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

👇7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu'nu size böyle duyurmuştuk.

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kiwi KCC-4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi hemen gözünüze çarptı değil mi?

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kiwi KCC-4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi hemen gözünüze çarptı değil mi?

Yeni bir alışkanlık olan koltuk ve halı yıkama makineleri arasında seçim yapmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle, özellikle merak edilen Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi'nin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını incelemek istedik.

Kiwi KCC4322, geniş su tankları, güçlü emiş kapasitesi ve pratik kullanımı ile dikkat çeken bir koltuk ve halı yıkama makinesi.

Kiwi KCC4322, geniş su tankları, güçlü emiş kapasitesi ve pratik kullanımı ile dikkat çeken bir koltuk ve halı yıkama makinesi.

Temizlik, yaşam alanlarımızın konforunu ve sağlığını doğrudan etkileyen bir faktör. Bu nedenle, temizlik işlerini kolaylaştıran ve etkili sonuçlar veren araçlar büyük önem taşır. Kiwi KCC4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, bu konuda kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir ürün. Evde ya da iş yerinde derinlemesine temizlik yapmayı kolaylaştırır.

Bu makinenin en önemli özelliklerinden biri büyük kapasiteli su tanklarıdır.

Bu makinenin en önemli özelliklerinden biri büyük kapasiteli su tanklarıdır.

1080 ml temiz su ve 850 ml kirli su kapasitesi ile uzun süreli ve kesintisiz bir temizlik sunar.  Bu, özellikle büyük alanların temizliği için büyük bir avantajdır.

Sadece halı ve koltuk temizliği için değil, aynı zamanda otomobil içleri ve döşeme temizliği için de kullanılabilir.

Sadece halı ve koltuk temizliği için değil, aynı zamanda otomobil içleri ve döşeme temizliği için de kullanılabilir.

Bu, makinenin kullanım alanlarını geniştir ve kullanıcıya daha fazla esneklik sağlar. Makinenin temiz su deposu, temizlik sırasında kullanılacak suyu depolar. Kirli su deposu ise, temizlik sırasında çıkan kirli suyu toplar. Bu, temizlik işlemini daha hijyenik ve düzenli hale getirir.

11 kPa emiş gücü ile Kiwi KCC4322, halı ve koltuklardaki inatçı kirleri ve lekeleri kolayca çıkarır. Tasarımı da sizi düşünerek tasarlanmış.

11 kPa emiş gücü ile Kiwi KCC4322, halı ve koltuklardaki inatçı kirleri ve lekeleri kolayca çıkarır. Tasarımı da sizi düşünerek tasarlanmış.

1,2 m hortum uzunluğu ve 5 m güç kablosu uzunluğu ile bu makine, kullanıcıya geniş bir hareket alanı sunar. Bu, temizlik sırasında daha fazla rahatlık ve kolaylık sağlar. Ayrıca, su tanklarını doldurmak, boşaltmak ve temizlemek kolaydır. Makinenin hafif ve kompakt tasarımı, taşımayı ve depolamayı kolaylaştırır.

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Teknik özellikleri:

Teknik özellikleri:

  • Siklon Filtre: Yok

  • Toz Haznesi: Var

  • Su Haznesi: Var

  • Hepa Filtre: Yok

  • Süpürge Yapısı: Yatay

  • Toz Torbası: Yok

  • Ürün Rengi: Siyah

  • Kablo Uzunluğu: 5 m

  • Güç (W): 550

Bu makine, toz ve kirleri etkili bir şekilde toplar. Ancak, bu makinede hepa filtre bulunmamaktadır.

Bu makine, toz ve kirleri etkili bir şekilde toplar. Ancak, bu makinede hepa filtre bulunmamaktadır.

Bu makinenin teknik özelliklerine bakıldığında, 550 W güç, toz haznesi ve su haznesi gibi özellikler dikkat çeker. Ancak, bu makinede hepa filtre bulunmamaktadır. Bu özelliği de dezavantajlarından biri.

Fakat, makinenin toz haznesi, toplanan toz ve kirleri depolar. Su haznesi ise, temizlik sırasında kullanılan suyu depolar. Bu hazneler, makinenin temizlik kapasitesini artırarak filtre ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi'ni satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi'ni satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Kiwi KCC4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, su tankları, güçlü emiş kapasitesi, pratikliği ve uygun fiyatlı olması sebebiyle koltuk ve halı yıkama makinesi arayanlar için iyi bir seçenek. Ancak filtresinin olmaması ve sesinin biraz fazla olması kullanıcılar tarafından dezavantaj olarak değerlendiriliyor.

Bazı kullanıcı yorumları:

  • Üründe ben birkaç deneme yaptım; zor ve önceden işlenmiş lekeleri çıkartmıyor. Bir sürü leke çıkartıcı kullanmama rağmen çıkan çıktı, kalıcı zor lekeler çıkmadı. En zor kısmı temiz suyu boşaltmak, ufacık delikten tepetaklak yapıyorsunuz ama maalesef o delikten bir türlü su çıkmıyor. Genel anlık lekeler için bence alınabilir. Çekim kuvveti 11 kpa, yeterli. Başlığın biri geniş, ben bu yüzden tercih ettim. Şu an ilk gün memnunum.

  • Harika, iyi ki almışım. Beyaz koltuğum için almıştım zaten. Önce ben sildim, makine ile çektirdim, pırıl pırıl oldu.

  • Ürün bugün elime geçti ve tek kullanım ilk izlenim yorumlarını yazıyorum. Öncelikle kompakt yapısı, taşınabilir oluşu güzel. Tam otomatik kahve makinesi ile neredeyse aynı ebatta. Malzeme hafif olduğu için taşıması kolay. Yıkama borusunu asmak için bir aparat var, görselden faydalanarak kullanım kılavuzuyla aynı poşetteki vida ile montaj yaptım. Kılavuzda deterjanı su tankına koymayın uyarısı var. Sanırım bu başka markalarda olmayan bir özellik. Hazırladığım deterjanlı suyu yüzeye uyguladıktan sonra kullandım. (Özellikle araç koltuğu için sabırsızlanıyorum.) Kullanım esnasında plastik kokusu geldi ama hafif ve farklı markaları bilmediğim için karşılaştırma yapamayacağım. Elektrik kablosunun uzun olması çok güzel. Bunun aksine yıkama borusu sadece 1 metre ve biraz sıkıntı yarattı; belki pratik kazandıkça o kadar sorun olmaz. Tekerlekli değil, o yüzden koltuk üstünde olsa zeminin daima düz olduğundan emin olmakta fayda var. Çekiş gücü normal, biraz ses var ama evde sessiz çalışan hiçbir elektrikli alet yok zaten. Su püskürtme çok randımanlı değil çünkü damlatma yaptı birkaç kez. Su tankları boyutundan dolayı küçük. 2 kanepe bir kirli kazanı doldurdu. Tekli koltuklar için boşaltmak gerekti. Umarım uzun ömürlü olur. Neredeyse 2 kez koltuk takımı yıkattırma parasına makineyi almış oldum. Piyasada diğer markalar almış başını gidiyor. Şimdiden 'lazım olursa verir misin?' diye bekleyen arkadaşlarım oldu. Hafif olmasından dolayı istediğim yere götürebileceğim.

  • Ürün güzel. Çekiş gücü gayet yeterli ve evde kullanım için uygun. Başlıklarda temizleme fırçası olması avantaj sağlıyor. Kullanımı ve saklaması kolay. Temizledikten sonra koltuktan çıkan kire inanamıyorsunuz, çocuklu evler için şart.

  • Güzel, kullanışlı ürün. Silme esnasında sesi çok çıkıyor ver su fışkırtma düğmesine bastığımda elimle tuttuğum yerden su damlatıyor fakat sorun değil. Denemek için sadece su ile 5 dakika bir koltuğu sildim resmen çamur çıktı. Tozlu ve kirli havası olan bir bölgede yaşıyor ve özellikle de çocuğunuz varsa mutlaka evde olması gereken bir ürün

Aradığınız koltuk ve halı yıkama makinesinin Kiwi KCC-4322 olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle buradan alabilirsiniz. 

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