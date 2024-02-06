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Güzellikleri Karşısında Kendinizi Bir Koleksiyoner Olarak Bulacağınız Çiçek LEGO Modelleri ve Vazo Önerileri

etiket Güzellikleri Karşısında Kendinizi Bir Koleksiyoner Olarak Bulacağınız Çiçek LEGO Modelleri ve Vazo Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 10:42

Lego'nun çiçekli modelleri, sevdiklerinize hediye etmek için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu nedenle, sizin için Lego'nun en popüler ve en çok satan çiçekli tasarımlarını bir araya getirdik ve listemize ekledik. Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize hediye etmek için ideal olan bu çiçekli Lego modelleri, hem kalıcı hem de anlamlı bir hediye olacağı kesin. İçeriğimizde, bu çiçekli Lego setlerinin tümünü bulabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İşte herkesin beğenisini kazanan o koleksiyoner. 😍👇

İşte herkesin beğenisini kazanan o koleksiyoner. 😍👇
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1. LEGO Creator 40461 Lale (111 Parça)

1. LEGO Creator 40461 Lale (111 Parça)

Sevgililer Günü için ideal bir hediye olan bu set, sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenin yaratıcı bir yoludur. Üç adet lale içeren bu sette, beyaz, mor ve sarı renklerde çiçekler bulunuyor. Yeşil yapraklarıyla baharın canlılığını yansıtan bu lalelerin sapları uzunluğu ayarlanabilir ve herhangi bir vazoda rahatlıkla sergilenebilir. Her bir lale 24 cm uzunluğunda olup, vazo içerisinde sergilenmeye uygun.

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2. LEGO Cennet Kuşu 10289 Yapım Seti

2. LEGO Cennet Kuşu 10289 Yapım Seti

Bitki aşkınızı kutlayın ve evinizi süslemek için bu zarif LEGO Cennet Kuşu modelini oluşturun. Tatmin edici bir yapı deneyimi sunan bu model, 1173 parçadan oluşuyor. Ayrıca çiçeklerin ve yaprakların düzenlenmesiyle size rahatlatıcı bir proje sunacağı kesin. Turuncu çiçeklerin, bir kuş başını andıran özgün tasarımına hayran kalacaksınız.

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3. LEGO Icons Bonsai Ağacı 10281

3. LEGO Icons Bonsai Ağacı 10281

LEGO Bonsai Ağacı 10281 model seti, bitki ve LEGO severler için eşsiz bir hediye ya da rahatlatıcı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Set, klasik yeşil yapraklar veya canlı pembe kiraz çiçekleri ile süsleyebileceğiniz değiştirilebilir parçalar içeriyor. Ayrıca pembe çiçeğin içindeki şirin kurbağa tasarımını da belirtmeden geçmeyelim. Dikdörtgen saksı ve tahta çıta görünümlü LEGO standı sayesinde, bu zarif ağacı yapıp sergilemek çok kolay. 18 cm yüksekliğinde, 21 cm uzunluğunda ve 20 cm genişliğinde olan bu set, evinizde veya ofisinizde çarpıcı bir dekor oluşturabilir. Mevsimler değiştikçe renklerini de değiştirerek her modeli benzersiz kılabilirsiniz. 

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4. LEGO Icons Minik Bitkiler 10329

4. LEGO Icons Minik Bitkiler 10329

Ev dekorasyonu konusunda yetişkinlerin yaratıcılığını harekete geçirecek bir setle karşınızdayız: LEGO Icons Minik Bitkiler yapım seti. Bu set, bitki meraklılarına, terakota renkli saksılarda kurak, tropik ve etçil bitkiler oluşturma olanağı sağlar. Bu bakım gerektirmeyen bitki modeli, evinize ya da ofisinize renk katacak. 758 parçalı bu setin en uzun bitkisi, saksı dahil 16 cm yüksekliğe, 10 cm genişliğe ve 6 cm derinliğe sahip.

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5. LEGO Icons Kuru Çiçek Aranjmanı 10314 Yapım Seti

5. LEGO Icons Kuru Çiçek Aranjmanı 10314 Yapım Seti

Sonbaharın canlı renklerinden ilham alan bu çiçek hediye seti, gerbera ve gül gibi çarpıcı çiçeklerle doludur. Modelin ayrı parçalı tasarımı, iki kişinin birlikte çalışmasına olanak sağlar, böylece dinlenme ve sevdiklerinizle birlikte yaratıcılığınızı paylaşma imkanı bulursunuz. Tamamlandığında, bu çiçek aranjmanını masanıza yerleştirebilir, duvara asabilir veya aynı setten birkaçını birleştirerek büyük bir çiçek aranjmanı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, dekorunuzun çiçek açmasını sağlayabilirsiniz.

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6. LEGO Icons Orkide 10311

6. LEGO Icons Orkide 10311

Modelinizi özelleştirebilirsiniz; sapları, çiçekleri, kökleri ve yaprakları döndürerek beğendiğiniz görünümü elde edin ve farklı çiçek düzenlemeleri için sapları yeniden konumlandırın. Kendinize bir ödül ya da bir bitki sever için ideal bir hediye olarak düşünülebilir. Bu LEGO Orkide seti, özellikle yetişkin model meraklıları için tasarlanmış. 

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7. LEGO Iconic Lotus Çiçekleri 40647

7. LEGO Iconic Lotus Çiçekleri 40647

LEGO® Lotus Çiçekleri (40647) yapım seti, doğanın eşsiz güzelliğini evinize taşıyor. Uzun yeşil sapları ve narin pembe beyaz renklerde tam açmış iki Lotus çiçeği ve bir tomurcuklu bu set, vazonuzda sergilenmeye hazır bir sanat eseri oluşturuyor. Diğer LEGO çiçek setleriyle bir araya getirilebilir ve koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Bu 220 parçalık set, dekoratif, koleksiyonluk ve sergilenebilir bir çiçek modeli sunar.

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8. LEGO Iconic Gül 40460

8. LEGO Iconic Gül 40460

LEGO Gül (40460) seti, özel bir günü kutlamak için ideal bir hediye. Sevgililer Günü, Anneler Günü ya da sevdiklerinize duygularınızı ifade etmek için kullanabileceğiniz bu set, vazoda sergilendiğinde mekana hoş bir renk katar. Setin içerisinde, kolay montajı sayesinde hızlıca hazırlayabileceğiniz 2 adet kırmızı gül, kırmızı yapraklar ve uzunlukları ayarlanabilir saplar bulunuyor.

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9. LEGO Icons Sukulentler 10309

9. LEGO Icons Sukulentler 10309

9 farklı bitkiyi bir arada, küçük gruplar halinde ya da tek başına sergileyerek harika bir görünüm elde edin. Gerçek sukulentlerden ilham alınarak tasarlanan her bir bitki, farklı şekilleri, dokuları ve renkleri ile dikkat çekiyor. Bu yapım sürecini acele etmeden, keyif alarak yaşayın. 3 ayrı yapım talimatları kitapçığı ile 9 farklı bitkiyi arkadaşlarınızla ya da ailenizle birlikte oluşturabilirsiniz. 

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10. LEGO Iconic Ayçiçeği 40524

10. LEGO Iconic Ayçiçeği 40524

LEGO Ayçiçeği (40524) yapım seti, canlı renkleriyle etrafına mutluluk ve iyimserlik saçan ayçiçeklerinin büyüleyici bir modelini sunuyor. Bu etkileyici ayçiçeği modelini oluşturabilir ya da LEGO Gül (40460), LEGO Lale (40461) veya LEGO Çiçek Buketi (10280) setleriyle bir araya getirerek çeşitli bir buket oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu set, Sevgililer Günü için ideal bir hediye olabileceği gibi, sevdiklerinize veya dostlarınıza her zaman armağan edebileceğiniz anlamlı bir hediye seçeneği sunar.

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11. LEGO Iconic Nergis 40747

11. LEGO Iconic Nergis 40747

Gerçeğini aratmayan sarı ve beyaz renkteki nergis çiçekleri, ayarlanabilir yeşil dallara monte edilmiş. Hem çocuklar hem de çiçeklere düşkün yetişkinler için ideal bir hediye olan bu inşa edilebilir çiçek seti, Sevgililer Günü veya Anneler Günü gibi özel günlerde de düşünülebilir. 216 parçadan oluşan setin her bir nergis sapı 30 cm uzunluğundadır.

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12. LEGO Icons Çiçek Buketi 10280

12. LEGO Icons Çiçek Buketi 10280

Bu canlı model, gül, aslanağzı, gelincik ve papatya gibi gerçek çiçeklerden esinlenmiş renkli ve dikkat çekici şekillerle doludur. Kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde, taç yapraklarının ve yaprakların pozisyonunu belirleyebilir, sapların uzunluğunu ayarlayarak evinize mükemmel bir uyum sağlayan dekorasyonlar oluşturabilirsiniz. Doğum günleri, yıldönümleri veya özel günler için ideal bir hediye arayanlar için LEGO Çiçek Buketi seti, yıl boyunca arkadaşlarınız, sevdikleriniz veya kendiniz için benzersiz ve sıra dışı bir seçenek sunar. 

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13. LEGO Icons Gül Buketi 10328

13. LEGO Icons Gül Buketi 10328

Yetişkinler için tasarlanmış LEGO Icons Gül Buketi yapım seti ile kendinize kaliteli zaman ayırın veya aileniz ve dostlarınızla keyifli bir proje gerçekleştirin. Bu özgün set, bir düzine uzun saplı gül ve dört adet küçük beyaz çiçekli bahar yıldızı çiçeğini oluşturmak için gereken tüm parçaları içerir. LEGO Icons Gül Buketi, çiçeklerin farklı açma evrelerini temsil eder; dört tam açmış, dört yeni açan ve dört tomurcuk halinde gül. 

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14. LEGO Iconic Kiraz Çiçekleri 40725

14. LEGO Iconic Kiraz Çiçekleri 40725

Bu ürün, çok satanlar listesinde birinci sırada. İlkbaharın gelişini ve yeni başlangıçları kutlamak için tasarlanan bu set, iki adet inşa edilebilir kiraz çiçeği dalını ve onları süslemek için beyaz ve pembe tonlarındaki tomurcukları içerir. Set tamamlandığında, her mekana ilkbahar havası katacak bir çiçek sergileme modeli elde edilir. 

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15. LEGO Creator Sulama Kabında Çiçekler 31149

15. LEGO Creator Sulama Kabında Çiçekler 31149

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Sulama Kabında Çiçekler yapım seti, aynı parçalarla 3 ayrı detaylı model oluşturma fırsatı sunuyor. Bu doğa oyuncağı, çocukların 3 çiçek ve 3 kelebekle dolu bir sulama kabı, sarı bir çizme içinde 3 çiçek veya 2 kuşla dolu bir tünek hikayeleri canlandırabilmesine olanak sağlıyor. Bu 3’ü 1 arada set, doğayı, hayvanları ve LEGO ile model yapmayı seven çocuklar için mükemmel bir doğum günü hediyesi olabilir.

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16. LEGO çiçeklerinizi koymanız için tasarım harikası vazolara ihtiyaç duyuyorsanız...

16. LEGO çiçeklerinizi koymanız için tasarım harikası vazolara ihtiyaç duyuyorsanız...

Çiçeklerinizi sergilemek için eşsiz bir çözüm arıyorsanız, Çanta Vazosu tam size göre. Bu benzersiz tasarım, çiçeklerinizi hem şık hem de dikkat çekici bir şekilde sunmanızı sağlar. Özgün tasarımıyla evinizde veya ofisinizde zarif bir atmosfer yaratır. LEGO çiçekleriniz için ideal bir ev olan bu tasarım harikası vazo, hem kullanışlı hem de göz alıcı. 

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17. Çiçeklerinizi sergileyebilmeniz için bitki standı da eklemeyi ihmal etmedik.

17. Çiçeklerinizi sergileyebilmeniz için bitki standı da eklemeyi ihmal etmedik.

5 katlı, 12 saksılı tasarımı ile bitki standı, 30 x 59 x 24,8 cm boyutları ve 4,3 kg ağırlığı ile geniş ve geniş bir alan sunar. Açık tasarımlı, çok katmanlı yüksek ve alçak bahçe bitki rafı, LEGO çiçeklerinizi sergilemeniz için harika.

Sadece bir çiçek standı olmayıp, kitaplık, teşhir standı, dekoratif stand gibi çoklu işlevlere sahip olan bu stand, bitkilerinizi sergilemenin yanı sıra, fotoğraflarınızı, hatıra biblolarınızı, kupalarınızı da sergilemenize olanak sağlar.

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