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Kış Bitene Kadar Evinizden Çıkmayı Planlamıyorsanız Kart Limitinizi Doldurmaya Değecek Ürünler

etiket Kış Bitene Kadar Evinizden Çıkmayı Planlamıyorsanız Kart Limitinizi Doldurmaya Değecek Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:22 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 12:25

Eğer kış boyunca evinizden çıkmayı düşünmüyorsanız, kart limitinizi zorlayacak değerde ürünlerle evinizi donatmanın tam zamanı. Bu ürünler, evde geçireceğiniz uzun kış günlerini daha keyifli ve konforlu hale getirecek. Bu ürünlerle evinizdeki konfor seviyenizi artırabilir, aynı zamanda evde geçirdiğiniz süreyi daha verimli ve keyifli hale getirebilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Egzersiz yapmak için zaman bulmakta zorlananlar için bir masa altı bisiklet.

1. Egzersiz yapmak için zaman bulmakta zorlananlar için bir masa altı bisiklet.

Bu pratik cihaz, yoğun iş temposunda bile spor yapmanızı sağlar. Çalışma saatleriniz boyunca birden fazla kas grubunu aktif hale getirirken, aynı zamanda pedal çevirme imkanı sunar. Artık hareketsiz kalmak zorunda değilsiniz; masa altı bisiklet ile hem işlerinizi aksatmadan hem de sağlıklı bir yaşam sürdürme şansınız var. Bu yenilikçi ürün, iş ve egzersiz arasındaki dengeyi kurmanıza yardımcı olur, böylece gün boyu enerjik ve dinamik kalmanızı sağlar.

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2. Dijital gün doğumu alarmlı saat, her sabah uyanmanızı kolaylaştırır.

2. Dijital gün doğumu alarmlı saat, her sabah uyanmanızı kolaylaştırır.

Bu özel saat, güneşin doğuşunu taklit eden programlanabilir ışık ve doğal seslerle, odayı yavaşça aydınlatarak sizi uyanmaya teşvik eder. Böylece, güneşin doğuşunu beklemeksizin, güneş ışığına maruz kalmış bir uyanma rutini yaşayabilirsiniz. 

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3. Netflix izleme alışkanlığınıza yeni bir boyut katmak istiyorsanız...

3. Netflix izleme alışkanlığınıza yeni bir boyut katmak istiyorsanız...

Bu kompakt projektör, dizüstü bilgisayarınızla mükemmel bir uyum sağlar, böylece sadece bir battaniye alıp, arka bahçenizde sevdiğiniz programları kesintisiz bir şekilde izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu set, evdeki eğlence anlayışınıza tamamen farklı bir perspektif kazandıracak.

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4. Yoğun iş temponuz olduğu günlerde, mutfakta geçireceğiniz zamanı bile kıymetli buluyorsanız, kompakt bir mini buzdolabı tam size göre.

4. Yoğun iş temponuz olduğu günlerde, mutfakta geçireceğiniz zamanı bile kıymetli buluyorsanız, kompakt bir mini buzdolabı tam size göre.

Bu küçük ama etkili cihaz, atıştırmalıklarınızı ve içeceklerinizi isteğinize bağlı olarak sıcak ya da soğuk tutabilir. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza göre çıkarabileceğiniz bir rafı bulunmaktadır. Bu mini buzdolabına, altı adet teneke içecek kutusu rahatlıkla sığabilir. 

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5. Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra, ev işlerini hallederken siz de yatağınızda kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

5. Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra, ev işlerini hallederken siz de yatağınızda kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Bu teknoloji sayesinde, evinizin her köşesi pırıl pırıl olacak. Robot süpürge, WiFi bağlantısı sayesinde her an kontrol altında olacak ve temizlik işlemlerini sizin belirlediğiniz zaman dilimlerinde gerçekleştirecek. Üstelik üç aşamalı temizlik sistemi ve yerleşik kir dedektörü sensörleri sayesinde, hiçbir nokta atlanmayacak ve en inatçı kirler bile kolayca temizlenebilecek.

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6. Bu ayna, sadece bir aksesuar olmanın ötesinde, odanın atmosferini değiştirecek bu ürüne bir şans vermelisiniz.

6. Bu ayna, sadece bir aksesuar olmanın ötesinde, odanın atmosferini değiştirecek bu ürüne bir şans vermelisiniz.

Tam boy bir ayna, üç farklı şekilde kullanılabilir: Kendi başına durabilmesi için tasarlanmış bir destek standıyla, duvara asılarak veya duvara dayalı olarak. Bu şık aksesuar sayesinde evinizdeki herhangi bir küçük odayı daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşturabilirsiniz. 

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7. Özel günlerinizde veya ev partilerinizde, Philips Hue Play ile hoş bir hava yaratabilirsiniz.

7. Özel günlerinizde veya ev partilerinizde, Philips Hue Play ile hoş bir hava yaratabilirsiniz.

Philips Hue Play, geniş kullanım yelpazesi ve sunduğu özelliklerle hem evinizin aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar, hem de yaşam alanlarınıza estetik bir katkı sağlar.

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8. Levoit Hava Temizleyici, bu süreçte sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmanızı sağlayacak en değerli ürünlerden biri.

8. Levoit Hava Temizleyici, bu süreçte sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmanızı sağlayacak en değerli ürünlerden biri.

Bu cihaz, evinizi temiz ve taze bir hava ile doldurarak, kışın kapalı alanlarda geçirdiğimiz zamanın kalitesini artırıyor.  Bu kışı evde geçirecekseniz, sağlıklı ve konforlu bir ortam için Levoit Hava Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz.

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9. Eğer kış boyunca evinizden çıkmayı düşünmüyorsanız, kart limitinizi doldurmanıza değer bir ürün önerimiz daha var: Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi.

9. Eğer kış boyunca evinizden çıkmayı düşünmüyorsanız, kart limitinizi doldurmanıza değer bir ürün önerimiz daha var: Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi.

Bu mükemmel cihaz, evinizin konforunda profesyonel kalitede kahve keyfi yaşamanızı sağlar. Kendi evinizin sıcaklığında, dışarı çıkmadan en lezzetli kahveleri hazırlayabileceğiniz bu makinayı denemelisiniz. Philips'in bu son teknoloji ürünü, kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla kış aylarınızı daha keyifli hale getirecek. 

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10. Akıllı TV özelliği sayesinde, dilediğiniz uygulamayı kullanabilir, internete bağlanabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

10. Akıllı TV özelliği sayesinde, dilediğiniz uygulamayı kullanabilir, internete bağlanabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Samsung UE55CU8000UXTK modeli, 55 inçlik devasa ekranı ve 140 ekran LED 4K teknolojisi ile evinize sinema keyfini taşıyor. Kış aylarında evden çıkmak istemeyenler için ideal bir seçenek olan bu ürün, kart limitinizi zorlayacak kadar değerli. Evinizin konforunda, yüksek çözünürlüklü bir ekranda film izlemenin, oyun oynamanın ya da internete bağlanmanın keyfini çıkarın. Samsung UE55CU8000UXTK, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor.

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11. Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, kart limitinizi doldurmanız için mükemmel bir sebep daha sunuyor.

11. Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, kart limitinizi doldurmanız için mükemmel bir sebep daha sunuyor.

Bu üstün teknoloji ürünü, evinizin her köşesini temizlemek için ideal bir çözüm sunar. Kablosuz olması sayesinde hareket özgürlüğü sağlar ve böylece temizlik işlerinizi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. 

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12. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz, kullanıcıların favorisi.

12. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz, kullanıcıların favorisi.

COSORI'nin 5.5 litrelik Yağsız Fritöz'ü, evde geçireceğiniz süreyi daha keyifli ve lezzetli kılmak için ideal bir seçim olacaktır. Evinizin konforunda, yağsız ve sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlayan bu fritöz, mükemmel bir mutfak yardımcısı. 

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