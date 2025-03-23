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İmamoğlu'nun Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edilmesinden Sonra Çağlayan Adliyesi'nde Olay Çıktı!

İmamoğlu'nun Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edilmesinden Sonra Çağlayan Adliyesi'nde Olay Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 04:05

19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı süresinin ardından beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliye'sine sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadelerinin sona ermesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kapsamında tutuklama talebi ile Sulh Ceeza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde olay çıktı, polis barikatları yıkıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, savcılığa ifade verdi. İfadesinin tamamlanmasının ardından İmamoğlu, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kapsamında tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Detaylar:

Tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde olay çıktı ve polis barikatları yıkıldı.

Tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde olay çıktı ve polis barikatları yıkıldı.

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CHP'li milletvakillerinin barikatı yıktıkları an:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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