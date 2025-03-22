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CHP'li Ali Mahir Başarır: "Çin TV'si Burada Canlı Yayın Yapıyor, Halk TV, Sözcü, Tele 1 Yapamıyor”

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Çin TV'si Burada Canlı Yayın Yapıyor, Halk TV, Sözcü, Tele 1 Yapamıyor”

RTÜK
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2025 - 02:03

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan paylaştığı videoda RTÜK’ün kanallara yaptığı uyarıya atıfta bulunarak yaptığı açıklamada “Çin TV'si burada canlı yayın yapıyor ama Halk TV, Sözcü, Tele 1 yapamıyor” dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla televizyon kanallarını uyardı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla televizyon kanallarını uyardı.

Ebubekir Şahin yaptığı açıklama şu şekilde: 

'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! 

Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, 

Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ebubekir Şahin’in açıklaması sonrasında bir açıklama da CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

Ebubekir Şahin’in açıklaması sonrasında bir açıklama da CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

Başarır açıklamasında “Çin TV'si burada canlı yayın yapıyor ama Halk TV, Sözcü, Tele 1 yapamıyor. RTÜK suç işliyorsun” dedi.

İşte Ali Mahir Başarır’ın açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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