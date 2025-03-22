CHP'li Ali Mahir Başarır: "Çin TV'si Burada Canlı Yayın Yapıyor, Halk TV, Sözcü, Tele 1 Yapamıyor”
CHP'li Ali Mahir Başarır: "Çin TV'si Burada Canlı Yayın Yapıyor, Halk TV, Sözcü, Tele 1 Yapamıyor”
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan paylaştığı videoda RTÜK’ün kanallara yaptığı uyarıya atıfta bulunarak yaptığı açıklamada “Çin TV'si burada canlı yayın yapıyor ama Halk TV, Sözcü, Tele 1 yapamıyor” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla televizyon kanallarını uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebubekir Şahin’in açıklaması sonrasında bir açıklama da CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.
İşte Ali Mahir Başarır’ın açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın