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Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: “Saraçhane Size Emanet Dedi, Oraya Gidiyoruz”

Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: “Saraçhane Size Emanet Dedi, Oraya Gidiyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2025 - 02:55 Son Güncelleme: 23.03.2025 - 03:02

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Biz Saraçhane’ye gidiyoruz, Ekrem Başkan “Saraçhane size emanet” dedi. Şimdi 1-1.5 saatlik bir süreç var. Saraçhane’de arkadaşlarımızla durumu değerlendireceğiz. Savcılık kararına göre buraya geleceğiz” dedi.

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Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük nezaret günleri sonrasında savcılığa sevk edildi. İmamoğlu’nun uzun süren ifade işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu’na özel izin! Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İmamoğlu’na özel izin! Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çağlayan Adliyesi’nde savcılık katında yapılan görüşme sonrasında Özgür Özel şu açıklamaları yaptı: “Biz Saraçhane’ye gidiyoruz, Ekrem Başkan “Saraçhane size emanet” dedi. Şimdi 1-1.5 saatlik bir süreç var. Saraçhane’de arkadaşlarımızla durumu değerlendireceğiz. Savcılık kararına göre buraya geleceğiz.”

Özgür Özel'in açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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