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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Eylemlerde 323 Şüpheli Gözaltına Alındı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Eylemlerde 323 Şüpheli Gözaltına Alındı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2025 - 03:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin, “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

'Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek'

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Pelda

Kamuya, düzene ve her makama zarar veren sizsiniz. Elbet biter bu saltanat, hiçbirinize kalmaz.

SAYGIN ADAM

Vallami o bak onuda hünerlerinize inanirim.Insanlarin tepkisi sokaga yansimasi suc degil.Her yerde bir haktir.Size göre degil.Ne büyük bi sey yaptin.Boluda 7... Devamını Gör