A101’de Satışa Sunulan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
A101’de Satışa Sunulan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
1 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 1 Şubat a101.com.tr internete Özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın.
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Bu içerik 02.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.
Üç kademeli hız sistemi ile üretilen süpürge 45 dakikaya kadar max kullanım süresi ile farkını ortaya koyan bir ürün.
Hepa 10 Filtre, sağlık açısından zararlı olabilecek toz ve molekülleri engelleyerek, iç mekan hava kalitesini korur.
Multi-siklon teknolojisi, bir devrim niteliğinde. Bu eşsiz teknoloji, kir ve toz partiküllerini etkin bir şekilde yakalar ve haznenin tıkanmasını önler.
Süpürgenin fırçalarını da incelemeyi ihmal etmedik.
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Teknik Özellikleri:
Süpürgeyi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.
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