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A101’de Satışa Sunulan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101’de Satışa Sunulan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:59

1 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 1 Şubat a101.com.tr internete Özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

1 Şubat 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Arnica Dikey Şarjlı Süpürge, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

Dikey süpürge seçimi yapmak, binlerce model arasından doğru kararı vermek oldukça zor olabilir. Bu nedenle, özellikle merak edilen Arnica Dikey Şarjlı Süpürge'nin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını incelemek istedik.

Üç kademeli hız sistemi ile üretilen süpürge 45 dakikaya kadar max kullanım süresi ile farkını ortaya koyan bir ürün.

Üç kademeli hız sistemi ile üretilen süpürge 45 dakikaya kadar max kullanım süresi ile farkını ortaya koyan bir ürün.

Arnica'nın ET13451 dikey şarjlı süpürge modeli, evcil hayvan tüylerinden toza, yemek artıklarından saç kırıntılarına kadar en küçük partikülleri bile yakalayarak hijyenik bir temizlik deneyimi sunuyor. 

Bu ürün, sunduğu yüksek performansı ile fiyat/kalite dengesinde öne çıkıyor. Evinizin her köşesini etkili bir şekilde temizlemek için ideal bir çözüm olan bu süpürge, detaylı temizlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenek.

Hepa 10 Filtre, sağlık açısından zararlı olabilecek toz ve molekülleri engelleyerek, iç mekan hava kalitesini korur.

Hepa 10 Filtre, sağlık açısından zararlı olabilecek toz ve molekülleri engelleyerek, iç mekan hava kalitesini korur.

Bu filtre, bakterilere karşı son derece etkili bir savunma sağlar ve gelişmiş toz filtreleme yeteneği sayesinde evinizin atmosferine sadece en saf havanın yayılmasını garanti eder. Bu, evinizin hava kalitesini artırırken aynı zamanda sağlığınızı da koruma altına alır. 

Hepa 10 Filtre, sadece temiz bir hava sağlamakla kalmaz, aynı zamanda evinizin içindeki hava kalitesini de iyileştirir. Bu sayede, evinizde geçirdiğiniz her an daha sağlıklı ve daha konforlu hale gelir.

Multi-siklon teknolojisi, bir devrim niteliğinde. Bu eşsiz teknoloji, kir ve toz partiküllerini etkin bir şekilde yakalar ve haznenin tıkanmasını önler.

Multi-siklon teknolojisi, bir devrim niteliğinde. Bu eşsiz teknoloji, kir ve toz partiküllerini etkin bir şekilde yakalar ve haznenin tıkanmasını önler.

Bu özelliği, sürekli ve kesintisiz bir temizlik deneyimi sağlar. Ayrıca, bu teknoloji toz parçacıklarının dışarıya sızmasını engelleyerek, evinizin hava kalitesini korur. Bu nedenle, multi-siklon teknolojisi, temizlik işlemlerinde üstün bir performans ve etkinlik sunar.

Süpürgenin fırçalarını da incelemeyi ihmal etmedik.

Süpürgenin fırçalarını da incelemeyi ihmal etmedik.

Motorlu halı fırçası: Işıklı motorlu halı fırçası, görülmeyen kirleri fark ederek halıların kolayca temizlenmesini sağlar.

Koltuk fırçası: Koltuk fırçaları, derinlemesine temizlik sağlar, inatçı kir ve tozu yok eder ve kullanımı kolaydır. Bu sayede koltuk temizlemek hızlı ve kolay hale gelir.

Işıklı motorlu sert zemin fırçası: Detaylı temizlik için idealdir ve tozları her zaman görebilirsiniz. 

2'si 1 arada koltuk fırçası: Koltukların zor bölgelerine ulaşmayı kolaylaştırır. 

Dar uçlu süpürme ucu: Dar alanların ve köşelerin temizliği için tasarlanmıştır. 

Esnek uzatma hortumu: Eğilme ve bükülme direnci ile evinizin her köşesini temizlemenizi sağlar.

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Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikleri:

  • Lityum-iyon batarya

  • 8 hücreli pil 2500mAh 72Wh

  • 400 W BLDC motor

  • Voltaj 28,8V

  • Multi-siklon teknolojisi

  • Üçlü hız ayarı

  • 1,4 litre toz haznesi kapasitesi

  • 0,7 litre toz toplama kapasitesi

  • Hız ayar gösterge ışığı

  • Pil gösterge ışığı

  • Işıklı motorlu halı fırçası

  • Işıklı motorlu sert zemin fırçası

  • Esnek uzatma hortumu

  • Motorlu koltuk fırçası

  • 2'si 1 arada koltuk fırçası 

  • Dar uçlı süpürme ucu

  • HEPA 10 Filtre

  • Alüminyum boru

  • Şeffaf toz haznesi

  • Metal koruma filtresi

  • Kolay kullanım ve pratik hazne temizliği (Bas - Boşalt)

  • Ergonomik tutamak

  • Şarj fonksiyonlu park istasyonu

  • Max. 45 dakikaya kadar kullanım süresi

Süpürgeyi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Süpürgeyi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Arnica Dikey Şarjlı Süpürge, uygun fiyatlı ve kullanışlı bir süpürge arayanlar için iyi bir seçenek. Süpürgenin hafifliği, emme gücü ve pil ömrü kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Toz haznesinin küçük olması ve motor sesinin biraz fazla olması ise bazı kullanıcılar tarafından dezavantaj olarak değerlendiriliyor.

Bazı kullanıcı yorumları:

  • Ürünü bir teknoloji marketinde ilk olarak gördüm, aklımda hiç olmayan bir marka olmasına rağmen çok beğendim. Birçok aparatı mevcut ve çekim gücü çok satılan bilindik markalı süpürgelerden daha iyi. İnternette dahi orijinal yedek parçaları çok rahat bulunuyor. 81 ilde servisi var. Ürün teslim edildiği gün şarj ettim ve 130 m2 evimi süpürgeyi hiç kapatmadan eco modunda süpürdüm (52 dakika) ve şarjı tam yetti. Arnica Solaran'ın 2 rengi mevcut. Gri renk olanı daha pahalı, mavi renk olanı daha ucuz. Bunu da çok araştırdım, Arnica müşteri hizmetlerine de sordum. Gri ve mavi renk cihazlar birbirinin aynısı. Alacak olanlara kesinlikle tavsiye ederim.

  • Ürünü orta derecede kullanabilirsiniz. 30-40 dakika arası şarj gidiyor. Turboya alırsanız 10-20 dakika arası hemen bitiyor. Kullanımı orta derecede kullanın, günlük temizlik için ideal. Detaylı temizlik yapacaksanız kablolu süpürgeler daha ideal.

  • Çok kuvvetli çok şık bir ürün bir sürü de aparatı var.

  • Bayıldımmm🥰 En düşükte bile süper çekiyor. Sert zemin başlığı yağ gibi kayıyor ama sağa sola dönüp yormuyor. 3 kedim var koltukta kırlentte tüy bırakmadı. Turboyu açmadım bile. Kumaşın doğru yönünü bulursanız tek seferde topluyor. Toz haznesini bir tıkla boşaltabiliyorsunuz. Hepa filtre cyclon teknoloji ne ararsanız var. Sesi fazla değil. Çalıştırma tetiğini basılı tutmak zorunda değilsiniz. Dört saatte şarj oluyor. Tam bir f/p ürünü. Siparişten bir saat sonra kargoya verildi. Harika paketlenmişti sapasağlam geldi. Firmaya teşekkürler. Başlıklarında ışığı da var. Kusursuz bir ürün bence. Keşke daha önce alsaymışım. Çok araştırdım ve Arnica’da karar kıldım, çok doğru yapmışım.

  • Tam bir fiyat performans ürünü çok iyi Dyson V11 ile eşdeğer herkese şiddetle tavsiye ederim.

  • Arnica'nın daha önce Tesla modelini kullandığım ve de çok memnun kaldığım için şarjlı süpürgesini tereddüt etmeden aldım. İyi ki de almışım çok memnunum çekişi harika diğer markalara dünya para vermeye değmez 3 hız ayarı var ve bir zaten yeterli bile oluyor.

  • Aldığımda fazla yorum yoktu çok araştırarak aldım ama değdi 1. Seviyede bile mükemmel çekiyor günlük kullanmak için aldım şarjı 30-40 dk falan gidiyor gayet hafif yormuyor başlıkları çok iyi zemin ve halı başlığı ışıklı en küçük tozları bile görebiliyorsunuz gelir gelmez yatağımı süpürdüm çıkanlara inanamafım tek hoşlanmadığım kısım standı çok kalabalık karmaşık duruyor evet tüm malzemeler toplanıyor ama şık durmuyor.

Aradığınız şarjlı dikey süpürgenin Arnica ET13451 Solara olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz.

 Üstelik Hepsiburada'da 6.156,00 TL. 

Hepsiburada
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