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Güzellik Yolcuğuna Çıkıyoruz Kemerlerinizi Bağlayın🚀 Işıl Işıl Güzellik Günleri’nde Almanız Gereken 13 Ürün

etiket Güzellik Yolcuğuna Çıkıyoruz Kemerlerinizi Bağlayın🚀 Işıl Işıl Güzellik Günleri’nde Almanız Gereken 13 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 11:06

Güzellik keşif yolculuğuna hazır mısınız? Kemerlerinizi sıkıca bağlayın ve bu büyülü serüvene atılın. Işıl ışıl güzellik günlerinde edinmeniz gereken 13 fırsat ürünüyle tanışma zamanı geldi. Kendinizi tazelemek ve yenilemek için bu fırsatı kaçırmayın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli - Double Wear Stay-in-Place Fondöten

1. Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli - Double Wear Stay-in-Place Fondöten

Estee Lauder'ın Double Wear Stay in Place Fondöteni, 24 saat boyunca kalıcılığı ve bulaşmama özelliği ile ön plana çıkıyor. Nemlendirici özelliği sayesinde cildiniz her daim taze ve sağlıklı bir görünüm kazanıyor. Kendinizi özel hissetmek ve cildinize iyi bakmak için Estee Lauder'ın bu eşsiz fondötenini tercih edebilirsiniz.

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2. KIKO Parlak Likit Ruj - Unlimited Double Touch 103 Natural Rose

2. KIKO Parlak Likit Ruj - Unlimited Double Touch 103 Natural Rose

İki aşamada kolayca uygulanabilen bu ürün, dudaklarda 12 saate kadar kalıcılık sunuyor. Kalıcılığı laboratuvar ortamında test edilmiş ve onaylanmış bu ruj, şimdi sadece 324 TL. Kendinizi özel hissettirecek bu ruj ile dudaklarınızda doğal bir gül rengi etkisi yaratın. 

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3. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Oil Control Spf50+ Güneş Kremi

3. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Oil Control Spf50+ Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Oil Control Spf 50+ Güneş Kremi, hassas ciltlerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış. Bu üstün formül, cildinizi 12 saate kadar mat bir görünümle korurken, aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı da koruma sağlar. Sadece 392,00 TL.

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4. Origins C Vitamini & Niasinamid İçeren GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi

4. Origins C Vitamini & Niasinamid İçeren GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi

Origins markasının öne çıkan ürünlerinden biri olan GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi, içerdiği C Vitamini ve Niasinamid ile göz çevresine canlılık kazandırıyor. Normal fiyatı 985,00 TL olan bu üstün özellikli göz krem, şimdi sadece 788TL. Cildinizi yenileyerek daha genç ve taze bir görünüm kazanmanızı sağlayacak bu ürün, cildinize ihtiyaç duyduğu tüm bakımı sunacak. 

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5. Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks Powder Pink

5. Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks Powder Pink

Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks Powder Pink, markanın en popüler ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem dudaklarınızda hem de yanaklarınızda kullanabileceğiniz bu çok amaçlı ürüne bayılacaksınız.

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6. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base

6. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base

Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, indirimli fiyatıyla 1.760 TL. Bu çok satan multivitamin makyaj bazı, cildinizi anında pürüzsüzleştirme ve dolgunlaştırma özelliğiyle günlük bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak.Günlük vitamin ihtiyacınızı karşılamak hiç bu kadar estetik ve etkili olmamıştı.

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7. Elseve Hydra Nem Dolduran Şampuan 390 ml

7. Elseve Hydra Nem Dolduran Şampuan 390 ml

Elseve'nin eşsiz formülüne sahip, Hydra Nem Dolduran Şampuan, sepette sadece 14 TL fiyatıyla sizlerle. Bu özel ürün, saçlarınıza ihtiyaç duyduğu nemi sağlarken, aynı zamanda parlaklık ve canlılık kazandırır. Saçlarınıza hayat veren bu şampuan, saçlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm bakımı tek bir üründe topluyor. 

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8. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

8. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici, yeni nesil teknolojisi ile cilt bakımına devrim niteliği katıyor. Bu ürün, cildin 10 kat derinine inme yeteneği sayesinde, cildinize benzersiz bir nemlendirme deneyimi sunuyor. Şimdi indirim fırsatı ile 600 TL'ye satın alabilirsiniz. 

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9. Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı - Scrollin

9. Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı - Scrollin

Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı, dudaklarda parlak bir bitiş sağlıyor. Yapışkan bir his bırakmayan bu ürün, dudaklarda uzun süreli bir parlaklık oluşturuyor. Şimdi indirim fırsatıyla 350 TL'den satışta. Kendinizi özel hissettirecek bu dudak yağı, makyajınızın vazgeçilmezi olacak.

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10. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

10. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Herkesin gözdesi olan ve dudaklara eşsiz bir renk katan Clinique Almost Lipstick Ruj, Black Honey tonuyla şimdi indirimde! Bu olağanüstü ürün, sadece 576 TL'ye sahip olabileceğiniz bir fırsatla karşınızda. Kendinizi özel hissettirecek bu ruj, mükemmel tonuyla dudaklarınıza zarif bir dokunuş yapacak. 

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11. Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 400 ml

11. Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 400 ml

Morfose'nin Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü, 74,90 TL'lik bir fiyata sahip. Bu özel sütlü çift fazlı fön sütü, saçlarınızı sıcaklık, güneş ışınları, deniz ve nem gibi çevresel etkenlere karşı korurken aynı zamanda gereken bakımı da sağlar. 

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12. Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan

12. Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan

Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan, saçınızın ihtiyaç duyduğu bakımı ve korumayı sağlar, böylece dökülme sorununuza karşı etkili bir savunma hattı oluşturur.

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13. The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske

13. The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske

The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske, cildinizi tazeleyen ve canlandıran bir ürün. Bu maske, cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Kir ve kalıntıları derinlemesine temizler, cildinizi arındırır ve yeniler. Şimdi, bu etkileyici ürünü 412,40 TL yerine sadece 224,90 TL'ye alabilirsiniz. Cildinizi yenilemek ve canlandırmak için bu fırsatı kaçırmayın.

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