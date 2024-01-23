2024'ün Yepyeni LEGO Oyun Setleri Arasında Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken 12 Set
2024'ün Yepyeni LEGO Oyun Setleri Arasında Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken 12 Set
2024 yılı, LEGO meraklıları için heyecan verici bir dönem olacak. Yepyeni LEGO oyun setlerinin tanıtıldığı bu yılda henüz yeni ürünleri keşfetmediniz mi? Her biri kendi benzersiz tasarımı ve detaylarıyla öne çıkan bu setler, LEGO koleksiyonunuzun değerini artıracak. 2024 LEGO setlerinin çeşitliliği ve zenginliği, her yaş grubundan LEGO severin ilgisini çekecek türden.
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Bu içerik 23.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. LEGO Icons Gül Buketi 10328
2. LEGO DUPLO 3'ü 1 Arada Uzay Mekiği Macerası 10422
3. LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345
4. LEGO City Uzay Keşif Robotu ve Uzaylı Canlı 60431
5. LEGO Disney Frozen Elsa'nın Karlar Ülkesi Şatosu 43238
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6. LEGO Creator Sulama Kabında Çiçekler 31149
7. LEGO® DUPLO İlk Büyük Duygularım 10415
8. LEGO Disney Princess Belle'in Hikaye Zamanı At Arabası 43233
9. LEGO Disney Prensesi Pazar Macerası 43246
10. LEGO City Uzay Üssü ve Roket Fırlatma Rampası 60434
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11. LEGO Creator Uzay Astronotu 31152
12. LEGO Iconic Gül 40460
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