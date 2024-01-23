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2024'ün Yepyeni LEGO Oyun Setleri Arasında Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken 12 Set

etiket 2024'ün Yepyeni LEGO Oyun Setleri Arasında Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken 12 Set

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 13:00

2024 yılı, LEGO meraklıları için heyecan verici bir dönem olacak. Yepyeni LEGO oyun setlerinin tanıtıldığı bu yılda henüz yeni ürünleri keşfetmediniz mi? Her biri kendi benzersiz tasarımı ve detaylarıyla öne çıkan bu setler, LEGO koleksiyonunuzun değerini artıracak. 2024 LEGO setlerinin çeşitliliği ve zenginliği, her yaş grubundan LEGO severin ilgisini çekecek türden.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. LEGO Icons Gül Buketi 10328

1. LEGO Icons Gül Buketi 10328

LEGO® Icons'un yetişkinlere özel tasarladığı Gül Buketi yapım seti, evinizin ya da ofisinizin atmosferini değiştirecek nitelikte. Bu setin her bir detayını titizlikle oluştururken, kendinizi rahat hissedecek ve bitkileri yeniden düzenleyerek mükemmel görünümü yakalamak için keyifli anlar yaşayacaksınız. LEGO'nun bu yeni ürününü hemen keşfetmeye ne dersiniz? 

Burada

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2. LEGO DUPLO 3'ü 1 Arada Uzay Mekiği Macerası 10422

2. LEGO DUPLO 3'ü 1 Arada Uzay Mekiği Macerası 10422

3 yaş ve üzeri çocuklar, astronot olup oyuncak uzay gemisiyle galaksiyi keşfe çıkarken, uzaylılarla karşılaşırken ve güneş sistemini tanırken hayal güçleri uçuşa geçecek.

Şimdi indirimde 1.899 TL.

Burada

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3. LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345

3. LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345

Yetişkinler için bir nostaljik yapım seti! Polaroid OneStep SX-70 Fotoğraf Makinesinin orijinal detaylı bir LEGO modelini yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Buradan ulaşın

Şimdi indirimde 2.699,00 TL.

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4. LEGO City Uzay Keşif Robotu ve Uzaylı Canlı 60431

4. LEGO City Uzay Keşif Robotu ve Uzaylı Canlı 60431

Küçük uzay meraklıları için LEGO City Uzay Keşif Robotu ve Uzaylı Canlı oyuncağıyla çocukların oyunlarını yeni ufuklara taşımanın tam sırası. LEGO'nun bu yeni modeliyle çocuklar, yaratıcı bir yapım deneyiminin keyfini çıkardıktan sonra keşif robotuyla yeni dünyalara açılabilir.

Burada

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5. LEGO Disney Frozen Elsa'nın Karlar Ülkesi Şatosu 43238

5. LEGO Disney Frozen Elsa'nın Karlar Ülkesi Şatosu 43238

Dondurma mutfağı, salıncak ve kaydırak, kamp ateşi ve buz kanosuyla 4 yaş üzeri çocukların Elsa'nın şatosunda vakit geçirmeye bayılacağı kesin.

Oynamak için Elsa, Anna, Bruni ve yavru ren geyiği içeriyor.

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6. LEGO Creator Sulama Kabında Çiçekler 31149

6. LEGO Creator Sulama Kabında Çiçekler 31149

Yağmur çizmesine ya da tünekte 2 kuşa dönüşebilen LEGO® Creator 3'ü 1 arada sulama kabı oyuncak setiyle doğayı evinize getirebilirsiniz.

Buraya tıktık

Fiyatı 874 TL.

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7. LEGO® DUPLO İlk Büyük Duygularım 10415

7. LEGO® DUPLO İlk Büyük Duygularım 10415

Küçük çocuklar, bu 4 eğlenceli LEGO® DUPLO® insan figürünü yapıp bozarken empati ve küçük kas becerileri geliştirir.

Burada

Şimdi indirimde 804,00 TL.

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8. LEGO Disney Princess Belle'in Hikaye Zamanı At Arabası 43233

8. LEGO Disney Princess Belle'in Hikaye Zamanı At Arabası 43233

Güzel ve Çirkin hayranlarını veya atları, kitapları ve Belle’i seven çocuklar bu sete bayılacaklar. Üstelik Disney at figürü, Disney Prensesi karakteri ve at arabasıyla oynarken size hikayeler anlatacaklar.

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9. LEGO Disney Prensesi Pazar Macerası 43246

9. LEGO Disney Prensesi Pazar Macerası 43246

Disney yapım setiyle bir çocuğun ünlü Disney Prensesi karakterleriyle oynamanın keyfini çıkaracak.

Buradan ulaşın

3.199 TL.

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10. LEGO City Uzay Üssü ve Roket Fırlatma Rampası 60434

10. LEGO City Uzay Üssü ve Roket Fırlatma Rampası 60434

LEGO City Uzay Üssü ve Roket Fırlatma Rampası (60434) seti, kontrol odası ve 360° uzay vinci kulesi içeren ana bölüm, ekipman karuseli, bilim laboratuvarı ve kafeterya gibi alanlara erişim sağlar. Set ayrıca uzay gemisi, fırlatma rampası, inşaat aracı, enerji kristalleri ve bitkilerle dolu bir gezegen sahnesi ve 6 uzay mürettebatı mini figürü, 1 robot ve 2 uzaylı figürü içeriyor.

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11. LEGO Creator Uzay Astronotu 31152

11. LEGO Creator Uzay Astronotu 31152

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Uzay Astronotu seti, çocukların hayal gücünü genişletirken aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar. Bu set, galaksiler arası aksiyon dolu bir maceranın ardından, çocukların uzay köpeği veya uzay jetine dönüşebilen bir uzay astronotu oluşturmalarını sağlar. 

Burada

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12. LEGO Iconic Gül 40460

12. LEGO Iconic Gül 40460

Sevgililer Günü, Anneler Günü ya da birine onu ne kadar sevdiğinizi anlatmak için mükemmel bir hediye olan bu model üstelik uygun fiyatlı. 

Fiyatı 364 TL. Buradan ulaşın

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