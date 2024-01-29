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Ev Yaşam , Hediye
Evdeki Dostlarımız İçin Muhteşem Olduğu Söylenen 12 Ürün

etiket Evdeki Dostlarımız İçin Muhteşem Olduğu Söylenen 12 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:31

Evcil hayvanlarımız için mükemmellik iddiasıyla öne çıkan 12 ürünü sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin neşe kaynağı dostlarınız için özenle seçilmiş bu ürünler, onların yaşam kalitesini artırmak ve sizinle olan bağlarını güçlendirmek için tasarlandı. İşte, evcil hayvanlarınızın hayatını daha keyifli ve konforlu hale getirecek 12 muhteşem ürün.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 28.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bu pratik temizleyiciyi suyla doldurun ve köpeğinizin patisini içine sokun; silikon fırça detayları tüm zorlu temizlik işlemini sizin yerinize yapacak ve çamuru kolayca çıkaracak.

1. Bu pratik temizleyiciyi suyla doldurun ve köpeğinizin patisini içine sokun; silikon fırça detayları tüm zorlu temizlik işlemini sizin yerinize yapacak ve çamuru kolayca çıkaracak.

Eğer yavru köpeğiniz yürüyüşlerde çamurlu alanlara yöneliyor ve siz onu havluyla temizlemeye çalışırken sabit kalmıyorsa, kesinlikle bir portatif pati temizleyiciye ihtiyacınız var. 

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2. Bu oyuncak, kedinizin tırnaklarını törpülemesine yardımcı olurken, aynı zamanda dökülen tüylerini de toplar.

2. Bu oyuncak, kedinizin tırnaklarını törpülemesine yardımcı olurken, aynı zamanda dökülen tüylerini de toplar.

Kediniz için ideal bir oyun alanı oluşturabileceğiniz, evde olmadığınız zamanlarda bile onunla ilgilenmeye devam eden, kendi kendine bakım sağlayan bir oyuncak düşünün. Böylece hem kedinizin bakımına yardımcı olur, hem de sizin onu daha az fırçalamanız gerektiği için zaman kazandırır. 

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3. Balıklarınızın yaşam alanını temiz ve konforlu tutmak için ideal bir çözüm sunuyoruz: temizleme mıknatısı.

3. Balıklarınızın yaşam alanını temiz ve konforlu tutmak için ideal bir çözüm sunuyoruz: temizleme mıknatısı.

Bu pratik araç, akvaryumunuzun yan tarafına yerleştirilir ve dışarıdan yönlendirilerek yosun oluşumunu engeller, böylece akvaryumunuz her zaman temiz kalır. Bu sayede balıklarınız, onları huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşatmayı hedeflerken, Kayıp Balık Nemo'daki gibi bir kaçış planı yapmak zorunda kalmazlar. 

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4. Evcil hayvan sahiplerinin en önemli sorunlarından biri olan mobilya üzerinde biriken tüyler...

4. Evcil hayvan sahiplerinin en önemli sorunlarından biri olan mobilya üzerinde biriken tüyler...

Sadece döşemeye yuvarlayarak kullanmanız, tüm tüylerin toplanmasını sağlayacak. Bu ürün sayesinde evinizdeki tüy problemi son bulacak ve mobilyalarınız yepyeni görünecek.

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5. Eğer gün içinde defalarca mobilyalarınızın altına kaçan oyuncağı almanız gerekiyorsa...

5. Eğer gün içinde defalarca mobilyalarınızın altına kaçan oyuncağı almanız gerekiyorsa...

İki farklı yükseklik seçeneği ile sunulan bu ürün, mekanınıza tam uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir. Üstelik çıkarılabilir ve yıkanabilir bant özelliği sayesinde, zemininize hiçbir zarar vermez. 

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6. Herkesin, yavrusunun bir yürüyüşten daha fazla egzersize ihtiyaç duyduğu durumlar için ideal bir çözüm.

6. Herkesin, yavrusunun bir yürüyüşten daha fazla egzersize ihtiyaç duyduğu durumlar için ideal bir çözüm.

Bu aparatı bisikletinize kolayca takabilir ve sokaklarda özgürce dolaşabilirsiniz. Tasma aparatının rahat kullanımı, sürekli tasma tutma zahmetini ortadan kaldırarak, siz ve yavrunuz için keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Bu sayede, hem siz hem de yavrunuz, egzersiz ihtiyacınızı karşılayabilir ve birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

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7. Evinizin estetiğini bozmadan, bir puf veya bank gibi görünen aslında bir kedi kumu kutusu olan bir tasarım düşünün.

7. Evinizin estetiğini bozmadan, bir puf veya bank gibi görünen aslında bir kedi kumu kutusu olan bir tasarım düşünün.

Bu mütevazı tasarım, kedinizin ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda ona rahat bir dinlenme alanı sunar. Bu şekilde, kediniz hem işini yapabilecek hem de üzerinde rahatça uzanabileceği bir yer bulmuş olacak. Bu, hem sizin hem de kedinizin memnuniyetini sağlayan bir çözüm. 

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8. Kedi patisine yapışan kumların eve saçılmasından sıkıldınız mı?

8. Kedi patisine yapışan kumların eve saçılmasından sıkıldınız mı?

Çift katmanlı kedi kumu matı, petek tasarımı sayesinde, kedinizin kutudan ayrıldıktan sonra dökülen kumları hapseder bu sayede evinizin her köşesi daha temiz bir görünüme kavuşur.

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9. Evcil hayvanınızın, belirli alanlara erişimini kısıtlayabilecek bir evcil hayvan kapısı düşünün...

9. Evcil hayvanınızın, belirli alanlara erişimini kısıtlayabilecek bir evcil hayvan kapısı düşünün...

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10. Bu kapı mandalı, kedinizin rahatlıkla içeri girebileceği ancak köpeğinizin ardından sıçrayamayacağı bir genişlikte düzenlenebilir.

10. Bu kapı mandalı, kedinizin rahatlıkla içeri girebileceği ancak köpeğinizin ardından sıçrayamayacağı bir genişlikte düzenlenebilir.

Bu ürün köpeğinizi çöp kutusundan veya yiyeceklerden uzak tutmak için ideal bir çözüm. Ayrıca, kedinizin geceleyin kapıda sıkışıp kalmasını ve sizin ona istediği yere gitme izni verene kadar miyavlamasını engellemek için de son derece etkili.

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11. Gece yürüyüşlerinde köpeğinizin herkes tarafından görülmesini sağlamak için LED tasma.

11. Gece yürüyüşlerinde köpeğinizin herkes tarafından görülmesini sağlamak için LED tasma.

Geniş bir bahçeniz varsa ve köpeğinizi karanlıkta dışarı çıkardığınızda onun yerini belirlemek istiyorsanız, bu tasmalar mükemmel. Profesyonel bir öneri olarak, birden fazla köpeğiniz varsa, her biri için farklı renkte tasmalar alabilirsiniz. Böylece köpeğinizin nerede olduğunu her zaman bilebilirsiniz.

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12. Bu ceket, köpeğinizin hem şıklığını hem de konforunu garanti ederken, ona gereken korumayı da sağlar.

12. Bu ceket, köpeğinizin hem şıklığını hem de konforunu garanti ederken, ona gereken korumayı da sağlar.

Yavru köpeğinizin hem sevimli görünmesini hem de soğuk hava koşullarında sıcacık kalmasını sağlayacak olan bu ceket, dayanıklı naylon ve polyester dolgu ile yalıtılmış. 

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